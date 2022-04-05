Ясновидящие и ученые оценили вероятность столкновения небесного тела с Землей
Накануне специалисты космического агентства NASA предупредили о возможном столкновении Земли с опасным астероидом в мае. Однако Роскосмос опровергает угрозу катастрофы. Экстрасенс Арина Ласка и научный директор Московского планетария Фаина Рублева рассказали «МВ», ожидает ли землян трагедия.
Астрофизики космического агентства NASA сообщили, что вероятность столкновения Земли с астероидом JF1, открытым учеными в 2009 году, составляет 1 к 140 тысячам. Сначала эксперты прогнозировали катастрофу 6 мая. Но затем скорректировали сроки, «перенеся» дату на 15 мая.
Шансы выжить есть
Экстрасенс, ясновидящая Арина Ласка рассказала, что говорят по этому поводу карты таро.
— Я сделала расклад и связалась с их помощью с матушкой Вангой. Оказалось, что вероятность столкновения Земли с астероидом составляет 95 процентов. Ситуация довольно серьезная, но все будет зависеть от того, насколько люди будут разумны. Неслучайно у меня выпадает карта «РА», которая означает разум! Действительно, Земля может исчезнуть, но у нас все равно есть шанс выжить, — предположила ясновидящая Арина Ласка.
Экстрасенс также рассказала, что параллельно ей удалось связаться со святой Матроной Московской.
— Люди, которые проживают на территории России, обязательно будут спасены, — добавляет Ласка, ссылаясь на вышеуказанные источники. — Более того, я предвижу очень сильную трансформацию людей от тьмы к свету.
Летит мимо
Научный директор Московского планетария Фаина Рублева дала комментарий противоположного характера. Специалист сказала, что вероятность столкновения Земли с астероидом 2009 года JF1 крайне низкая и составляет всего 0,026 процента.
— Небесное тело пролетит мимо нашей планеты на расстоянии около 23 миллионов километров. Даже наблюдать его можно будет только с помощью очень мощных наземных телескопов, — пояснила Фаина Рублева. — Именно поэтому гражданам не о чем беспокоиться. Рекомендую читателям ориентироваться только на проверенную информацию.
Сотрудники Роскосмоса тоже уверены, что небесное тело пролетит на безопасном расстоянии от нашей планеты.
По данным экспертов, диаметр астероида — 70 метров. Он движется со скоростью 19,83 километра в секунду.
КОСМОС ПРИСЛАЛ
- Около 1,8 миллиарда лет назад астероид пробил земную кору до мантии, вывернув на поверхность внутренние слои планеты. Катастрофа произошла там, где сейчас находится район Садбери, — место залегания полезных ископаемых в Канаде.
- 66 миллионов лет назад Земля столкнулась с очень крупным астероидом, это, по одной из версий, привело к гибели динозавров. Место падения небесного тела — кратер вблизи мексиканского города Чиклусуб. Объект был около десяти километров в диаметре.
- В 1908 году на Землю упало небесное тело, которое позже стало известно как Тунгусский метеорит. Ведь место падения объекта — бассейн реки Подкаменная Тунгуска в Иркутской области и Красноярском крае. Кратер так и не удалось обнаружить.
- 15 февраля 2013 года астероид столкнулся с Землей в районе Челябинска. Ученые не выявили небесный объект потому, что он подлетел к планете со стороны Солнца, и в телескоп заметить его было невозможно.