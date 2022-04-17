Дорогами цивилизации: Исторический музей рассказал, как развивалось государство

Куратор выставки Александра Калашникова демонстрирует посмертную маску Петра I / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Государственный исторический музей представил новый выставочный проект «Россия. Дорогами цивилизации». Экспозиция рассказывает о развитии государства от древнейших времен до современности.

В первом зале «Точка отсчета» собраны экспонаты, которым несколько миллионов лет. В центре пространства — каменное ручное рубило, которое было изготовлено в Индии примерно 600 тысяч лет назад. Для древнего человека это было универсальное орудие. Для авторов экспозиции это символ культуры каменного века. Здесь же расположены черепа бизона, носорога, быка из периода позднего плейстоцена (около 50–40 тысяч лет назад), найденные в Подмосковье.

Все выставочное пространство имеет спиралевидную форму.

— Мы попытались найти геометрическое выражение дороги времен, цивилизации, — говорит главный архитектор выставки Эрик Валеев. — Первый зал сделан в форме круга как символа примитивизма, первобытности, затем следуют изгибы античного времени, зал Византии мы сделали под куполом. «Накрывая зал», он словно символизирует влияние, которое Византия оказывала на духовную и культурную жизнь.

Особое значение в этой выставке играет зал войны, говорит куратор экспозиции Александра Калашникова. Это единственная «тупиковая» комната, из которой нельзя попасть в следующие пространства. Один из экспонатов здесь — стол с Тегеранской конференции 1943 года. Она стала первым дипломатическим событием Второй мировой войны.

В пространстве зала войны звучит метроном, а сама комната имеет ломаную форму.

— Организация пространства и этот звук создают тревожную атмосферу, это сделано специально, — говорит Александра Калашникова. — Мы здесь демонстрируем не конкретные боевые действия, а войну как институт, без которого невозможно развитие никакой цивилизации.

Экспозиция завершается залом, посвященным освоению космоса — ключевой вехе развития цивилизации. Здесь демонстрируется один из первых скафандров, есть туба с питанием с корабля «Восток», на котором Юрий Гагарин отправился в первый полет.