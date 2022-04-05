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День открытых дверей прошел в Центре художественной экспертизы имени Репина

Сергей Шахиджанян

Общество
День открытых дверей прошел в Центре художественной экспертизы имени Репина
Мария Горбачева показывает, как исследуют произведения искусства / Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

В Центре художественной экспертизы имени И. Е. Репина в центре столицы прошел день открытых дверей. Москвичи могли познакомиться с работами художественных экспертов и увидеть новейшие достижения в области определения подлинности художественных произведений. Корреспондент «Вечерней Москвы» побывал Центре и ушел сильно озадаченным.

— Чтобы определить, когда сделана картина, мы используем комплексный подход — как технический, так и визуальный, — рассказал «ВМ» эксперт-технолог Вадим Пятков.

Он специалист в области физико-технологических исследований и электронной микроскопии. Используя специальный прибор, можно точно узнать, краски какого времени использовал художник — направив устройство, оно моментально выдает наличие тех или иных металлов.

Если прибор выдает наличие титана — значит, использовались титановые белила и картина написана точно не ранее 1970 годов. Этот метод называется инфракрасная спектроскопия — он позволяет, не делая соскобов для проб, довольно точно определять состав красящих веществ.

Пятков показал на картине, написанной в 1910-х годах, полное соответствие состава краски периоду. Самый интересный и наглядный способ — рентгенография, когда исследователь при помощи специальной камеры видит картину «насквозь».

— Через камеру мы видим все слои картины в режиме онлайн. Мне было интересно узнать, что у картина Айвазовского всегда две линии горизонта, и очень хорошо виден первоначальный карандашный набросок, — объясняет искусствовед Мария Горбачева.

Взяв картину конца Владимира Маковского «Черноволосая красавица» начала XX века она без труда показала все этапы ее написания.

— Исследуют картину и в свете ультрафиолетовых лучей позволяют мне определить старение лаковой пленки — более свежий лак в ультрафиолете выглядит темнее. В свете большой лабораторной ультрафиолетовой лампы более темными пятнами проступают отреставрированные участки и кустарно переписанные подписи, — рассказывает Мария. Когда она выключает свет и направляет лампу на портрет миловидной дамы — разные участки начинают светиться разным светом, а на заднем фоне проступают невидимые при дневном свете штрихи.

Но чем сложнее становятся методы экспертизы, тем более изощренно работают поддельщики. Самые популярные подделки — русские иконы. У них, по словам Вадима Пяткова, чаще всего подделывают авторские подписи, но в последнее время появились подделки и с использованием последних достижений техники.

— Мошенники берут старинную доску, устанавливают ее в 3D-принтере и загружают изображение. Принтер честно печатает его длительное время. Затем доску покрывают лаком и искусственно «старят» — но отличить такую подделку можно легко, стоит лишь просмотреть на нее в свете ультрафиолетовых и инфракрасных лучах. И изображение сразу начинает светиться, — поделился наблюдениям Вадим Пятков.

— Однако окончательный вывод о материалах и времени создании произведения искусства можно сделать только после комплексного исследования, — подводит итог Мария Горбачева, — у эксперта должна быть большая «насмотренность» произведениями искусства, и никакая компьютерная программа или даже самый совершенный прибор не может заменить пока человека.

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