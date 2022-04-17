Новое электродепо будет обслуживать поезда подземного кольца

Москвичка Светлана Прошина на станции метро «Каховская» Большой кольцевой линии / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

17 апреля заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о ходе работ по созданию современного электродепо для обслуживания поездов Большой кольцевой линии метро.

На территории электродепо «Нижегородское» сегодня развернуты работы сразу по нескольким этапам строительства одновременно. Так, в настоящий момент, в отношении энергетических объектов данного электродепо завершается реализация второго этапа стройки.

— Также в рамках третьего этапа на 75 процентов завершено строительство отстойно-ремонтного корпуса, — рассказал Андрей Бочкарев.

Третий этап является основным и предполагает строительство всей основной инфраструктуры для ночного отстоя и обслуживания подвижных составов.

— Кроме того, в рамках четвертого этапа выполняются работы по строительству соединительной ветки между депо и железной инфраструктурой у станции Москва-Товарная-Курская, а в рамках пятого этапа ведется строительство проходной, — добавил Андрей Бочкарев.

По его словам, электродепо «Нижегородское» для обслуживания поездов Большой кольцевой линии метро находится в высокой степени готовности.

— Депо возводится на территории бывшего завода по модернизации и строительству вагонов метро имени Войтовича площадью 17 гектаров, где разместятся более 50 зданий и сооружений, — сказал Андрей Бочкарев.

Также заместитель мэра рассказал о ходе работ на будущей станции «Тютчевская» Троицкой линии метро. Сейчас здесь приступили к монтажу систем вентиляции и электросетей.

— Общая готовность станционного комплекса «Тютчевской» оценивается в 60 процентов, — сообщил Андрей Бочкарев.

Монолитные работы на станции выполнены на 85 процентов. В настоящее время возводятся основные конструкции вестибюля, а также прилегающих к станции камер съездов и оборотных тупиков. Здесь будет создан пункт для технического обслуживания подвижного состава Троицкой линии и его ночного отстоя и появится венткамера.

— Помимо этого, в прилегающих к станции тоннелях завершается бетонирование жесткого основания и начались работы по устройству верхнего строения пути, — добавили в столичном Стройкомплексе.

Заммэра отметил, что строящаяся на протяжении 40 километров Троицкая линия метро соединит платформы Московского центрального кольца с Троицком, пройдя через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы. Ожидаемый ежедневный пассажиропоток — 100 тысяч человек в сутки.

— В зоне притяжения новых станций проживают около миллиона человек, а еще несколько сотен тысяч здесь работают или учатся, — говорит Андрей Бочкарев. — Запуск ветки положительно скажется и на дорожной сети в районах, примыкающих к новым станциям метро: улучшится транспортная ситуация на юго-западе и юге столицы.