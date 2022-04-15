Весенняя уборка: зачем нужен городской субботник и как принять в нем участие

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В столичных парках и дворах 16 апреля состоится традиционный общегородской субботник. В рамках месячника по уборке и благоустройству жители столицы смогут привести в порядок зеленые зоны столицы и территории возле своих домов. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин. «Вечерняя Москва» решила узнать, зачем нужны подобные мероприятия и как можно принять участие в субботнике.

Кто может принять участие

В предстоящем субботнике смогут принять участие сотрудники столичных предприятий, учащиеся вузов, школьники, а также все желающие, которые хотят благоустроить свой родной район. Уборка запланирована в парковых зонах, дворах, а также на территориях объектов социальной сферы. В этих локациях горожане проведут сбор листвы, мусора с газонов, благоустроят клумбы с цветами и высадят кустарники и деревья. Участникам выдадут необходимый инвентарь на местах, где запланированы работы.

Подробную информацию о местах проведения субботников можно найти на сайтах районных управ и префектур. Кроме того, там можно найти контакты организаторов, чтобы уточнить детали. Весь процесс будет проходить под контролем городского штаба под руководством заместителя мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

Зачем нужны субботники

По словам председателя Союза жилищных организаций Москвы, члена комитета по ЖКХ ТПП РФ, специалиста по проблемам ТСЖ и ЖКХ Константина Крохина, нынешние субботники — это, скорее, дань традициям, которые не несут серьезного экономического эффекта для города:

— У нас давно другое жилищно-коммунальное хозяйство, и сегодня все работает по иным принципам, чем 30 лет назад, когда субботники действительно считались очень важным элементом общественной жизни. Сегодня все услуги платные в сфере ЖКУ, у нас утверждаются тарифы.

Что касается участников субботников — это преимущественно люди, которые работают в бюджетной сфере:

— Прежде всего это работники различных предприятий или представители ЖКХ. Крайне редко в таких мероприятиях принимают участие люди, не имеющие отношения к бюджетной сфере.

Сотрудники больниц, автобусных парков, поликлиник с большой охотой, по словам Крохин, вносят свою лепту, чтобы поддержать общегородскую политику по благоустройству и проведению субботников. В редких случаях именно жители по месту своего проживания объединяются и проводят очистку территории. Однако такие мероприятия, к сожалению, носят не массовый характер, а индивидуальный.

Как принять участие

Если у вас возникло желание присоединиться к общегородским субботникам с целью улучшить городские пространства или социально важные объекты, можно обратиться в префектуру своего района и сообщить о своем желании, уточнил собеседник «ВМ»:

— Организаторы вам расскажут, где именно будут проходить соответствующие мероприятия, где можно получить специальное оборудование для субботника. Стоит сказать, что сегодня регламент по благоустройству содержит ряд строгих требований, которые нужно соблюдать. Имеются правила утилизации мусора, нормы по сбору ненужных элементов. Следовательно, вы не можете просто прийти со своими граблями и размахивать ими. Все должно быть оговорено с организаторами, которые проведут инструктаж перед началом субботника.

Эксперт отметил, что подобные мероприятия, несмотря на отсутствие массового формата, несут большую пользу для города и позволяют привести в порядок те зоны, до которых руки сотрудников ЖКУ в силу их занятости не доходят.

Согласно данным исследования мобильного приложения «Город» для держателей карты «Тройка», большинство горожан (53 процента) положительно относятся к проведению субботников. В свою очередь 41 процент респондентов нейтрально оценивают подобные мероприятия. Семь процентов опрошенных высказались об этой традиции негативно. При этом большинство жителей столицы не знают, когда и где в городе проходят субботники. Ранее заммэра столицы Петр Бирюков заявил, что коммунальщики приведут столицу в порядок до майских праздников.