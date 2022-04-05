Ясновидящие и ученые оценили вероятность столкновения небесного тела с Землей

Кадр из фильма «Астероид: последний час планеты» / 2009 год

Накануне специалисты космического агентства NASA предупредили о возможном столкновении Земли с опасным астероидом в мае. Однако Роскосмос опровергает угрозу катастрофы. Экстрасенс Арина Ласка и научный директор Московского планетария Фаина Рублева рассказали «МВ», ожидает ли землян трагедия.

Астрофизики космического агентства NASA сообщили, что вероятность столкновения Земли с астероидом JF1, открытым учеными в 2009 году, составляет 1 к 140 тысячам. Сначала эксперты прогнозировали катастрофу 6 мая. Но затем скорректировали сроки, «перенеся» дату на 15 мая.

Шансы выжить есть

Экстрасенс, ясновидящая Арина Ласка рассказала, что говорят по этому поводу карты таро.

— Я сделала расклад и связалась с их помощью с матушкой Вангой. Оказалось, что вероятность столкновения Земли с астероидом составляет 95 процентов. Ситуация довольно серьезная, но все будет зависеть от того, насколько люди будут разумны. Неслучайно у меня выпадает карта «РА», которая означает разум! Действительно, Земля может исчезнуть, но у нас все равно есть шанс выжить, — предположила ясновидящая Арина Ласка.

Экстрасенс также рассказала, что параллельно ей удалось связаться со святой Матроной Московской.

— Люди, которые проживают на территории России, обязательно будут спасены, — добавляет Ласка, ссылаясь на вышеуказанные источники. — Более того, я предвижу очень сильную трансформацию людей от тьмы к свету.

Летит мимо

Научный директор Московского планетария Фаина Рублева дала комментарий противоположного характера. Специалист сказала, что вероятность столкновения Земли с астероидом 2009 года JF1 крайне низкая и составляет всего 0,026 процента.

— Небесное тело пролетит мимо нашей планеты на расстоянии около 23 миллионов километров. Даже наблюдать его можно будет только с помощью очень мощных наземных телескопов, — пояснила Фаина Рублева. — Именно поэтому гражданам не о чем беспокоиться. Рекомендую читателям ориентироваться только на проверенную информацию.

Сотрудники Роскосмоса тоже уверены, что небесное тело пролетит на безопасном расстоянии от нашей планеты.

По данным экспертов, диаметр астероида — 70 метров. Он движется со скоростью 19,83 километра в секунду.

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