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Как появилась традиция запускать бумажные кораблики

Рената Лебедева

Общество
Как появилась традиция запускать бумажные кораблики
Московский школьник Ибрагим Нафиулин сделал бумажные кораблики и запускает их возле своего / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Приход весны для большинства горожан — одно из самых долгожданных событий. Это время года любимо за первые лучики солнца и пение птиц. И несмотря на то что в этом году погода теплом не балует, москвичи уже выходят к оттаявшим рекам и прудам, чтобы поддержать одну из многовековых весенних забав — пускать кораблики по воде.

Традиция пускать по воде бумажные кораблики берет свое начало с древних времен. По словам краеведа Филиппа Смирнова, человеку всегда было интересно наблюдать за течением воды и хотелось узнать, куда приплывет та щепочка, которую он представлял себе в виде лодки.

— Затем люди стали развивать свои навыки и более оригинально подходить к изготовлению плавсредств. Многие рисовали на них символы солнца и с приходом весеннего половодья пускали по ручейку «в дальние дали». Таким образом они призывали тепло, — добавил он.

Со временем забава переросла в устойчивую традицию, которая преобразовалась в символ освобождения природы от зимних оков. Сегодня практически каждый москвич может вспомнить, как в детстве запускал бумажные кораблики вместе с родителями или друзьями. Это превращалось в целое событие, потому что нужно было изготовить не только самый красивый, но и плавучий кораблик. А для некоторых детская шалость стала увлечением всей жизни.

Член Федерального судомодельного клуба России Георгий Островский рассказывает, что с юных лет увлекался кораблями, так как рос в семье потомственных моряков. Поэтому при первой же возможности в подростковом возрасте записался в кружок судомоделистов. Более того, в СССР это был очень популярный вид спорта, который считался престижным.

— Я живо представлял себе огромные моря, океаны и реки, по водной глади которых хотелось пустить свои корабли. На первых порах они выглядели достаточно плачевно, — со смехом вспоминает он. — Затем, с развитием современных технологий, моделями кораблей стало возможно управлять с помощью пультов, и тогда я начал создавать более сложные экземпляры.

Несмотря на то что Георгий профессионально занимается судомоделированием более двадцати лет, он признается, что очень любит по старинке сделать бумажные кораблики и пойти пускать их вместе с детьми в ближайший пруд у дома.

В Москве существует большое количество мест, куда каждую весну приходят люди, чтобы вспомнить детство и отправить в плавание бумажные кораблики. Самое популярное из них — Северный речной вокзал. После реконструкции там появилась мини-копия Канала имени Москвы со шлюзами и яркой подсветкой по всей длине.

Здесь протекает полноценный ручей, поэтому все желающие могут не просто полюбоваться им, но и отправить в плавание свою лодочку.

— Многие иностранцы, когда приезжают на экскурсии в Москву, обязательно посещают Северный речной вокзал. Когда они видят, что горожане пускают кораблики, с радостью присоединяются. Таким образом, традиция постепенно становится международной. Сейчас мини-канал закрыт, однако с началом сезона фонтанов вновь будет ждать всех желающих вспомнить детство, — рассказывает экскурсовод и москвовед Елена Родченкова.

Более того, в некоторых парках даже проводятся специальные флешмобы по запуску бумажных корабликов. Люди могут прийти и изготовить свою лодку прямо на месте, используя при этом экологичную бумагу, а затем пустить ее по пруду. После завершения мероприятия кораблики достают из воды, не причиняя никакого вреда обитателям.

Поддерживают традицию и в семье Нафиулиных. Их старший сын Ибрагим каждую весну во время каникул соревнуется с папой в мастерстве изготовления бумажных корабликов.

— Мне очень нравится делать необычные кораблики. Например, разукрашивать их фломастерами, рисовать крутые узоры. Когда папа на работе, мне помогает бабушка. У нас с ней получаются отличные корабли, которые практически никогда не тонут, — отмечает Ибрагим.

Мальчик постоянно ищет новые места для запуска. В прошлом году это был Малый Солнцевский пруд, а сейчас — небольшая речка недалеко от дома. Ибрагим спешит к ней с целым арсеналом корабликов — на случай, если некоторые из них «потерпят крушение». Его бабушка Нажья Нафиулина рассказывает, что благодаря увлечению школьник стал интересоваться географией и оригами.

— Ему очень нравится делать из бумаги различные фигурки. Он постоянно пробует создавать новые варианты кораблей, проверяя их на прочность и представляя, как фрегат плывет где-нибудь в море, — добавляет женщина.

В выходные дни вся семья отправляется за город, где вместе с соседями по даче открывает новый сезон запуском корабликов. Ибрагим рассказывает, что они всегда устраивают соревнования на скорость «приплытия» суденышек к финишу, который обозначают в определенной точке лесного ручья.

— Это всегда весело. Я иногда даже стараюсь подуть на корабль, чтобы он пришел как можно быстрее и я победил, но меня за это ругают, — добавил мальчик.

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