Музыкант Федор Морозов: Орган — это квинтэссенция всех инструментов

Федор Морозов исполняет на органе не только классические произведения, но и участвует в мероприятиях вроде «Шоу Трех Органов», где звучит самая разная музыка / Фото: Из личного архива Федора Морозова

В среду, 20 апреля, свой очередной день рождения празднует Большой зал Московской консерватории: он был открыт в 1901 году. Кстати, на днях началась продажа абонементов на 2022–1923 годы, что означает старт нового сезона. Возможность послушать лучших исполнителей вживую, да еще в культовом месте, дорогого стоит. Зазвучит тут и король инструментов — орган. Сегодня гостем нашей рубрики стал органист Федор Морозов, услышать игру которого вы сможете в мае.

Если математика — царица всех наук, то орган называют королем музыкальных инструментов. Слово имеет как древнегреческие, так и латинские корни, да так и переводится — «инструмент, орудие». К органной музыке многие относятся с особым пиететом, и я шла на концерт, ожидая новых впечатлений. Получила их, правда, только в финале. Когда вдруг зазвучало все — пространство, время, мысли в голове. Звуки окружали отовсюду: отлетали от стен, обрушивались с потолка, пробегали по полу. То, что игралось до этого, воспринималось как «обычная классика». То, что в программке было прописано как: «М. Регер — Фантазия и фуга ре минор, соч. 135b. Исполняет Федор Морозов», стало событием. Позже, беседуя с органистом, я узнала — важно найти «своего» композитора.

— Если вы захотите приобщиться к классической музыке, наверняка найдутся те, которые вам понравятся. Но надо искать, а для этого переслушать невероятное количество музыки. Начать можно с того, чтобы целиком послушать те произведения, фрагменты которых вы уже знаете. С имен на слуху — Моцарт, Бетховен, Бах, Вивальди, а потом дойти и до Листа, Брамса, Глинки, Прокофьева, Рахманинова... Дальше углубляйтесь, слушая композиторов, которые творили в то же время, — советует Федор Морозов. — Когда сам впервые услышал Макса Регера, о котором вы вспоминаете, вообще его не принял — фактура показалась очень сложной, а музыка весьма непонятной. Хотя очень люблю Иоганна Себастьяна Баха, которого можно считать музыкальным отцом Макса Регера. Но спустя время, когда попробовал его играть, он стал одним из моих самых любимых композиторов. Думаю, это связано с возрастом, с ассоциативным рядом. Что-то в жизни произошло — и музыка уже иначе воспринимается.

С Федором я встретилась, чтобы «заглянуть за кулисы» органной музыки, вернее — за пульт органиста, понять, как возникает то, что оказывает подобное влияние на слушателей.

Внутреннее устройство

Говорят, первое впечатление — самое верное. Орган — инструмент величественный, тянущийся ввысь, отлитый из металла, обрамленный резными деревянными элементами, неподвижно встроенный в зал, где на нем играют, единое целое с помещением. Он представляет собой нечто волшебное и невероятно сложное. Задаю вопросы, чтобы узнать его устройство.

— Орган — клавишный духовой музыкальный инструмент. Каким образом он звучит?

— Если объяснять простыми словами, то трубы установлены на специальной коробке, в которую нагоняется воздух, а после нажатия клавиши открывается нужный клапан, воздух поступает в трубы и начинает звучать.

— То есть там он находится под давлением?

— Да. Раньше была такая профессия — калькант. Это человек, который стоял недалеко от органиста, когда тот играл, накачивал мехи, устроенные по принципу кузнечных, чтобы орган всегда звучал. Благо сейчас у нас есть электричество — и эту задачу выполняют моторы.

Фото: Из личного архива Федора Морозова

— Что делают ассистенты? Листают ноты?

— Не только. Они переключают регистры, благодаря чему орган может звучать по-разному. Органист предлагает некоторые варианты регистровок, а ассистенты их набирают.

— Что такое «регистр» — это громче, тише, более грубо, более рвано и так далее?

— Не совсем. Скажем так, регистр — это определенный инструмент в оркестре под названием орган. Если вы хотите использовать виолончель, у вас есть регистр, который так и называется. Скрипку — есть тот, что имитирует звучание скрипки. Нужен трампет (труба) — берем его регистр. Флейта — ее. При том что бывают разные типы труб регистров: открытые, закрытые, узкие, широкие. Менять звучание позволяет то, что трубы в органе имеют отличную друг от друга форму и выстроены по-разному. Понятно, что звук не будет идеально походить на скрипичный, в нем узнаются духовые, но отдаленно схож.

