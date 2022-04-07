Школьники рассказали о самых ожидаемых открытиях в космической сфере

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В предверрии Дня космонавтики, 12 апреля, задали вопрос учащимся медиклассов школ: «Какие открытия, связанные с космосом, вы больше всего ждете в ближайшие 10 лет и почему это так важно лично для вас?»

Винтер Анастасия, учащаяся медиакласса ГБОУ Школы №2070 им. Героя Советского Союза Г.А. Вартаняна

Наблюдая за тем, как развивается современная наука, мы можем сделать выводы о том, что самые важные открытия в ней уже были совершены. Действительно, с течением времени технологические достижения привели к тому, что за прошедшее столетие мы узнали больше фактов о космосе, чем за все предшествующее время. Однако большую часть открытий нам только предстоит сделать, ведь в данный момент Вселенная по-прежнему является для нас величайшей загадкой.

Я надеюсь на то, что в ближайшее десятилетие у нас появится больше информации о черных дырах. Сейчас известно лишь то, что в современной науке принято называть черную дыру областью пространства времени, гравитационное притяжение которого настолько велико, что его не может покинуть даже свет. Но что это такое? Что оно из себя представляет? Большим толчком в изучении чёрных дыр стало 2 сентября 2020 года, когда ученым удалось видеть невероятное явление — столкновение двух чёрных дыр. Именно здесь впервые наблюдалось слияние столь крупных объектов, которое произошло в 7 миллиардах световых лет от Земли. Для науки этот процесс, длившийся всего лишь одну десятую секунды, дал пищу для размышлений и огромное количество информации.

Казалось бы, просто чёрная клякса в пространстве, которая даже не видна человеческому глазу, но на что она способна? Этот вопрос мучает меня уже несколько лет. Космос — неизведанное место, хранящее в себе огромное количество загадок. Если человек окажется в чёрной дыре, есть ли вероятность, что он не исчезнет навсегда? Я считаю, что да. Частица за частицей, информация за информацией, необходимая для восстановления тела, будет появляться снова. В этом заключается некий парадокс чёрной дыры, по поводу которого спорят многие учёные. Это достаточно захватывающая тема, на решение которой потребуется большое количество времени.

Эта загадочная часть нашей огромной Вселенной должна изучаться гораздо стремительнее, и очень хотелось бы, чтобы информации об этом явлении стало больше.

Ерцкина Яна, 10 класс, ГБОУ «Школа №1579»

За последние годы наука сильно продвинулась в вопросе изучения космоса. Но все же мы знаем лишь небольшую часть того, что скрыто за этими бескрайними просторами.

Хочется верить, что в ближайшие 10 лет нас ждут важные открытия, способные в дальнейшем повлиять на представление о космосе. Надеюсь, что скоро ученые смогут найти жизнепригодную планету. Я уверенна, что во Вселенной есть жизнь и в скором времени мы сможем ее найти и подружиться с разумными представителями других планет. В 2032 году РФ планирует доставить свои исследовательские аппараты к Юпитеру, т.е через 10 лет наша страна сильно продвинется в вопросе его изучения.

Думаю, в ближайшее время нас ждет множество открытий в освоении космического пространства, исследовании Вселенной.

Полина Серебренникова, 10 класс, ГБОУ «Школа №1579»

Космос-невероятное место, полное загадок и самых потрясающих открытий, число которых растет день за днем в связи с развитием новейших технологий. Открытия, которые делаются в области космоса -самые различные и достаточно интересные не только для специалистов, но и для обычных людей. Я, как человек, заинтересованный в изучении Марса, с нетерпением жду подтверждения того факта, что жизнь на Марсе в том или ином виде все-таки существует. Увы, подтвердить это будет сложно, даже руководствуясь тем, что некоторые отрицательные версии уже появляются во многих источниках. Да, эта планета невообразимо красива и необычна, но спустя столетия люди, вероятно, смогут полностью доказать невозможность жизненных процессов конкретно здесь. Также очень интересно слышать всяческие природные открытия ученых, например, о наличии водных источников на разных планетах, любопытно и наблюдать за явлениями, происходящими на Венере, Сатурне и других планетах. Таким образом мы узнаем о «второй жизни» — жизни высоко над нами, во Вселенной. Другая жизнь также интересна, но многие никак не обращают на нее внимания. Она полна невероятно занимательных процессов и природных чудес, которые имеют место быть в нашей, порой скучной жизни.

Ольга Кулишенко, 10 класс, ГБОУ «Школа №1231 им. В.Д. Поленова»

Космос — то, что всегда будет казаться чем-то невообразимым, а День космонавтики — днем чуда, которое когда-то перевернуло историю. В сентябре 2021 года на экраны кинотеатров вышел фильм «Дюна», повествующий о том, что произойдет с нашей цивилизацией через несколько тысячелетий, если мы будем тщательно исследовать космос. А что если этот новый мир с космическими дюнами и новыми волшебными кораблями уже не так далеко? Новое оборудование в наши дни появляется очень стремительно, ракеты видоизменяются, уменьшаются, совершенствуются. Возможно, будущие 10 лет изменят мир. Звучит немного пафосно, но мы не можем точно знать, «до чего дойдет прогресс». Но я верю, мы откроем новую галактику или новую планету, ведь раз уж в кинематографе появляются серьезные намеки на новые несолнечные системы, то и ученые скоро откроют что-то подобное.

