Методы лечения и диагностики кожных заболеваний постоянно совершенствуются

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7 апреля профессиональный праздник отмечают дерматовенерологи. О том, почему две специальности объединены в одну и что представляет собой дерматовенерологическая служба столицы, «Вечерней Москве» рассказал главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии министерства здравоохранения РФ и департамента здравоохранения Москвы, директор Московского центра дерматовенерологии и косметологии Николай Потекаев.

— Николай Николаевич, почему дерматология и венерология объединены в одну специальность?

— Кожные и венерические болезни могут иметь самые разные симптомы, но зачастую все эти заболевания объединяют те или иные кожные проявления. И именно врач-дерматовенеролог, который специализированно изучает кожные проявления различных заболеваний, уже на стадии наружного осмотра кожного покрова пациента, с учетом анализа жалоб пациента и анамнеза заболевания способен провести дифференциальную диагностику между кожной патологией и венерическим заболеванием, назначить необходимое обследование и правильное лечение.

Из-за этого не только в Российской Федерации, но и в других странах сложилась устойчивая длительная многолетняя практика общего приема пациентов с различными заболеваниями кожи и подкожной жировой клетчатки, и инфекциями, передаваемыми половым путем, и заразными кожными заболеваниями одним специалистом — врачом-дерматовенерологом.

— Как за последнее десятилетие изменилась дерматовенерологическая служба в Москве? Каковы основные достижения?

— Во времена СССР в Москве, как и в других городах, была создана разветвленная сеть кожно-венерологических диспансеров, ставших основным звеном дерматовенерологической службы страны, в котором была сосредоточена профилактическая, диагностическая и лечебная. Однако после распада Советского Союза дерматовенерологическая служба страны подверглась серьезным испытаниям, что не могло не сказаться на эффективности работы кожно-венерологических диспансеров.

В 2011 году по инициативе Департамента здравоохранения Москвы были начаты серьезные реорганизационные процессы городской дерматовенерологической службы, когда кожно-венерологический клинический диспансер №1 первоначально был преобразован в государственный Московский научно-практический Центр дерматовенерологии и косметологии, а затем к нему присоединена сеть из 24 московских городских кожно-венерологических диспансеров.

В итоге в Москве создали крупнейшую в Европе медицинскую организацию дерматовенерологического профиля с развитой филиальной сетью, сочетающую в своем формате научную, лечебную, образовательную и организационно-методическую деятельность.

Сегодня дерматовенерологическая помощь населению Москвы оказывается в 93 медицинских организациях, подведомственных Департаменту здравоохранения, но головной медицинской организацией является Московский научно-практический Центр дерматовенерологии и косметологии.

Центр является неоднократным победителем многочисленных конкурсов, обладатель патентов и сертификатов, подтверждающих высокий уровень медицинских технологий, науки, информации и сервиса. Центр был дважды награжден премиями Правительства Москвы в области медицины: в 2017 году за разработку и внедрение в практическое здравоохранение новых способов диагностики и терапии в дерматовенерологии и в 2020 году за разработку организационной модели по выявлению и диагностике меланомы и других злокачественных новообразований кожи у жителей Москвы.

— Какие меры предпринимаются для снижения заболеваемости?

— Чтобы снизить заболеваемость дерматозами в городе Москве наши специалисты уделяют особое внимание улучшению доступа пациентов с хроническими заболеваниями кожи к эффективному и современному лечению.

Так, Московский научно-практический Центр дерматовенерологии и косметологии обеспечивает пациентов с хроническими заболеваниями кожи комплексной медицинской помощью в амбулаторных условиях, стационарах дневного и круглосуточного пребывания. При этом активно используются принципы персонифицированной медицины, включающие современные высокоэффективные методы лечения, отвечающие современным достижениям медицинской науки, что обеспечивает высокое качество, эффективность и безопасность медицинской помощи.

К примеру, пациенты с тяжелыми резистентными формами псориаза, псориатического артрита, находящиеся под наблюдением специалистов Центра, в полном объеме обеспечиваются современными дорогостоящими генно-инженерными биологическими препаратами за счет средств федерального и регионального бюджета, что значительно улучшает их качество жизни, позволяет достичь длительной и стойкой ремиссии, предотвратить инвалидизацию.

