Специалисты семейных центров научат родителей ориентироваться в медиапространстве

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Современный человек находится в беспрерывном потоке информации, но не всегда она проверена и надежна. С начала 2022 года в столичные семейные центры обратились более 1,3 тысячи человек с запросом, как ориентироваться в больших объемах информации. Подробнее об этом рассказывает психолог семейного центра «Доверие» Ольга Клокова.

В семейный центр обратилась 24-летняя Ирина. В семье ожидается пополнение, девушка на 5-м месяце беременности. Она переживает и боится не справиться с новым статусом — ролью мамы. Из-за этого Ирина много времени проводит на различных родительских форумах, в чатах, изучает статьи о беременности и родительстве в интернете.

— Наверное, как и многие будущие мамы, с особым трепетом отношусь к рождению малыша. Хочется стать для него лучшей мамой. В своем стремлении к идеалу я запуталась в большом количестве информации. Это сказывается на моем состоянии: стала раздражительной, не могу сосредоточиться и, кажется, напрочь забываю всё то, что прочитала раньше, — рассказывает Ирина.

Психолог рекомендовал девушке ограничить количество информации, доверять не форумам и чатам, а официальным источникам и проверенной литературе. Например, почитать книги «Я беременна, что делать?» Ольги Белоконь, «Я буду лучшей мамой», «Я — скоро мама» Ирины Чесновой.

Издания, в которых есть ответы на любые вопросы, возникающие перед женщиной как в период беременности, так и после родов. Специалист посоветовал также ограничить пребывание в социальных сетях и участие в чатах часом в день, чтобы информационно не перегружаться и не уставать.

В семейных центрах столицы разработаны специальные программы по подготовке родителей. На портале «Мой семейный центр» представлено более 30 различных направлений в трех тематических категориях: «Для пап», «Для мам» и «Для всех». На занятиях и мероприятия специалисты помогут разобраться в вопросах воспитания и научат лучше понимать своих детей.

Признаки инфоперегрузки:

плохое запоминание полученной информации;

сложности в принятии решения, так как информация из разных источников противоречива;

невозможность сосредоточиться, дефицит внимания;

раздражительность, быстрая утомляемость;

ухудшение сна.

— Главная причина информационной перегрузки – неумение человека выделять действительно важное из большого объема информации. Пытаясь решить какую-либо проблему, мы часто пытаемся подключить как можно больше источников. В итоге происходит накопление, но не усвоение информации, — рассказывает психолог.

Советы психолога:

Расставьте приоритеты, сосредоточьтесь на главном. Не отвлекайтесь на то, что не входит в круг ваших приоритетов.

Сведите к минимуму чтение новостных лент (соцсети, браузеры). Уделяйте внимание только по-настоящему важной и интересной для вас информации.

Откажитесь от подписки на рассылки, которые вы почти не открываете и не смотрите. Если не хватает на них времени, значит, они в действительности незначимы для вас. Количество рассылок должно соответствовать объему, с которым успеваете ознакомиться.

Соблюдаем информационную диету. Не отвлекайтесь на контекстную рекламу. Если вам интересна какая-то статья или видеоролик, не откладывайте их чтение и просмотр до лучших времен. Как правило, из-за постоянной занятости и поступления в наше пространство все новой и новой информации, мы не возвращаемся к отложенным фильмам, книгам, программам. Здесь действует правило: сейчас или никогда.

Доверяйте официальным источникам.

Отдыхайте! Листая ленту в соцсетях, вы погружаетесь в бесполезный для вас контент. Сведите его потребление к минимуму. Уделяйте внимание только по-настоящему важной и интересной для вас информации.

Старайтесь выполнять задачи по очереди. Просматривая почту, разговаривая по телефону и жуя бутерброд одновременно, вы не будете эффективны ни в чем.

Формируйте полезные привычки. Малоподвижный образ жизни и стресс вреден для здоровья в целом и для усвоения информации в частности. Гуляйте на свежем воздухе, занимайтесь физической активностью.

СПРАВКА

Для поддержки московских семей работают 28 городских организаций: 25 «Моих семейных центров», а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

Специалисты центров работают над восстановлением отношений между детьми и родителями, оказывают правовую и психологическую помощь, проводят тренинги, развивающие занятия и многое другое.

Также на базе столичных семейных центров созданы службы медиации, которые готовы принимать граждан по таким спорным проблемам, как детско-родительские отношения, межличностные, семейные и супружеские конфликтные ситуации, проблемы, связанные с бракоразводными процессами.

Подробную информацию об услугах можно узнать на странице портала «Мой семейный центр». Для удобства москвичей на портале создан раздел «Онлайн-консультации», где каждый житель города может оставить свое обращение, и с ним свяжутся в течение одного рабочего дня.