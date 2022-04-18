«Мои Документы» рассказали об историческом павильоне на ВДНХ, где находится один из офисов госуслуг

Фото: Пресс-служба центров госуслуг

18 апреля отмечается Международный день памятников и исторических мест. А 18 декабря 2018 года в 71 павильоне на ВДНХ открылся Дворец госуслуг. Это не только место для оформления документов, но и исторический памятник с расширенной зоной администратора, двухуровневой зоной получения услуг, детским уголком, кафе и учебным центром.

— Здание Дворца госуслуг было построено в 1954 году к открытию второй Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. Павильон является наглядным примером сталинской неоклассики в архитектуре, получившей особенное распространение в послевоенный период. Сейчас Дворец входит в число объектов культурного наследия федерального значения, — рассказали в пресс-службе центров госуслуг «Мои документы».

Колонны, витражи, богато украшенные растительным орнаментом фризы павильона и сегодня приковывают завороженные взгляды посетителей. Также среди сохранившихся до наших дней архитектурных элементов внутреннего убранства павильона можно увидеть детали, напоминающие о победе советского народа в Великой Отечественной войне. Например, наградные советские ордена и пятиконечные звезды.

Также во Дворце госуслуг находится музейно-выставочный комплекс истории государственной службы. Экспозиция знакомит посетителей с развитием делопроизводства в России и эволюцией письменных принадлежностей.

Посетители могут изготовить сувенирные документы, сделать фото в историческом костюме госслужащего и поработать с пишущими машинками, счетами, телеграфами и арифмометрами. С помощью интерактивных витрин гости узнают о государственных служащих прошлых веков, например, о казначеях и статских советниках. Вход свободный для всех желающих, а экспозиция доступна на русском, английском и китайском языках.

— Одной из популярных услуг Дворца на ВДНХ является регистрация прав на недвижимость и кадастровый учет. Уникальность в том, что заявитель может получить данную услугу вне зависимости от места нахождения объекта недвижимости на территории России, — добавили в пресс-службе центров.

Для юных жителей столицы во Дворце на ВДНХ доступен уникальный суперсервис — получение первого паспорта гражданина Российской Федерации в торжественной обстановке. Дворец госуслуг на ВДНХ работает для посетителей по удобному графику — ежедневно с 10:00 до 22:00.