Сильнее пандемии. Хроника борьбы с коронавирусом глазами российских журналистов

Временный госпиталь в павильоне № 57 на ВДНХ. Медсестра Варвара Саранчина отправляется на смену в «красную» зону / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В четверг, 14 апреля, состоится презентация книги «Красная зона. Репортерский дневник», которую выпустил Союз журналистов Москвы при содействии столичного Департамента СМИ и рекламы. Это документальное свидетельство борьбы с «чумой XXI века» — новой коронавирусной инфекцией, сборник материалов средств массовой информации страны, проиллюстрированный снимками фотокорреспондентов. Об этом издании нам рассказали те, кто принимал участие в его создании.

Книга «Красная зона. Репортерский дневник» — документальная летопись того времени, когда люди столкнулись с неизведанным противником — новой коронавирусной инфекцией. Это беспристрастное фиксирование каждого этапа коронавирусной атаки, оборонительных действий и перехода в наступление на болезнь. И это сражение читатели книги увидят глазами непосредственных участников этих событий: медиков, ученых, политиков, журналистов и фотографов. Хроника представлена пронзительными фрагментами публикаций российских газет, документальными фотоматериалами и сухими цифрами инфографики.

31 декабря 2019 года — день, когда мир столкнулся лицом к лицу с COVID-19 впервые. Тогда в далеком китайском Ухане, где была зафиксирована неизведанная инфекция, наносящая смертельный удар всей дыхательной системе человеческого организма, никто не мог предположить, что «пневмония неизвестного происхождения» перерастет в пандемию планетарного масштаба. Спустя семь дней коронавирус забрал свою первую жертву.

К сообщениям о загадочной болезни российские власти отнеслись с повышенной настороженностью. В последний день 2019 года гражданам рекомендовали воздержаться от поездок в Поднебесную, а через две недели на пунктах пропуска через государственную границу ввели санитарно-карантинный контроль.

К концу января 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19, а в России был создан оперативный штаб по борьбе с ним.

Так начиналась история войны человечества с новым общим врагом. С этого момента привычного мира, чистого неба, яркого солнца, теплого дождя и щебетания птиц больше не было. Его место заняли закрытые окна и двери, изоляция стран, городов и родных людей, подспудный страх и маски.

Первые репортажи российских журналистов о странной болезни появились практически мгновенно — в первых числах января 2020 года. Выполняя свой профессиональный долг, представители прессы рассказывали о симптомах заболевания, о мерах, принимаемых государством по защите населения, о героях-врачах, ежеминутно принимающих этот удар.

Наш город в эти дни стал форпостом в войне человечества с пандемией, а столичные власти стали инициатором защитных мер, которые получили распространение на всю страну.

Тот же временный госпиталь на ВДНХ. Медсестра Наталья Казачкина пишет на костюме врача-анестезиолога Алины Манушковой ее имя, фамилию и отчество, чтобы пациенты знали, кто их лечит / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Власти города поставили перед собой главную задачу — защитить и сохранить человеческие жизни. Почти сразу для разъяснения внедряемых мер на Ходынском поле был открыт call-центр, специалисты которого отвечали на 6 тысяч звонков в сутки. Чуть позже Москва на 72 дня ушла в «режим самоизоляции», а на ее окраине — в Троицком и Новомосковском округах — в рекордно короткие сроки появилась «Коммунарка». Этот инфекционный госпиталь, созданный на базе больницы № 40, стал главным форпостом на пути коронавируса, а словосочетание «красная зона» — чертой надежды и отчаяния.

Репортажи из «красной» зоны московских журналистов стали для горожан той единственной нитью, связавшей два мира: привычный и другой. В том, втором мире, где человек оказывался на грани, врачи и медсестры проводили круглые сутки. Именно о них, об их работе, эмоциях, переживаниях честно, без прикрас рассказывали представители прессы, рискуя собственными жизнями.

