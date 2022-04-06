Спасенным мариупольцам помогают всем миром

Мариуполь, ДНР. Жительница еще не до конца освобожденного от нацбатальонов Мариуполя с сыном в центре гуманитарной помощи. Там горожане могут получить свежий хлеб, воду, другое продовольствие, а также лекарства и теплые вещи / Фото: Администрация г. Донецка

Гуманитарная катастрофа, сложившаяся в Мариуполе из-за действий украинских нацистов, нашла отклик в сердцах жителей всей ДНР.

Уже месяц за город Мариуполь, второй по величине населенный пункт Донецкой Народной Республики, идут тяжелые бои. В которых украинские националисты сделали заложниками мирных жителей: людей не выпускали из города и использовали их в качестве живого щита. И в этих ужасных условиях — без света, воды, элементарных медикаментов и продуктов питания — люди вынуждены были выживать целыми неделями.

Сейчас большая часть города (за исключением двух «анклавов», где укрепились националисты) находится под контролем сил ДНР. И их первоочередная задача — наладить нормальную жизнь на освобожденных территориях. Именно поэтому в Мариуполь тянутся гуманитарные конвои и из России, и изо всех населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Часто люди отдают последнее, чтобы помочь землякам. Для этого в Мариуполе создан специальный центр распределения гумпомощи, куда ежедневно приходят тысячи человек и где им всеми силами стараются помочь.

— Центр открылся в понедельник. В первый день сюда пришло около семи тысяч человек, — сообщили корреспонденту «ВМ» в руководстве центра гуманитарной помощи. — И с каждым днем их становится все больше и больше. Здесь есть еда, врач, вода, лекарства, бензин, электроэнергия, связь. Можно зарядить мобильный телефон. Все необходимое людям предоставляется.

Целые машины свежего хлеба, чистая питьевая вода, теплые вещи (в городе нет отопления), продуктовые наборы, медикаменты — все это ежедневно выдают на руки тысячам нуждающихся.

— В последнее время все бомбилось, лекарств нет, больниц нет, — рассказывают местные жители. Очереди за гуманитаркой выстраиваются с самого утра. Раздачей занимаются волонтеры. И пока одни раздают продуктовые наборы, другие разгружают подъезжающие машины. До сих пор нет точных данных о том, сколько жителей остается в Мариуполе. Ясно одно — в помощи сегодня нуждаются десятки тысяч человек.

— Люди, все эти дни оставаясь заложниками неонацистов, испытывают очень острую потребность в воде, продуктах питания и медикаментах. Поэтому все усилия наших волонтеров направлены на подвоз гуманитарной помощи, — рассказали в администрации Донецкой Народной Республики. Существенную поддержку оказывают и политические силы, в том числе «Единая Россия», которая открыла на данном этапе не один гуманитарный центр по оказанию помощи гражданскому населению.

С нашими гуманитарными центрами продвигаемся в центр Мариуполя, чтобы люди могли иметь возможность на постоянной основе получать всю необходимую помощь.

Параллельно с раздачей гуманитарки коммунальные службы ДНР продолжают вести к Мариуполю необходимые коммуникации. А городской актив единогласно выдвинул на должность главы администрации города бывшего директора «Азовмаша» Константина Иващенко. Кандидатуру поддержали и в руководстве ДНР.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Кулемзин, глава администрации города Донецка:

— За восемь лет войны мы слишком хорошо узнали, что такое горе и нужда. Поэтому сегодня мы с главами городов Макеевка, Дебальцево и Енакиево приехали сюда вместе с трудовыми коллективами крупных предприятий и привезли гуманитарную помощь. И конечно, приняли участие в раздаче ее жителям Мариуполя, пострадавшим от украинской агрессии.