Давид Гребенев, 10 класс, ГБОУ «Школа №1231 им. В.Д. Поленова»

Одно из самых главных желаний в моей жизни – это узнать, что же находится в черных дырах. Для меня это таинственная и манящая загадка. Почему в черной дыре все пропадает? Нет, конечно, ученые могут объяснить причину исчезновения, но в голове простого обывателя все еще раздается гулким эхом это самое «как?». Другой вопрос заключается в том, что случается с объектами, попавшими туда, и возможно ли их вернуть? Ученые говорят, что тело человека, оказавшееся в черной дыре, будет разорвано на части (б-р-р, аж мурашки по коже). Но как бы хотелось увидеть обратную сторону этого зазеркалья, успеть хоть глазком заглянуть в это неземное пространство. Надеюсь, в будущем... Надеюсь, в скором... Это станет возможным.

Айгиза Кунаккужина, 10 класс, ГБОУ «Школа №1231 им. В.Д. Поленова»

Космос имеет большое значение для инфраструктуры планеты. Человечество использует космос для средств связи, мониторинга окружающей среды, наблюдения за планетами в Солнечной системе и звездами в галактиках, а также для проведения важных научных экспериментов. Но в то же время космос - это потенциальная опасность.В феврале 2013 года в Чебаркуле упал метеорит. Я видела это своими глазами. Огненный шар летел по небу. В этот момент мне стало очень страшно, я не знала, что произойдёт в следующую секунду. Если мы не хотим закончить, как динозавры, необходимо защитить себя от угрозы столкновения с большим астероидом. Я считаю, что безопасность превыше всего. Как правило, примерно раз в 10 тысяч лет в Землю угрожает врезаться какое-нибудь небесное тело размером с футбольное поле, что может привести к необратимым последствиям для планеты. Нам действительно следует опасаться таких «гостей» диаметром минимум в 100 метров. Столкновение поднимет пылевую бурю, уничтожит леса и поля, обречёт на голод тех, кто останется в живых. Специальные космические программы, такие, как DART, направлены на то, чтобы обнаружить опасный объект задолго до того, как он приблизится к Земле, и сбить его с траектории движения. Я жду новых разработок в этой области в ближайшее десятилетие. Необходимо находить новые способы изучения космического пространства, а также знать, как и отчего защищаться.

Реджеп-Алиева Анна, ГБОУ Школа №556

Медленно, но верно человечество убивает Землю. Далёкие планеты в других галактиках, похожие на нашу, могут дать людям шанс начать жизнь с чистого листа. Астрономы обнаружили гравитационное взаимодействие между планетами Солнечной системы, которое позволит путешествовать по ней во много раз быстрее.

Я надеюсь, что в ближайшие годы учёные поймут, как возникает данная связь, как ею управлять и использовать взаимодействие других планет в освоении космоса. Это позволит космонавтам не только исследовать просторы Вселенной, но и найти человечеству новый потенциальный дом, о котором мы будем заботиться и который будем оберегать, опираясь на ценный опыт, извлечённый из ошибок прошлого.

Колесник Илья, ГБОУ Школа №556

Все новые и новые космические горизонты открывает нам бескрайнее пространство Вселенной. Всё новые вызовы бросают нам далёкие просторы космоса.

В наше время каждый человек знает, насколько важным является изучение космического пространства. Безусловно, в нашей планете скрыт огромный ресурс, которого человечеству хватит еще надолго. Однако рано или поздно нам придётся распрощаться с Землёй и отправиться на поиски нового дома.

Самым перспективным направлением в изучении космоса можно назвать изучение экзопланет, потенциально пригодных для жизни. Но как бы ни были привлекательны дальние просторы космоса, начинать надо с малого – с изучения нашей Солнечной системы. Заглядывая в далёкий космос, мы зачастую забываем о том, как много знаний могут дать нам относительно близкие к нам космические тела.

Подшивалова Мария, ГБОУ Школа №556

XXI век Сегодня прогресс в области развития технологий, информации и космонавтики идёт настолько стремительно, что мы не успеваем уследить за всеми новинками.

В сфере космоса сейчас появляется множество открытий и идей, связанных с колонизацией новых планет. Лично я в ближайшие 10 лет ожидаю услышать о новых идеях в изучении «темной энергии» Вселенной. Существует теория о том, что именно она заставляет Вселенную расширяться, но никто до конца не знает, что же это такое. Изучение этой темы интересно так же, как вопрос о том, что же находится внутри черной дыры.

Кроме того, я бы хотела услышать новости в области изучения внеземной жизни. Не может же быть такого, чтобы в настолько огромном пространстве жизнь была только на Земле?

Я надеюсь, что мы очень скоро услышим о новых теориях и идеях в области космонавтики