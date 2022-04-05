Студенты медицинских вузов совершенствуют навыки благодаря использованию передовых технологий и искусственного интеллекта

Руководитель отдела продаж столичной компании — разработчика медоборудования Елена Беззубова на выставке в рамках «Недели медицинского образования» демонстрирует виртуальный симулятор, на котором врачи могут освоить новую сферу работы — роботизированную медицину / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

5 апреля в Москве стартовала «Неделя медицинского образования». Ярким событием стала выставка передовых обучающих технологий, телемедицины и робототехники.

На одном из стендов высится копия стоматологического кресла. Вместо пациента — силиконовый манекен. Кукла широко раскрывает рот, открывая свои очень похожие на настоящие зубы для манипуляций доктора. Перед обучающимся — экран, на который выводится информация о ходе процедуры.

— Например, нужно сделать анестезию. Студент берет в руки шприц, ищет место для укола в полости рта манекена. Если промахнуться, на экране появится уведомление, — говорит менеджер по развитию столичной компании — разработчика медоборудования Нинель Морозова. — Безропотный пациент-робот позволяет научиться препарировать зуб бормашиной перед пломбированием или установкой протеза, чистить каналы, делать рентгеновские снимки.

А клавиша «завершить урок» выводит на экран самого терпеливого из роботов результат «лечения». Показывает, сколько процентов кариозной ткани удалено, сколько введено анестетика, сколько потрачено времени на работу.

Следующий учебный комплекс поможет практикующим хирургам. Врач смотрит на монитор через очки виртуальной реальности. На дисплее — оперируемый орган. С помощью панели управления обучающийся выполняет операцию и видит результат.

— Здесь нужна ювелирная точность, которую можно обрести благодаря нашей разработке, — говорит руководитель отдела продаж робототехнической компании Елена Беззубова.

Сосудистый хирург должен быть безукоризненно точен. Обеспечить тренировку поможет разработка Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. На манекене, у которого есть «сердце» и «кровеносная система», врачи отрабатывают предоперационные манипуляции.

— 80 процентов вмешательств на сердечно-сосудистой системе выполняются в условиях искусственного кровообращения, которое обеспечивает специальный аппарат. Его включение и выключение — сложный и ответственный этап операции, от которого зависит успех процедуры, — говорит заместитель заведующего отделением хирургии детей раннего возраста с врожденным пороком сердца НМИЦ ССХ имени Бакулева Сергей Волков.

На конференции, посвященной «Неделе медицинского образования», министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что еще одна важная область медицины — первичная помощь.

— Улучшение показателей общественного здоровья, профилактика преждевременной смертности, увеличение продолжительности жизни граждан во многом определяются эффективностью работы первичного звена, — отметил министр.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным Департамента здравоохранения Москвы, за время пандемии столица закупила более 380 000 единиц медтехники, еще около 120 000 единиц — для борьбы с коронавирусом, например более 3000 единиц реанимационного оборудования. Диагностический центр лабораторных исследований Департамента здравоохранения закупил 549 единиц современной лабораторной техники.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Петр Глыбочко, ректор Первого Московского Государственного медицинского университета имени Сеченова:

— Российское здравоохранение — одна из самых быстроразвивающихся отраслей. Все больше внимания в этой сфере уделяется инновационным, исследовательским направлениям, внедряются биомедицинские технологии, телемедицина, идут процессы цифровизации и информатизации. Еще одна важная тема, которую нам важно рассмотреть на конференции, — непрерывность медицинского образования. Все это мы решим сообща. В этом году участниками конференции стали 8 тысяч человек из 92 образовательных организаций.