Не менее важную роль в снижении заболеваемости населения играет качественное непрерывное динамическое наблюдение за состоянием пациентов с хроническими заболеваниями кожи, включающее в рамках диспансерного учета тщательный клинико-лабораторный и инструментальный контроль в целях своевременного выявления и предотвращения осложнений. Все это также реализуется специалистами Московского научно-практического Центра дерматовенерологии и косметологии.

— Есть мнение, что к дерматологу и венерологу ходят неохотно. К дерматологу не хочется из-за какой-то «ерунды» на коже, а к венерологу — стыдно и страшно. За последние годы такой стереотип изменился в общественном сознании?

— Отношение пациента к своему заболеванию зависит от многих причин: уровня развития личности, средовых факторов, установок пациента (отрицание заболевания, недооцененность тяжести течения заболевания), социальной значимости.

Многие пациенты относятся к кожным заболеваниям как к «несерьезным», ждут что они пройдут сами и все обойдется. Другие пациенты занимаются самолечением, получая «ценные» советы из интернета, от друзей и прочих немедицинских источников.

К сожалению, такие пациенты обращаются на прием к врачу в том случае, если заболевания приносят «душевные страдания» при изменении внешности: угревая болезнь, витилиго, псориаз и другие.

Часто не придавая значение тем или иным высыпаниям или образованиям на коже, пациенты обращаются слишком поздно, когда вовремя не диагностированное новообразование кожи переродилось в злокачественное.

Кроме того, у многих пациентов до сих пор существует мнение, что находясь на приеме у дерматолога можно заразиться сифилисом, дотронувшись до стола или стула в кабинете врача.

В свою очередь, пациенты с венерическими заболеваниями при обращении боятся «осуждения» со стороны врача за неразборчивые половые связи, бытует мнение, что «об этом» обязательно узнают на работе, знакомые, что приведет к негативным последствиям в личной и общественной жизни.

Не стоит стесняться венерических заболеваний. Инфекциями, передаваемых половым путем (ИППП), заразиться ими легко. И сейчас в группе риска находится каждый человек, живущий половой жизнью. И только врач-дерматовенеролог может эффективно сопоставить кожные и урологические симптомы, правильно сформулировать диагноз, назначить обследование и лечение.

Сегодня стереотип поведения населения в это плане меняется, конечно, не так быстро, как это бы хотелось нам. Многие жители Москвы в настоящее время обращаются к врачам-дерматовенерологам не только с целью лечения, но и в профилактических целях.

— Насколько важна ранняя диагностика?

— При ИППП симптомы часто бывают слабо выраженными или могут отсутствовать. Даже при выраженных признаках заболевания они могут через несколько дней ослабнуть или прекратиться. Человек при этом успокаивается и забывает о существующей проблеме. Однако само заболевание самостоятельно не прекращается и человек становится носителем инфекции. Это не только создает риск передачи ИППП другим людям, но и может серьезно повлиять на состояние здоровья самого носителя.

Не менее остро стоит вопрос раннего выявления злокачественных новообразований кожи, особенно это касается меланомы — крайне злокачественной опухоли, причем склонной к раннему метастазированию. И чем раньше такая опухоль будет выявлена, и чем раньше будет начато ее активное лечение, тем выше шансы пациента на благополучный исход заболевания. Для раннего выявления и профилактики такой патологии в 2018 году в городе Москве была начата реализация специальной программы.

Для этого в работу Московского научно-практического Центра дерматовенерологии и косметологии была внедрена организационная модель раннего выявления и верификации злокачественных новообразований кожи с помощью комплекса инновационных неинвазивных технологий с применением аппаратной фото- и видеодерматоскопии, высокочастотного ультразвукового исследования кожи, люминесцентного сканирования.

На базе филиалов и структурных подразделений Московского Центра дерматовенерологии и косметологии создан Центр неинвазивной диагностики кожи, выполняющий экспертные функции, и организована сеть из Кабинетов профилактики злокачественных новообразований кожи, расположенных практически во всех административных округах Москвы.

Специалистами Московского научно-практического Центра дерматовенерологии и косметологии создан и ведется Регистр пациентов с диагнозом «Меланоцитарный невус», в который включаются данные на выявленных при обследовании пациентов из групп высокого риска развития злокачественных новообразований кожи. Такие пациенты ставятся на учет и специалисты Центра ведут динамическое наблюдение с определенной частотой.