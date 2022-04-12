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Серебряный футляр для спичек

Александр Кудрявцев

Сюжет: 

«Вечерке» – 100 лет
Общество
Серебряный футляр для спичек
Спичечница появилась у мо- сквича после съемок пере- дачи «Тотальная распродажа» / Фото: Из личного архива

«Вечерка» продолжает рубрику «Ровесники газеты», в которой москвичи рассказывают корреспонденту Александру Кудрявцеву о вещах 1923 года, хранящихся у них.

Столичный коллекционер Андрей Кремнев хранит у себя серебряную спичечницу 1923 года выпуска.

Этот предмет использовался в прошлом веке для защиты бумажного коробка спичек от влаги. На лицевой стороне — гравировка в форме цветов.

— Материал этого футляра — серебро 875-й пробы. Предположительно эту вещицу сделали в Латвии. Весит всего 33 грамма. Там спичечница использовалась в качестве реквизита, — поделился коллекционер из Москвы Андрей Кремнев.

Автор объявления предлагает купить полностью серебряную спичечницу за 14 000 рублей.

Этот футляр отлично подходил для спичек, которые носили с собой. Однако часто спичечницы изготавливали и настольные, и настенные, создавая причудливые узоры или фигуры — как элементы декора помещений.

В современном мире уже никто не использует подобные вещи, ведь появились более удобные и долговечные зажигалки.

Мы нашли еще несколько интересных вещей — ровесников нашей газеты у москвичей.

Клавдия хранит у себя перчатки летчика. Этот атрибут военной формы, судя по клейму на пуговицах, был выпущен в 1923 году. Перчатки защищали руки летчиков от холода во время полетов на большой высоте, их активно использовали в время Великой Отечественной войны. Клавдии перчатки дороги как память о близком родственнике.

Еще один элемент солдатской экипировки хранит у себя москвич Иван. У него есть полевая сумка солдата Рабоче-крестьянской красной армии образца 1923 года. В комплекте с ней — командирский планшет, который предназначен для хранения карт и важных документов. Кроме того, в сумке был офицерский свисток РККА. Иван не знает, откуда в его семье эти реликвии. В будущем он планирует передать их в Музей военной формы или в Музей Победы.

КСТАТИ

Спичечницы создавали не только из серебра. Мастера использовали латунь, алюминий, фарфор и другие материалы. Не редкость и золотые спичечницы. При этом драгоценные камни для их украшения обычно не применяли.

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