— Как сделать звук громче или тише?

— В целом таких понятий и приемов, как на фортепиано, на органе нет. Нельзя усилить звук путем нажатия на клавиши. Нет такого, что надавишь с акцентом — звук станет громче, будешь играть легко — тише. Но в ногах есть приспособление — швеллер, которое все же позволяет работать с громкостью.

— Каким образом?

— Он устроен по принципу жалюзи. Работа с ним напоминает педаль газа, тормоза или сцепления в машине. Либо толкаешь ее носком вперед — и «шторки» открываются, а звук идет полностью в зал, либо пяткой назад — тогда они закрываются и звук идет не сразу в слушателя и органиста, но сперва в инструмент, а лишь затем туда, откуда может выйти. Он словно внутри, потому воспринимается как более тихий.

— Есть еще какие-то приспособления?

— К нашему времени, 2020-м годам, все разнообразнее становился инструментарий приспособлений в органе. Мастера старались всячески облегчить жизнь органисту, чтобы ему меньше надо было взаимодействовать с кем-то еще. Например, есть приспособление вальце, которое автоматически прибавляет регистры в определенном порядке — от самого тихого звучания органа, пианиссимо, или трех, четырех пиано, до фортиссимо и больше. Вы как бы крутите валик ногой и так добавляете или убавляете регистры. Руками для этого ничего делать не нужно.

— То есть педалей в ногах не две, а больше?

— Кроме тех приспособлений, которые я упомянул, по сути ножная педаль дублирует клавиатуру в руках. Обычно это две с половиной октавы — до, до-диез, ре, ре-диез и так далее, все как положено. И точно так же, как и руками, вы играете и ногами — носками или пяткой.

— Клавиатура в руках одна?

— Вообще, правильно их называть мануалами. Обычно в привычных нам духовых органах их бывает от двух до семи, как на органе концертного зала «Бордуок» в Атлантик-Сити. Мануалы располагаются один над другим. Раньше в ногах иногда строили два мануала. Вернее, педальная клавиатура выглядела иначе: была либо короткой, неполной, либо имела вид маленьких кнопок. Но сейчас такие педали уже не делают, строят полноценную клавиатуру.

— Их можно как-то сочетать?

— Есть приспособления, которые называются копулами. Это механизм, позволяющий прибавлять звучание одной клавиатуры к другой. Допустим, вы хотите, чтобы первый мануал звучал громче, но регистры закончились. Тогда включаете их на втором мануале, нажимаете копулу, и его регистры начинают звучать вместе с первым. То же самое можно сделать и с клавиатурой в ногах — с педалью.

Есть еще готовые комбинации — это такой механизм, который запоминает определенный набор регистров и позволяет органисту переключать их самостоятельно с помощью нажатия всего одной кнопки, даже без помощи ассистента, либо упрощая его задачи.

Фото: Официальный сайт Кафедрального собора Святых Петра и Павла

Окружающее пространство

Звуки издает инструмент, но они заполняют все пространство. От чего зависит восприятие органа? Какая настройка ему требуется? Какие тонкости стоит учесть, собираясь на концерт? Решаю, что эти вопросы тоже уместно адресовать органисту.

— Федор, где в Москве сейчас можно послушать органную музыку в живом исполнении?

— В Малом и Большом залах Московской консерватории прекрасные инструменты. Также орган можно послушать в соборе Петра и Павла, в соборе Непорочного зачатия на Малой Грузинской. Великолепный духовой орган есть в Светлановском зале Дома музыки. Орган есть и в концертном зале «Зарядье». В Музыкальной школе имени Гнесиных пока концертов не дают.

— На каких органах мира вы бы хотели играть?

— Конкретного не назову — хочется поиграть везде и всюду. Потому что каждая страна — это особый тип инструмента. Это всегда своя школа органостроения. Каждый инструмент отличается от другого. Ведь все делается вручную.

Что-то отливается, что-то вытачивается. Трубы бывают разными. Они могут быть не только металлическими, но и деревянными, или миксоваться. Есть органы даже со стеклянными, с бамбуковыми трубами. Понятно, что не у нас. Кроме того, то, что вы видите на фасаде, — это не все трубы. Бывает и так, что это вообще муляж — они не подсоединены к инструменту. А то, что звучит, находится внутри органа.

