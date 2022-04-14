На свежем воздухе все кажется гораздо вкуснее

Работница «Мосводторга» предлагает прохладительные напитки в Измайловском парке / Фото: Pastvu.com

Мы продолжаем готовиться к столетию, рассказывая об истории главной городской газеты. В преддверии этого праздника представляем вам цикл публикаций, в которых на основе материалов разных лет попробуем выяснить, как сильно со временем изменились заботы столичного правительства, какие проблемы волновали депутатов несколько десятилетий назад и какие вопросы решают народные избранники сейчас.

Белорусский вокзал ждет серьезное обновление, как и 87 лет назад, а в столичных парках каждую весну придумывают не только интересную и разнообразную программу для своих посетителей, но и открывают для них новые точки общепита.

Вкусные прогулки

«К открытию летнего сезона в Измайловском парке культуры и отдыха имени Сталина между большим и малым кругами закончится строительство четырех больших павильонов для торговли молочными продуктами, кондитерскими изделиями, фруктовыми водами и мороженым. Будут работать три веранды-буфета с холодными закусками и напитками. 50 велотележек с мороженым и прохладительными напитками будут разъезжать по парку».

25 апреля 1935 года

В Москве начали принимать заявки на получение грантов для открытия новых точек общепита.

— Прием заявок продлится до 30 июня. Получить гранты смогут предприниматели, которые открыли точку быстрого питания после 16 марта. Обязательное условие участия в программе — создание новых рабочих мест, — отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

23 марта 2022 года

Непрерывное развитие

«На Белорусско-Балтийском вокзале заканчивается реконструкция центральной части вокзального здания. К 1 мая реконструированные залы будут открыты. В нижнем этаже размещены большой вестибюль, кассовый зал и зал для ожидания пригородных пассажиров.

Во втором этаже заново оборудован зал для пассажиров, отправляющихся в дальние рейсы. На этот этаж ведет широкая мраморная лестница с лепными украшениями».

25 апреля 1935 года

На Белорусском вокзале ведется реконструкция для запуска здесь четвертого Московского центрального диаметра.

— Белорусский вокзал — важный столичный хаб с огромным потоком пассажиров. Чтобы он стал комфортнее, постепенно проводим его модернизацию, — отметил заместитель мэра Москвы, глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

23 марта 2022 года

Трамваи бывают разные

«Московский трамвайный трест выпускает к 1 мая первый опытный бесшумный трамвайный поезд. Это трехвагонный состав на специальных колесах, имеющих под бандажами резиновую прокладку, которая во время движения поглощает удары на стыках рельсов».

25 апреля 1935 года

Новые российские низкопольные трамваи «Витязь-Москва» продолжают поступать в Москву с опережением графика.

— Только в этом году на маршруты № 6, 15, 30, 31 вышло 16 самых современных трамваев. К середине 2022 года в столице их будет больше 460. Все наши действующие контракты сохраняются, — сообщили в мэрии столицы.

1 апреля 2022 года