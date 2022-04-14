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Проект «Спортивные выходные» открывает онлайн-марафон «Навстречу здоровью»

Марьяна Шевцова

Общество
Проект «Спортивные выходные» открывает онлайн-марафон «Навстречу здоровью»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

16 апреля проект «Спортивные выходные» центров госуслуг «Мои Документы» и Департамента спорта города Москвы запускает марафон «Навстречу здоровью», в ходе которого участники повысят свою работоспособность, улучшат концентрацию внимания, разовьют стрессоустойчивость и укрепят мышцы всего тела, сообщили «Вечерней Москве» в центрах «Мои документы».

Марафон строится на физических упражнениях, восстанавливающих мышечную силу и улучшающих работу сосудов. Дыхательные практики, также входящие в состав курса, помогут снять тревожность и расслабиться.

Для участия в марафоне необходимо перейти по ссылке.

— На протяжении 21-го дня ежедневно на странице марафона будут публиковаться задания в формате видеоурока для зарегистрированных участников. После каждого выполненного задания участники смогут получить обратную связь от тренеров. Мы ждем всех в нашем спортивном сообществе, — говорит Кристина Сиротинина, заместитель директора по связям с общественностью и внутрикорпоративным коммуникациям центров госуслуг «Мои Документы».

Новый сезон проекта «Спортивные выходные» уже стартовал в онлайн-формате. Желающие могут присоединиться к утренним зарядкам, медитациям, тренировкам на все группы мышц и занятиям по растяжке.

В Телеграм-канале проекта анонсируются предстоящие тренировки, полезная информация и рекомендации от врачей Департамента здравоохранения города Москвы.

Узнать подробнее о проекте «Спортивные выходные» можно на сайте sportsweekend.ru.

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