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Арендуем яхту - насколько это реально

Полина Французова

Общество
Арендуем яхту - насколько это реально
Фото: Pixabay

Как Вы думаете, какие составляющие являются главными в таком виде туризма, как «яхтинг»? Конечно же, быстрый способ передвижения и высокий уровень комфорта. Набирать популярность этот вид отдыха начал еще в прошлом веке. Сегодня, индивидуальный отдых на воде очень популярен среди туристов. Прогулка на яхте в Петербурге — ты можешь себе это позволить и это может стать твоим самым ярким впечатлением от отпуска.

Россия стала развивать этот вид услуги еще 15 лет назад. В то время яхтенный спорт СССР стал роскошью для некоторых. Сегодня, это вовсе не роскошь, которая доступна многим из нас.

По каким ценам можно оформить такую услугу, как аренда яхты в Санкт Петербурге?

Минимальная услуга — парусник, который вмещает 8 пассажиров обойдется Вам в 4500 рублей в час. Конечно, все зависит от организации, в которую Вы обратились, но в тексте будем рассматривать средние цены.

Возможно парусник покажется Вам мелочью, или слишком медленным. Тогда Вы можете для себя арендовать моторную, скоростную яхту. Конечно, обустроенная она более конфортабильно, удобно, в ней больше места, но и обойдется час проката Вам дороже.

Если Вы не знаете что арендовать парусник или моторную яхту сейчас я помогу, Вам определится с выбором.

Аренда моторной, скоростной яхты

Если Вы решили устроить свой праздник на яхте класса люкс и прокатить своих друзей по Волге это обойдется Вам в более чем 10000 рублей в час. Конечно, такие суда очень красивые, удобные и многофункциональные, но они не по карману каждому. С собой Вы сможете пригласить до 10-ти гостей.

Аренда парусника

Это прекрасный вариант для Вас и Ваших друзей. Вы надолго запомните эту прогулку по водоемам Подмосковья, отмечая важную для Вас дату. Аренда парусника обойдется Вам дешевле (начиная от 5000 рублей/час.).

Чартер VIP

В Санкт Петербурге можно арендовать и такое судно. Арендовав чартер, Вы сможете пригласить 25 своих друзей, и насладится полноценными, высококачественными услугами ресторанов и баров.

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