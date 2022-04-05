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Ученые из МФТИ помогают развитию отдаленных регионов

Вероника Ушакова

Общество
Ученые из МФТИ помогают развитию отдаленных регионов
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков (слева) и ректор МФТИ Дмитрий Ливанов (в центре) разглядывают макет гибридной энергостанции, которая способна работать в экстремальных условиях. О проекте им рассказывает исполнительный директор научно-технического центра автономной энергетики вуза Юрий Васильев / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

5 апреля ректор МФТИ Дмитрий Ливанов подписал соглашение о длительном взаимодействии с министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым.

Этот документ — шаг к совместной плодотворной работе, в частности, в области импортозамещения.

— Сейчас этот вопрос стоит очень остро. Импортозамещение важно как никогда, — рассказывает Алексей Чекунков. — Технологии, которые нам предлагает МФТИ, жизненно важны для работы в условиях вечной мерзлоты и экстремального климата. И для нас, несомненно, важен прогресс в работе над новыми арктическими станциями, технологиями связи, мониторинга. К тому же Арктика и Дальний Восток занимают более половины территории нашей страны. Поэтому я считаю, что такое сотрудничество стратегически важно для обеих сторон.

В рамках соглашения МФТИ будет сотрудничать с вузами Арктики и Дальнего Востока. Это, по словам Алексея Чекункова, поможет развитию отдаленных территорий России. А студенты и преподаватели продолжат работать на благо родных регионов и реализовывать свой потенциал, не переезжая в крупные города. А поделиться друг с другом ученым есть чем: некоторые технологии МФТИ уже внедрены в работу.

В лаборатории стоит макет северного леса, на нем заснеженные деревья, бездорожье и три вышки с лопастями, похожие на ветряные мельницы. Это гибридная энергостанция. А в качестве батарейки у нее водород.

— Мы производим водород, храним его и из него же энергию и получаем: электричество и тепло, — объясняет исполнительный директор научно-технического центра автономной энергетики МФТИ Юрий Васильев. — Водородный накопитель дает энергию, которой хватит на неделю работы в безветрии на запасенном ранее тепле.

Такая гибридная станция работает в удаленной деревне Лаборовая на Ямале. К 2024 году такую станцию планируют ввести в эксплуатацию на арктической станции «Снежинка». В планах — запустить подобные пилотные проекты и на Сахалине.

По словам директора научно-технического центра геофизики и минеральных ресурсов МФТИ Сергея Тихоцкого, при строительстве вышек и бурении скважин очень важно учитывать и условия природной зоны.

— Наибольшее значение имеет сейсмический мониторинг, — отмечает Сергей Тихоцкий. — А еще важен мониторинг магнитного поля, атмосферного электричества. Этим мы и занимаемся.

В МФТИ разработали и технологии для мониторинга ледовой обстановки. На экран выведена большая карта российских берегов, которые омывает Северный Ледовитый океан. Она в режиме реального времени передает обстановку и формирует прогноз на ближайшие сутки. Эта информация необходима, чтобы экипажи ледоколов могли принимать решения о дальнейшем маршруте.

— Эти карты мы создаем не просто ради академического интереса. Их уже применяет корпорация «Росатом» на Северном морском пути, — объясняет исполнительный директор научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин. — В будущем систему планируют устанавливать на ледоколах. Капитаны экипажей будут использовать их так же, как водители автомобилей навигаторы.

Эти и другие разработки МФТИ или не имеют аналогов вовсе, или способны заменить импортные изобретения.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Ливанов, ректор МФТИ:

— Для нас важно, чтобы реализация проектов в Арктике и на Дальнем Востоке шла на основе российских технологий, отечественного оборудования. И МФТИ здесь видит свою роль в качестве технологического лидера. У нас богатый опыт не только разработки программного обеспечения, систем мониторинга, но и приборов, которые можно быстро запустить в тираж. Это актуальная задача. И планы мы реализуем на высоком уровне.

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