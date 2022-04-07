Без буквы «Z» и Пушкина: какие нелепые ограничения применяют страны на фоне антироссийских санкций

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Количество санкций против Российской Федерации превысило шесть тысяч, целью их введения был удар по каждому россиянину. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Некоторые меры абсолютно не поддаются логическому объяснению. «Вечерняя Москва» собрала самые нелепые ограничения, которые появились на фоне антироссийских санкций.

Русским котикам — нет?

Владельцев домашних животных из России очень возмутило решение Международной федерации кошек (FIFe). Организация, которая себя позиционировала аполитичной, после начала спецоперации на Украине ввела запрет на участие российских кошек в выставках FIFe за рубежом. О чем говорится на официальном сайте федерации.

Так, согласно решению FIFe, ни одна кошка, принадлежащая экспонентам, проживающим в РФ, теперь не будет допущена на международные выставки за пределами России, независимо от того, в какой организации эти экспоненты состоят.

Отмечается, что данные ограничения носят временный характер и их действие продлится до 31 апреля текущего года и будут пересматриваться по мере необходимости.

FIFe выдает аттестаты, подтверждающие происхождение животных благородных пород. Также организация занимается проведением выставок и соревнований.

Прощай, Гарри

Любители книг о жизни волшебника из школы магии Хогвартс — Гарри Поттера уже 8 апреля лишатся возможности читать произведения Джоан Роулинг в электронных версиях на платформах MyBook и «ЛитРес». Также российские пользователи не смогут купить книги упомянутого автора.

Несмотря на то что все части знаменитой саги уже через день будут изъяты для доступа на территории РФ по решению правообладателя, издания, приобретенные ранее пользователями, останутся и будут доступны для чтения. Стоит отметить, что данное решение является временным и продлится на неопределенный срок. В настоящее время ведутся переговоры.

Европа без Достоевского

Странным оказалось решение Миланского университета Бикокка, в котором руководство отменило литературный курс по изучению творчества Федора Достоевского. Таким образом, итальянский вуз решил поддержать Украину, где проходит спецоперация с участием российских войск. Соответствующее решение возмутило не только российских пользователей Сети, но даже самих итальянцев. Люди негодовали: как можно было поставить знак равенства между великим классиком и событиями, которые происходят на Украине. Свое негодование выразил, в том числе, и итальянский писатель Паоло Нори, который должен был читать лекции о Достоевском. Он заявил, что в сегодняшней Италии «неправильно быть не только живым русским, но и мертвым русским, приговоренным к казни в 1849 году».

В свою очередь нашлись итальянцы, которые тоже заступились за классика. Так, в Неаполе местные художники на стене местного вуза в знак борьбы с русофобскими настроениями изобразили портрет Федора Михайловича.

Остались без шедевров

К решению отказаться от классиков родом из России пришли, в том числе, и в Великобритании. Представители Кардиффского филармонического оркестра отменили использование произведений Петра Чайковского. Особенно им не понравилась увертюра «1812 год». По мнению британцев, такое произведение исполнять неуместно, когда военные из РФ проводят спецоперацию на территории Украины. Так руководство оркестра пояснило свои действия, связанные с отказом от музыки русского классика.

Удар по картинам

В культурной блокаде оказались не только музыканты и писатели из России, но и культурное наследие мирового масштаба, принадлежащее российским музеям. Картина «Святое семейство» (Государственный Эрмитаж) должно было стать центральным экспонатом выставки Рафаэля в Лондонской национальной галерее. Однако такие планы остались только на бумаге. В итоге полотно было исключено из списка заграничных работ Рафаэля, которые должны были прибыть в столицу Великобритании. Кроме того, в российском Минкульте потребовали от государственных музеев отозвать произведения искусства, находящиеся в данный момент на иностранных площадках.

Русские танцовщицы стали украинскими

Все в той же Национальной галерее Лондона приняли еще одно стратегическое решение по борьбе с Россией. Представители культурного учреждения переименовали полотно Эдгара Дега «Русские танцовщицы» на «Украинские танцовщицы». Соответствующее сообщение было размещено на официальном сайте музея. Как позже пояснили официальные лица галереи, название полотна вызывало жаркие споры и повышенное внимание из-за ситуации на Украине, поэтому в музее решили обновить название картины, чтобы лучше отразить ее тему.

В рестораны без русских

Ресторан в немецком городе Битигхайм-Биссинген Traube Bietigheim ограничил вход для граждан РФ. Владелец заведения заявил, что посетителям с российским паспортом вход в ресторан запрещен. Таким образом он решил поддержать Украину и выступил против спецоперации, которую проводит РФ на территории этой страны. Он признал, что простые люди не виноваты в решениях правительства, но «настало время сделать какой-то шаг». Он назвал это вкладом, чтобы дети могли расти в свободной Европе. Однако после данного решения рейтинг ресторана обрушили гневные отзывы жителей Германии.

Запретить латинскую «Z»?

В Эстонии пошли еще дальше и решили запретить латинскую букву «z», которую россияне используют как символ поддержки военной операции на Украине.

Соответствующий законопроект решила направить в парламент страны министр юстиции Эстонии Марис Лаури. Глава ведомства отметила, что цель — запретить любые символы, используемые для оправдания боевых действий на Украине. За это предлагается привлекать к уголовной ответственности.

Закарпатье без Пушкина

В украинском городе Мукчаево с российской культурой борются путем уничтожения бюстов великих классиков. Так, местные власти на заседании исполнительного комитета приняли решение демонтировать памятники истории и монументального искусства местного значения. В числе таких монументов оказался бюст Александра Пушкина, которого впоследствии демонстративно убрали в рамках проведения «мероприятий по дерусификации».