Борьба с вирусом далась тяжело. В первую волну он не пощадил многих медиков. Несмотря на риск, они выполняли свой долг. Некоторые — ценой собственной жизни. Например, «Вечерняя Москва» собирала воспоминания близких и коллег медиков, погибших от коронавируса. Простые врачи, чьи лица скрыты под масками, остались верны своей клятве Гиппократа, а миллионы москвичей не только узнали об их тихом подвиге, но и о том, какими светлыми людьми они были.

Еще одна глава книги, заключительная, посвящена разработке «противоядия» от коронавирусной инфекции, а также вакцинации населения.

Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей вакцину «Спутник V», разработанную НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Кстати, своим названием эта вакцина от коронавируса обязана космическому «Спутнику-1», еще одной гордости нашей страны. Вакцина, открывшая человечеству дорогу к жизни, также стала первой в своей области, а буква V обозначила победный настрой.

И вновь журналисты оказались на переднем фронте в борьбе с ковидом.

О том, что вакцинация — единственный способ победить вирус, безоговорочно уверовали не все граждане. Понадобились репортажи, интервью с врачами и разработчиками препаратов, разъяснительные статьи с экспертами, развенчание многочисленных мифов и небылиц — и дело пошло! 18 января 2021 года в России началась массовая вакцинация.

На сегодняшний день российскими учеными разработаны уже несколько вакцин: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона-Н», «Спутник М» для подростков 12–17 лет . Все препараты прошли испытания и зарегистрированы Минздравом. В конце лета ФМБА планирует пострегистрационные исследования вакцины «Конвасэл».

Параллельно с разработкой вакцины в стране создавались лекарственные препараты, способные вылечивать заболевших коронавирусной инфекцией.

Сегодня у читателя книги есть возможность оглянуться назад, оценить масштабы проделанной работы и воздать должное людям, вставшим на пути напасти. Это медицинские работники, ученые, строители, сотрудники Транспортного комплекса, правоохранительных органов и многих других профессий. В том числе и журналисты, на которых легла особая ответственность: давать людям оперативную, полную и честную информацию, рассказывать обо всем так, как оно было и есть на самом деле. Они это делали и делают до сих пор.

Людмила Щербина, первый секретарь Союза журналистов Москвы:

— Идейными вдохновителями книги были первый заместитель руководителя столичного Департамента СМИ и рекламы Юлия Георгиевна Казакова и я. В прошлом году, в мае, на приеме, посвященном дню рождения российской прессы, мы решили, что лучшие журналистские материалы про «красную» зону надо собрать в своеобразный репортерский дневник. Надо людям рассказать, как правительство Москвы, Роспотребнадзор и врачи боролись с этой страшной напастью. И о том, как журналисты эту борьбу освещали.

Книгу сделали очень быстро. В мае мы только задумались об этом, а через несколько месяцев издание уже было в типографии. В него вошли публикации, которые были сделаны в ведущих СМИ страны. Также в книгу вошли цитаты из выступления президента страны, мэра Москвы, его заместителей. Собрала все это воедино команда, которую возглавили бывший редактор «Огонька» Сергей Агафонов и его сын Андраник. Мы передали им все собранные материалы, контакты журналистов. Кстати, многие из авторов этих публикаций — члены Союза журналистов Москвы. Мы их знаем, следили за их творчеством. Большой вклад в издание внесли фотокорреспонденты ТАСС, чьи работы мы использовали.

Эта книга, этот репортерский дневник создан для того, чтобы мы не забывали, какой подвиг совершили наши коллеги, работая в «красной» зоне и подвергая себя опасности. А еще это издание — про подвиг врачей. Абсолютно всех врачей, так как работали в пандемию с больными коронавирусом не только инфекционисты.

Вернулись на свои рабочие места даже те медики, кто уже вышел на пенсию. Трудились в «красной» зоне и молодые студенты. Это все должно стать примером тому, как всем вместе, слаженно нужно противостоять беде.

Андраник Агафонов, соавтор книги «Красная зона. Репортерский дневник»:

— Коллеги из Союза журналистов Москвы обратились к нам с идеей. Посчитали, что было бы целесообразно рассказать о вкладе журналистского сообщества в борьбу с пандемией.

