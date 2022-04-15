Врач объяснил, зачем нужно регулярно проверять свое здоровье

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Следить за своим здоровьем и регулярно посещать врачей крайне важно. Почему, «Вечерней Москве» рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главный врач Консультативно-диагностической поликлиники № 121 Департамента здравоохранения города Москвы Андрей Тяжельников.

— Андрей Александрович, почему важно регулярно проверять здоровье?

— Дело в том, что многие заболевания на ранних стадиях никак не проявляются. Обнаружить их можно только благодаря методам современной диагностики. У человека ничего не болит, нет никаких симптомов. А зачастую даже очень серьезные болезни выявляются тогда, когда уже упущено благоприятное время для лечения. Регулярная диспансеризация позволяет увидеть отклонения от нормы, поймать болезнь на ранней стадии. Как правило, когда у человека уже имеются хронические заболевания, он более-менее контролирует состояние здоровья, лечится и посещает врача. А когда ничего не беспокоит, то и нет тревоги. Поэтому обследование, как ни парадоксально, нужно, прежде всего, людям, которые чувствуют себя относительно здоровыми.

— Правда ли, что во время обычной диспансеризации можно успеть выявить заболевание еще до того, как оно стало серьезным?

— По статистике много болезней выявляется впервые во время диспансеризации. Это сердечно-сосудистые заболевания, онкология и другие патологии. В этом случае пациентам назначаются более глубокие исследования. Так, по итогам чекапов в 2021 году различные дополнительные исследования в поликлиниках прошли более 27 тысяч человек. Почти тысяча пациентов получили консультации врачей-онкологов, и по результатам проведенных обследований был выявлен 61 случай злокачественных новообразований. Чаще всего во время диспансеризации в Москве выявляли факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. На втором месте — отклонения сахара крови.

— Правда ли, что после ковида последствия могут проявиться через какое-то время?

— Последствия заболевания уже названо постковидным синдромом. Это патологическое состояние после коронавируса, которое может сопровождаться различной симптоматикой и затрагивающее все системы организма. С этим сталкиваются практически все переболевшие. Даже те, кто перенес заболевание бессимптомно. При этом важно отметить, что ковид обостряет хронические заболевания, активирует предрасположенности. Они могут проявиться сразу во время острой фазы заболевания или спустя какое-то время. Поэтому я рекомендую всем, кто переболел коронавирусом в любой форме, обязательно проверить здоровье при первом удобном случае.