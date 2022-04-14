Музыка помогает быстрее залечить раны

Дорожная клиническая больница станции Донецк. Главный дирижер МДМ им. Бровуна и баянист Юрий Квасница, актрисы Марина Степанова и Наталья Скворцова и актер Виталий Юсупов (слева направо) в коридоре больницы / Фото: Министерство культуры Донецкой народной республики

Донецкие артисты проводят концерты в госпиталях. Их выступления поддерживают боевой дух и помогают скорее вернуться в строй.

Так, руководство и актеры МДТ им. Бровуна и других культурных учреждений ДНР присоединились к патриотической акции: «Zа Победу!» и провели серию концертов и выступлений перед пациентами и врачами госпиталей и больниц, где проходят лечение раненые бойцы Донецкой народной милиции. Также работники культуры привезли собранную их коллективами и неравнодушными гражданами гуманитарную помощь.

— Мы стараемся создавать в больнице атмосферу доброты и уюта. И благодарны коллективу Донецкого музыкально-драматического театра за то, что приехали в гости к бойцам, которые проходят здесь лечение, — рассказал главврач Дорожной клинической больницы станции Донецк Андрей Чуков.— Они подарили такой прекрасный концерт, от которого все получили удовольствие. Я большой поклонник драмтеатра, а сейчас стал поклонником вокального таланта этих замечательных девушек. Надеюсь, что артисты будут приезжать к нам еще.

Также коллектив театра посетил Республиканский центр профпатологии и реабилитации.

— Вторую неделю мы даем концерты в госпиталях. На мой взгляд, это очень важно как для нас, так и для наших зрителей, — поделилась актриса Марина Степанова. — Наши концерты приобрели немного другое качество. Я могу это определить одной фразой, которую я говорю на каждом концерте: «Это самое малое, что мы как артистки можем сделать для вас». Принимают нас хорошо, мы видим, что делаем нужное дело. Я пытаюсь поднять боевой дух бойцов, приободрить медицинский персонал и подарить всем хорошее настроение.

Руководство театра уверено: их выступления помогают бойцам быстрее восстановиться от полученных ран и вернуться в строй. А значит, тоже хоть ненамного, но приближают победу над врагом. Не все пациенты могли прийти и послушать концерт. Но артисты дошли до каждой палаты.

— Пациенты вначале смущались, но потом просили спеть еще. Нам тоже было волнительно, но мы увидели светлые лица, добрые глаза, и волнение исчезло, — рассказала актриса Наталья Скворцова. Концерты в госпиталях будут продолжаться и дальше — практически в ежедневном формате.

— Огромную признательность нам выражают и врачи, и медперсонал, которые сейчас работают, не зная отдыха, — подчеркнула гендиректор и художественный руководитель МДТ им. Бровуна, депутат Народного совета ДНР Наталья Волкова. — Поэтому самое малое, что мы может сегодня сделать, — чаще приезжать и привозить гуманитарную помощь. Потому что для общей победы важно участие каждого. В ближайшее время мы планируем давать такие концерты не только в Донецке, но и в других городах республики.

К выступлениям профессионалов присоединились и некоторые врачи, как выяснилось, обладающие недюжинным талантом не только в сфере медицины.

Ну а сами зрители трогательно благодарили актеров и медперсонал. И даже вручали им вместо цветов — где их найдешь весной в прифронтовом городе — конфеты и шоколад.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Желтяков, министр культуры Донецкой народной республики:

— Работники культуры в такое время не могут оставаться в стороне, поэтому стараются оказывать посильную помощь и поддерживать боевой дух наших военнослужащих. Так, учреждениями культуры Донецкой Народной Республики запущено несколько благотворительных и патриотических акций, проводятся концерты в госпиталях для раненых бойцов.