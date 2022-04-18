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Цветы здоровой жизни: как студенты практикуются в применении «зеленых» принципов

Вероника Ушакова

Общество
Цветы здоровой жизни: как студенты практикуются в применении «зеленых» принципов
Студенты первого курса Института экологии РУДН Надир Сатдаров и Валерия Керимова на экологической акции «ВузЭкоФест» посадили астры, которые позже «переселят» на университетские клумбы / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

18 апреля в столице стартовал «ВузЭкоФест» — фестиваль, посвященный сохранению экологии для будущих поколений. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнала, как студентов учат это делать.

Бумажные пакетики с семенами цветов рассыпаны по столу вузовской аудитории. На каждом ярко-зеленая надпись: «астры», «гвоздики», «ромашки». Это первая станция экологической игры, организованной в Российском университете дружбы народов. Первокурсница Института экологии РУДН Валерия Керимова аккуратно берет семена астры. Чтобы посадить их в специальный поддон с грунтом, студентка поливает почву водой. Запах сырой земли, словно в парке после дождя, наполняет аудиторию. Валерия проделывает ложкой пару небольших отверстий в грунте и опускает в них семена. И так в каждой лунке. Если все сделано правильно, через пару недель семена прорастут, а ростки цветов пересадят в клумбы у стен вуза.

— Я думаю, все получится, у меня большой опыт посадки растений, — рассказывает Валерия. — Я сама родом из Крыма, дома сажала плодовые деревья и даже сирень, спустя пять лет она до сих пор цветет у родной школы. Когда я узнала, что будет игра, посвященная экологии, а значит, и нашему здоровью, то поняла: не могу ее пропустить. В будущем я хочу стать экологом и работать над защитой заповедных зон, помогать животным, спасать дельфинов.

На других станциях экомаршрута студенты занимаются йогой, узнают о правильном питании и пробуют свои силы в лайфрестлинге — так называют «соревновательное» оказание первой помощи пострадавшему.

— Экология — обширная наука, которая подразумевает и заботу о человеке. Мы должны знать, как в экстренной ситуации спасти чужую жизнь, — рассказывает организатор «ВузЭкоФеста» в РУДН Макар Берестов. — В таком формате «ВузЭкоФест» в РУДН проводится впервые. Наша игра полезна для всех студентов, так как она закрепляет теоретические знания, которые мы получаем на парах.

Также в РУДН пройдут тематические кинопоказы, семинары, лекции, сбор вторсырья и мастер-классы для школьников, на которых участников научат определять твердость минералов, кислотность почвы и расскажут о замкнутой экосистеме.

Присоединились к «ВузЭкоФесту» и другие столичные вузы. На факультете экологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова пройдет семинар, на котором студенты узнают, как государство решает экологические вопросы. В Российском экономическом университете имени Г. В. Плеханова пройдет выставка об экологии предприятий и управлении отходами «ЭкоГородЭкспо» и мозговой штурм «Экологическая составляющая в сфере бизнеса».

Организовали семинары и лекции в рамках «ВузЭкоФеста» и в Московском государственном университете пищевых производств. Студентам расскажут об особенностях циклической экономики, о трендах на экологичную упаковку. А на мастер-классе по определению пригодности воды научат правильно выбирать воду для питья и прочих нужд.

— Наша цель — не только улучшить окружающую среду за счет внедрения концепции «зеленых» университетов, но и сформировать команду единомышленников внутри вуза, объединить всех, кому небезразлична экология, кто готов стать лидером в области устойчивого развития, — рассказала директор Центра стратегического развития и продвижения МГУПП Эльза Шарыкина. — Мы понимаем, что формирование экологической культуры, основанной на принципах устойчивого развития, у школьников и студентов — база для развития страны и общества в целом.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анастасия Окорочкова, директор «ВузЭкоФеста»:

— Впервые фестиваль провели в Москве в 2015 году. В МГУ имени М. В. Ломоносова собралась инициативная группа. Потом подключились и другие столичные вузы. А затем и другие регионы. Мы видим большой интерес к мероприятию, ведь вопросы экологии волнуют молодежь. Фестиваль собирает лидеров в области устойчивого развития, которые разбираются в экологии. Этот принцип формируется вокруг экономики, экологии и социального развития. Мы за то, чтобы наука влияла на государственные решения: чтобы они были выгодным, не вредили окружающей среде.

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