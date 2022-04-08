«Вы не могли бы Венеру выселить?»: риелторы назвали самые странные условия арендодателей

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В Москве на 76 процентов выросло количество арендных квартир, доступных семьям с детьми. «Вечерняя Москва» выяснила, какие странные требования к арендаторам встречаются у владельцев жилья.

Сдают только иностранцам

По словам риелтора Натальи Перескоковой, из-за переизбытка жилья на рынке многие арендодатели действительно готовы идти на уступки.

— Было распространено требование «только славянам». Конечно, самое распространенное — без детей и животных, некурящие и непьющие. Сейчас наймодатели более лояльны: рынок аренды просел, очень много предложений. В данный момент нельзя говорить об абсурде: те, кто не любил детей, собак и кошек, полюбили даже хорьков, — отметила специалист.

До недавнего времени распространенным требованием было наличие у арендатора сертификата о вакцинации от коронавируса, заметила собеседница «ВМ».

Генеральный директор риелторской компании Петр Машаров отметил, что некоторые арендодатели специально искали себе только иностранцев.

— Это было популярно до недавнего времени, сейчас их днем с огнем не найдешь, потому что все разъехались. Иностранцы дороже платят, потому что им все компенсируют — у них зарплаты в валюте. У них все четко, контракт для них — святое. Должны заплатить до пятого — значит, платеж будет до пятого. Есть и обратная сторона медали — они очень часто не относятся к имуществу бережливо. Бывает, и у нас ничего не ценят, но в процентном отношении среди иностранцев это чаще встречается, — рассказал эксперт.

У арендодателей бывают пожелания и по личной жизни жильцов, отметила Перескокова. Так, некоторые принципиально не готовы сдавать жилье мужчинам нетрадиционной ориентации. Двум девушкам обычно сдают охотнее, хотя на практике мужчины часто ведут себя аккуратнее, уточнила риелтор.

По словам Машарова, некоторым арендодателям принципиально сдать квартиру только супружеской паре, находящейся в официальном браке: считается, что в этом случае жена будет следить за порядком. Однако из-за высокой конкуренции на рынке сейчас такое условие можно встретить реже, уточнил специалист.

В некоторых случаях арендодателям принципиально, чтобы в квартире не жили индусы: собственников не устраивает их национальная еда и благовония, отметила Перескокова.

Проверки не чаще раза в месяц

Собеседница «ВМ» заметила, что иногда арендодатели начинают выдвигать странные требования после сдачи квартиры.

— У меня был случай, когда девушка сдала свою квартиру двум молодым людям и сама же решила с ними жить. То есть они заехали, примерно через неделю мне звонят и говорят: «Наталья, а вы не могли бы Венеру выселить?». Выяснилось, что они подписали договор, заплатили деньги, а через несколько дней она пришла и попросила пару дней пожить. В итоге жила уже неделю. Вроде как они платят, а она с ними живет, — рассказала риелтор.

Эксперт отметила, что при оформлении сделки через специалиста странных требований к жильцам быть не может: в этом случае гарантируется юридическая чистота договора. Такие моменты, как посещения чаще одного раза в месяц, проверка шкафов или прикосновение к личным вещам, в этом случае невозможны, заметила Перескокова.

При самостоятельном оформлении договора ситуация иная, отметила она.

— По загородной недвижимости у меня был случай, когда хозяйка каждый день с утра пораньше приезжала поливать клубнику. Потом наниматели мне позвонили, и мы этот вопрос решили: договорились, что бабушка будет приезжать один раз в месяц или вообще не будет получать деньги за аренду. Нужно отдать должное нанимателям — они смотрели за клубникой, — рассказала риелтор.

По словам Машарова, арендодатель может проверять состояние помещения не чаще раза в месяц. Обычно собственники помещений не занимаются проверками, однако некоторые люди в возрасте готовы приходить хоть каждую неделю ради общения — это будет считаться нарушением условий договора. Как правило, в договоре возможность регулярных проверок не прописывается: это отпугивает арендаторов, подчеркнул собеседник «ВМ».

Примеры из интернета

По словам одной девушки, искавшей квартиру в Москве, некоторые владельцы жилья принципиально не готовы уступать и хотят сдать квартиру по цене выше рыночной. Соответственно, такие квартиры не сдаются никогда. Также, по ее словам, некоторые люди держат в своих квартирах большое количество вещей (в том числе, антиквариата), с которыми не готовы расставаться. Такое жилье сдается с условием, что арендатор не будет ни к чему притрагиваться. С детьми и домашними животными — нельзя.

Семейная пара, которая переехала в столицу из региона, в процессе поиска жилья нашла объявление, в котором владелец прямо указал, что ему безразличен состав и профессии проживающих. Однако важным условием было то, что указанная сумма аренды распространяется только на интеллигентную пару, а за каждого следующего «буйного» жильца придется доплачивать. В итоге выяснилось, что хозяин просто хотел таким образом отпугнуть «сложных» клиентов.

Интересна и история студента, которому согласились показать квартиру только после личной встречи и получасовой прогулки с хозяйкой. В итоге до знакомства с собственницей жилья дело не дошло.

Многие пользователи соцсетей с юмором относятся к абсурдным условиям арендодателей: например, устраивают фотосессии в славянских нарядах и пишут объявления на древнерусском языке, чтобы доказать свою принадлежность к славянам. Многие прямо в объявлении настойчиво убеждают арендодателей, что не будут устраивать вечеринки при помощи таких фраз, как «я трудоголик-одиночка, ненавидящий людей».