Все были свидетелями, как награждали врачей, учителей, волонтеров. При этом есть понимание, что журналисты принимали участие в формировании общественного мнения, освещении проблемы. Захотелось зафиксировать пройденный этап, отметить успехи и в целом показать, как это было, потому что ситуация была абсолютно беспрецедентная. Вряд ли когда-нибудь подобное повторится. И идея эту эпоху отметить в некоем печатном продукте нам показалась правильной. Это очень значимая социальная история.

Задумка была такая: посмотреть связку ключевых событий, которые проходили в течение периода пандемии, какое отражение они нашли в СМИ. Мы сделали некий обзор событий, который проиллюстрировали отрывками из самых разных московских газет, репортажей телеканалов, интернет-порталов.

Закончили книгу мы на позитивной ноте, потому что на тот момент были разработаны и внедрены все вакцины, появились новости о внедрении назальной вакцины. Решили, что эпидемия в принципе пройдена. Конечно, на момент выхода книги еще не было «омикрона», но он прошел быстро. И эта история уже не затрагивала так журналистское сообщество, как это было на первых этапах борьбы.

Для меня было показательным то, что, когда стали вводить первые ограничения, когда был локдаун, пропуска для передвижения по городу были доступны для представителей муниципальных служб и для журналистов. Мне кажется, это очень интересный момент. С одной стороны, это правильно, потому что журналисты имели возможность передвигаться. С другой — это символизирует важность СМИ для общественной жизни и их поддержку всеми институтами — от волонтеров, врачей до столичного правительства и в целом москвичей.

Врач Татьяна Самодурова во время работы в реанимационном отделении больницы в поселке Воронцовское в Троицком и Новомосковском административных округах столицы / Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Светлана Волкова, корреспондент газеты «Комсомольская правда»:

— Я с коронавирусом впервые столкнулась еще до начала пандемии в нашей стране, во время командировки по заданию редакции в начале февраля 2020 года. Дело было в ОАЭ, на конгрессе ООН, посвященном урбанистике. На тот момент в Арабских Эмиратах было всего двое или трое зараженных. Но уже тогда у людей началось понимание, что в этом мире происходит что-то важное и серьезное.

На этом конгрессе применялись все меры безопасности: социальная дистанция, обработка антисептиками всего, что можно обработать, маски и определенные ограничения. Некоторые встречи проходили онлайн, несмотря на то, что мы присутствовали непосредственно на площадке конгресса. На тот момент Россия жила спокойно — в стране официально был один зараженный. Ничто не предвещало трагедии, связанной с пандемией. Никто не догадывался, что всем придется сидеть дома.

Я переболела коронавирусом в самом начале — в первые месяцы, уже активно работая в Москве. Тогда все были на самоизоляции. Но на себе я этого не почувствовала. Продолжала ездить, работать в редакции, в своем кабинете. Похоже, болезнь я перенесла на ногах. Наверное, мне повезло.

В середине 2020 года я случайно воспользовалась непроверенным антисептиком. И у меня случился химический ожог. Пришлось обратиться к врачам, потому что вместо кожи на руках было кровавое месиво. Дерматолог сообщил, что я с такой проблемой пришла не первая. Не все препараты, оказывается, безопасны. Работала через боль. По совету дерматолога делала это в резиновых перчатках. А под ними — слои мази и повязки. Все для того, чтобы руки быстрее заживали и чтобы при этом можно было работать на компьютере. Кожа так сильно пострадала, что и сейчас руки болят.

Нам было понятно, что, когда и как надо делать. Паники не было. Мы четко выполняли свою работу, чтобы не подвести коллег и читателей. Людям очень нужна была информация. Я не только в газете рассказывала, что происходит и как дальше жить, — очень многие узнавали мой телефон, звонили с вопросами, просили помочь.

У меня есть знакомые пожилые люди, с которыми я активно общалась. Им не нужна была помощь с продуктами — с этим прекрасно справлялись волонтеры. Им просто хотелось поговорить. Они испытывали очень сильную тревогу. Я могла подолгу с ними общаться, чтобы успокоить. Конечно, такие разговоры могут быть утомительными, но в то же время ты чувствуешь себя полезным.

