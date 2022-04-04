Пенсионеры снова собираются вместе на очные занятия

Участница проекта «Московское долголетие» Татьяна Иванова на занятии по акварельной живописи / Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

4 апреля в районе Южное Бутово в рамках программы «Московское долголетие» прошло занятие по акварельной живописи.

Большинство занятий популярного проекта возобновили работу в очном формате. И старшее поколение с радостью вновь посещает их, общается и учится новому. Москвичка Татьяна Васильевна Иванова присоединилась к проекту два года назад, во время пандемии.

— Я увлекаюсь живописью, пишу картины маслом, — рассказала она. — Во время самоизоляции я смотрела онлайн-уроки «Московского долголетия».

Когда ограничения сняли, пенсионерка узнала о наборе в группу по акварельной живописи и решила записаться.

— Хочу расширить свой кругозор. Писать картины маслом я умею, а вот с акварелью так тесно не работала, — поделилась Татьяна Иванова.

Занятия проводятся рядом с домом пенсионерки, что оказалось дополнительным бонусом. По ее мнению, проект «Московское долголетие» объединяет людей старшего возраста.

— Занятия однозначно продлевают жизнь, потому что общение положительно влияет на психику, здоровье. Одиночество к добру не приводит, — считает москвичка.

Кстати, Татьяна Васильевна поддерживают хорошую физическую форму, занимается дома гимнастикой.

— Мне этого пока хватает, поэтому решила не записываться на спортивное направление в проекте. А вот на экскурсии, которые проводятся в рамках «Московского долголетия», схожу в ближайшее время с удовольствием, — добавила она.

Помимо живописи в проекте открыто много других направлений. Например, горожане старшего возраста могут записаться на волейбол, бальные и восточные танцы. С наступлением весны особой популярностью пользуются уроки садоводства.

— На занятиях я учу приемам природной агротехники, которые являются эффективными для получения экологически чистого урожая — без химикатов, а также сохраняют плодородность почвы. Кроме того, такой метод позволяет бережно относиться к собственному здоровью, — рассказала преподаватель по садоводству Елена Александрова.

Расписание и запись на занятия на сайте mos.ru/age.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Филиппов, заместитель руководителя Департамента труда и соцзащиты населения Москвы:

— Проект «Московское долголетие» уже четыре года занимает особое место в социально-культурном ландшафте Москвы. Мы создаем комфортные условия для активного и здорового долголетия старшего поколения горожан. Сейчас в основе московского стандарта социальной работы лежит переход от заявительного к проактивному подходу, который внедряется в «Московском долголетии». Мы не должны ждать, пока люди сами к нам обратятся, наша задача — проявлять активность и предлагать максимально разноплановый продукт. Кроме того, благодаря «Московскому долголетию» в городе создан прозрачный механизм стимулирования бизнеса, работающего со старшим поколением.