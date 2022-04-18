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«Мои Документы» рассказали об историческом павильоне на ВДНХ, где находится один из офисов госуслуг

Марьяна Шевцова

Общество
«Мои Документы» рассказали об историческом павильоне на ВДНХ, где находится один из офисов госуслуг
Фото: Пресс-служба центров госуслуг

18 апреля отмечается Международный день памятников и исторических мест. А 18 декабря 2018 года в 71 павильоне на ВДНХ открылся Дворец госуслуг. Это не только место для оформления документов, но и исторический памятник с расширенной зоной администратора, двухуровневой зоной получения услуг, детским уголком, кафе и учебным центром.

— Здание Дворца госуслуг было построено в 1954 году к открытию второй Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. Павильон является наглядным примером сталинской неоклассики в архитектуре, получившей особенное распространение в послевоенный период. Сейчас Дворец входит в число объектов культурного наследия федерального значения, — рассказали в пресс-службе центров госуслуг «Мои документы».

Колонны, витражи, богато украшенные растительным орнаментом фризы павильона и сегодня приковывают завороженные взгляды посетителей. Также среди сохранившихся до наших дней архитектурных элементов внутреннего убранства павильона можно увидеть детали, напоминающие о победе советского народа в Великой Отечественной войне. Например, наградные советские ордена и пятиконечные звезды.

Также во Дворце госуслуг находится музейно-выставочный комплекс истории государственной службы. Экспозиция знакомит посетителей с развитием делопроизводства в России и эволюцией письменных принадлежностей.

Посетители могут изготовить сувенирные документы, сделать фото в историческом костюме госслужащего и поработать с пишущими машинками, счетами, телеграфами и арифмометрами. С помощью интерактивных витрин гости узнают о государственных служащих прошлых веков, например, о казначеях и статских советниках. Вход свободный для всех желающих, а экспозиция доступна на русском, английском и китайском языках.

— Одной из популярных услуг Дворца на ВДНХ является регистрация прав на недвижимость и кадастровый учет. Уникальность в том, что заявитель может получить данную услугу вне зависимости от места нахождения объекта недвижимости на территории России, — добавили в пресс-службе центров.

Для юных жителей столицы во Дворце на ВДНХ доступен уникальный суперсервис — получение первого паспорта гражданина Российской Федерации в торжественной обстановке. Дворец госуслуг на ВДНХ работает для посетителей по удобному графику — ежедневно с 10:00 до 22:00.

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