Многие читатели звонили в редакцию и просили прокомментировать, что делать, если заболел, надо ли остаться дома, к какому врачу обратиться и прочее. Поскольку я писала очень много о способах лечения, которые предлагают столичные медики, я могла объяснить, что стоит делать на первом этапе, кого-то удалось убедить поехать в больницу. Особенно запомнились материалы, в которых мы давали конкретные ответы на вопросы жителей. В нашей газете есть формат «10 важных вопросов о коронавирусе». Было понятно, что именно такой материал читателям нужен. Он им поможет. Его можно вырезать из газеты и использовать как пособие.

Сергей Бобылев, старший фотокорреспондент ТАСС:

— Конечно, работа в «красной» зоне — это и моральное напряжение, и физическое. При этом нужно учитывать, что в защитной одежде у тебя нет возможности ни попить, ни поесть. Первый раз я провел в «красной» зоне 9 часов, потом — 11. Плюс выход — это довольно длительная процедура. Сначала обработка камеры хлорированным раствором, затем раздеваешься сам, оставляя все, что было на тебе, в шлюзе, и идешь в душ. Потом ждешь, пока камера пройдет обработку под кварцевой лампой. И, наконец, когда ты оттуда выходишь, глоток свежего воздуха и воды — это особая радость.

Марьяна Шевцова, специальный корреспондент газеты «Вечерняя Москва»:

— Впервые я столкнулась с коронавирусом в конце февраля 2020 года. Тогда в мире пандемия только начиналась, и в Москве не было зафиксировано ни одного случая. Но правительство столицы открыло кол-центр для россиян, прибывающих из-за границы, и я поехала туда на репортаж.

Тогда я впервые ощутила, что надвигается какая-то серьезная беда. Потом из аптек пропали маски, антисептики... Все было распродано. Было ощущение тревоги от неизвестности.

Материалов про ковид за два года пандемии я написала, наверное, более двухсот. Точно не меньше. Запомнились репортажи с волонтерами, которые доставляли продукты в рамках акции «Мы вместе». Помню, как ездила в резервный госпиталь в Сокольниках накануне его открытия, где нам показывали пока что пустые палаты и реанимационные отделения.

А через пару дней они уже были заполнены больными людьми. Очень запомнилось интервью с главврачом одной из столичных больниц Валерием Вечорко — то, как он говорил о пандемии, об отношении к врачам, о том, что люди не хотят вакцинироваться, а потом заболевают, попадают к нему в больницу и жалеют, что не сделали прививку. Эти слова очень засели в моей голове.

За кем-то конкретным из героев моих материалов не слежу, но есть те, с кем общаюсь. Например, как-то брала интервью у сотрудницы центра госуслуг, которая работала в кол-центре по вопросам ковида. А спустя год она пришла в волонтерский поисковый отряд, в котором я состою уже много лет. Мир тесен!

Этот ковидный госпиталь является филиалом Городской клинической больницы имени В. П. Демихова. Он был построен на фоне первой волны пандемии в рекордные сроки — за 4,5 недели, и открыт в апреле 2020 года. Медицинский центр занимает территорию более 40 гектаров и представляет собой полностью автономный комплекс на 800 мест, из которых 240 — в реанимации. Больница и далее будет использоваться по предназначению — для лечения пациентов с различными инфекционными заболеваниями, к примеру респираторными или кишечными. Временный госпиталь в городской клинической больнице № 52. Фельдшеры Регина Шарюкова, Алексей Ли и студентпрактикант Сергей Моржеедов перед выездом к пациентам / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Сергей Карпухин, фотокорреспондент ТАСС:

— Для меня работа в «красной» зоне стала новым опытом, когда ты встречаешься с опасностью, которую не видишь. Это похоже на ощущение от радиации: воздух такой же, солнце так же светит, но вдруг что-то меняется: люди начинают надевать костюмы, перестраивается образ жизни. И все это действует не столько физически, сколько психологически. Создается ощущение постоянной тревожности. Но как только я беру в руки камеру, все тревоги остаются в стороне: работа действует, как броня, и ты совершенно иначе смотришь на ситуацию, оценивая все профессиональным взглядом.

