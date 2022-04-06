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Лучшие постановки театров удостоены хрустальных гвоздей

Татьяна Еременко

Общество
Лучшие постановки театров удостоены хрустальных гвоздей
Фото: Инна Афанасьева / Пресс-служба СТД РФ

Премию Союза театральных деятелей России «Гвоздь сезона» вручили в 20-й раз. Традиционно среди московских спектаклей выбирают пять лауреатов, а затем из них — одного победителя.

У этой награды нет номинаций — отмечают работу всего коллектива. На этот раз экспертный совет премии посчитал достойными поощрения среди премьер, вышедших за год, эти: «Мольер, avec amour» Театра Олега Табакова, «Моцарт «Дон Жуан». Генеральная репетиция» Мастерской Петра Фоменко, «Сын» РАМТ, «Ричард III» Театра имени Моссовета, и «Горбачев» Театра Наций. Церемонию открыл первый заместитель председателя СТД народный артист РФ Евгений Стеблов.

— Делаю это с душевной теплотой, — отметил Евгений Юрьевич. — И хотя еще и сам не знаю, что вы увидите, думаю, это будет праздник.

Действительно, церемония, поставленная артистами театрального проекта «Заячий стон» оказалась уморительно смешной, острой и доброй одновременно. Первым свой «Малый хрустальный гвоздь» принял режиссер спектакля «Мольер, avec amour» Сергей Газаров с коллегами из Театра Олега Табакова.

— Я рад, что наш спектакль отметили, — поделился с «ВМ» Сергей Ишханович. — Мы попробовали комедию дель арте как жанр. Он оказался одним из самых трудных в нашей палитре. Это абсолютно выверенный рисунок, который нужно поддерживать изнутри. И, конечно, нам приятно, что это удалось.

Вручение наград перемежалось сатирическими миниатюрами про спектакли-лауреаты, которые разыгрывали артисты-ведущие. Когда заведующая литературной частью Мастерской Петра Фоменко Елена Касаткина принимала награду за спектакль Дмитрия Крымова «Моцарт «Дон Жуан». Генеральная репетиция», она отметила легкость, с которой это делалось. На сцену Елена вышла одна, ведь именно этот спектакль играли в тот вечер в их театре. Принять же «Малый гвоздь» за «Ричарда III» Нины Чусовой поднялись артисты Театра имени Моссовета, среди которых исполнитель роли Бекингема в этом спектакле артист Валерий Яременко.

— В эпоху пандемии в Театре Моссовета произошло чудо: она нашла его, он откликнулся, и Нина Чусова поставила спектакль с Александром Домогаровым, — в полушутливой форме сказал артист. — И вся остальная труппа получила очень много ролей. Сегодня тут немногочисленная часть нашего густонаселенного спектакля.

Так как спектакль Театра Наций «Горбачев» был снят из репертуара, то и «гвоздь» ему не вручили. Но остроумную миниатюру ведущие оставили.

Кроме «малого», главную награду — «Большой хрустальный гвоздь» — получил спектакль «Сын» Юрия Бутусова в РАМТе. Зал явно поддержал решение жюри овациями.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Софья Апфельбаум, директор РАМТ:

— Мы были очень рады тому, что стали лауреатами «Малого хрустального гвоздя» и, конечно, надеялись на «Большой хрустальный гвоздь». И мы очень счастливы, что спектакль «Сын» Юрия Бутусова, который фактически родился в пандемию, когда не было до конца понятно, случится он или нет, обрел такой неожиданный успех. Мы рады за наших артистов, которые получили такие прекрасные роли. Рады за наш театр, который звучит в связи с этим спектаклем. Мы просто счастливы. Спасибо СТД и экспертам!

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