Алиса Титко, корреспондент газеты «Комсомольская правда»:

— Я помню, что одна из первых статей о коронавирусе была связана с Шереметьево. В аэропорту заявляли, что каждый день по одному, по два человека увозят с подозрениями на коронавирус. Тогда в Шереметьево терминал F был пустым. Это выглядело странно, даже несколько зловеще. Прилетел самолет из Китая.

Среди пассажиров были русские. Надо было пообщаться. Но психологически было сложно подойти. Беспокоила мысль, что можно заразиться. В Шереметьево я купила себе маски. Их не продавали в таких количествах. Каждая стоила 50 рублей. Еще тогда мы впервые увидели, как измеряют температуру, увидели тепловизоры. Все это было для нас в новинку. Все пугало.

Позже мы начали более плотно работать в этой теме. Я помню, как мы с мэром выезжали на строительство инфекционной больницы. Она строилась быстро. Ездили мы туда часто — и каждый раз картинка полностью менялись. Моментально появлялись новые корпуса и дороги.

Помню, как москвичам сказали оставаться дома. У журналистов быстро появились пропуска. Мы заходили в пустое метро, делали репортаж о том, кого в это время можно встретить в подземке. Мы спрашивали у редких пассажиров, куда они собираются. Как правило, это были работники аптек, магазинов, сотрудники полиции.

Помню Первое мая. Я работала на Красной площади. Она тогда была пустой. Я записывала видео и буквально шепотом говорила — такая тишина стояла. Весна, было празднично, слышалось пение птиц. Никогда не задумывалась, что на Красной площади можно услышать такие звуки. В Москве много природных территорий, парков. Но не на Красной площади. Вообще-то, было немного страшно.

Мы ежедневно вставали, следили за сводками, выезжали с мэром в больницы, ездили в театры, где открывались пункты вакцинации, посещали кол-центры.

Моя статья о кол-центрах как раз вошла в книгу «Красная зона. Репортерский дневник». Там принимали звонки от людей, прибывших из-за границы. Люди интересовались, как лечиться, можно ли выйти из дома и так далее. Причем волонтеры учились отвечать на эти вопросы прямо на месте — никто не мог сделать этого заранее.

Приходилось заниматься развенчанием мифов о вакцинации, чипировании, звонить экспертам, успокаивать людей.

Интересный случай произошел в пункте вакцинации. Одним из первых туда пришел делать прививку священник. Он был в рясе — у него только что закончилась служба. Все подходили к нему с вопросом — как батюшка может делать прививку. Он ответил, что береженого Бог бережет.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

В книгу «Красная зона. Репортерский дневник» вошли материалы, которые предоставили 10 федеральных и столичных издательств, телеканалов и информационных агентств: «Аргументы и факты», «Вечерняя Москва», «Известия», «Комсомольская правда», «Москва 24», «Московский комсомолец», «Новая газета», «Российская газета», ТАСС, ТВЦ, Metro и RT на русском.

В издании использованы материалы, написанные или снятые 45 журналистами. Кроме того, здесь представлены репортерские фотографии 36 фотокорреспондентов. 28 из них работают в ТАСС, а еще 8 представляют международную сеть News Photo Awards. В редакционную коллегию книги, выпуск которой осуществлен при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы, вошли 9 человек.

ЦИТАТА

Сергей Собянин, мэр Москвы:

— Пандемия коронавирусной инфекции не просто внесла коррективы в привычное течение бытия — она изменила его радикально. От невидимой, но беспощадной угрозы закрывались города, страны и континенты.

Ломался устоявшийся уклад в экономике и социальных отношениях. Проверку на прочность проходили государственные структуры, бизнес и общественные институты... Москва выдержала этот чрезвычайный экзамен, успешно справившись с тремя пиками роста заболеваемости. Сегодня в столице выстроена надежная система борьбы с пандемией...