— Настраивать его сложно?

— Это целая наука. Обычно настраивают орган вдвоем, на что требуется очень много времени. Струнные инструменты, где всего четыре струны, можно быстро подтянуть или ослабить. На рояле нужно настроить большее количество струн. А на органе, допустим, если у вас тридцать регистров — это тридцать нот одной «до» первой октавы. И надо настроить все! И так с каждой нотой. А еще трубы у органа располагаются не как на мануале, а по системе хроматизма — труба ноты «до» слева, «до-диез» — справа. И так далее. Мастер сначала настраивает одну половину, а потом — другую. Каждую трубу надо прослушать, при этом нельзя просто сесть и работать: настройщику органа приходится в прямом смысле слова бегать по всему инструменту. В Большом зале Консерватории орган в высоту — несколько этажей! Мастернастройщик внутри него карабкается по лестницам. Это невероятно сложно!

— За счет чего достигается невероятно объемное звучание органа? Ведь его звуки, кажется, заполняют все пространство.

— За счет особенностей акустики. Если играть на рояле, в нем звучат струны, и у них другой принцип звучания. Струна издает звук от колебания, которое имеет свойство затихать, уменьшаться. На органе же, если вы нажали клавишу, звук может гулять по залу столько, сколько вам надо. Если органист долго держит аккорд, звук будет тянуться и тянуться, создавать все больше звуковых колебаний. Да, старые будут уходить. Но будут появляться новые, все те же.

— От чего еще зависит восприятие?

— От особенностей каждого конкретного инструмента. Не любой из них будет звучать как бы вокруг вас. Часто это происходит в соборах из-за их акустических особенностей, куполов. В некоторых залах же он может звучать довольно сухо. Например, если орган больше, чем способен вместить в себя зал. Тогда звук органа быстро гаснет, реверберации практически нет, нет эффекта эха. Но большинство органов проектируется и выстраивается под каждый конкретный зал. А органные мастера — грамотные люди, которые учитывают все нюансы и делают так, чтобы звук правильно распределялся по залу. Еще, в зависимости от того, насколько зал большой и где вы в нем находитесь, какой-то звук будет вам слышен лучше, а какой-то хуже.

— Где? Какие места лучше выбирать?

— Опять же, это зависит от зала — нужно слушать. Чаще всего очень хорошо слышно в середине. Как я понял, там лучшие места, если вы хотите именно слушать орган.

Человеческий фактор

Сам по себе инструмент не умеет издавать звуков. Чтобы он начал общение со слушателем, ему нужен проводник — музыкант, который будет играть свою музыку, пусть даже и написанную кем-то другим.

— Музыка — это то, что дает мне возможность и напитаться, и поделиться эмоциями через инструмент. Я думаю, что музыкант, как и любая творческая личность, которая взаимодействует с публикой, должен вкладывать в творчество частичку себя. Все время должно быть что-то, что ты хочешь сказать. И надо стремиться к тому, чтобы не оставалось недоговоренности.

Мой собеседник — современный парень. Говорит, в музыку можно вложить впечатления от прочитанной книги или просмотренного фильма. Что сам вырос на рок-хитах — дома на гитаре играли Deep Purple, в машине включали Оззи Осборна. Что сейчас для молодых людей прослушивание классической музыки стало способом выделиться, как раньше был рок, хип-хоп, рэп. Он замечает, что в современной академической музыке постоянно стараются найти новое: способ звукоизвлечения, соединение разных нот. И что сейчас такая музыка имеет несколько иную форму, чем та, что ассоциируется у нас с этим словосочетанием.

— Классическая музыка всегда будет интересна. Но только тем, кому она нужна, — добавляет Федор. — Она не требует продвижения для продажи. Она просто есть. И всегда найдет своего слушателя. На классические концерты люди всегда собираются. А стадионы ей и не нужны. Представьте выступление знаменитого классического музыканта в «Лужниках»! Это было бы прикольно, но не более того. Хотя для этого сейчас и создаются шоу с использованием классических инструментов.

Федор рассказывает: есть много подобных экспериментов — играют каверы рок-, поп-хитов, мелодии из кинофильмов. Тем самым они повышают вероятность того, что слушатели заинтересуются и потянутся к звучанию классических инструментов. А чтобы поддержать современных композиторов, которые пишут музыку для органа, устраивают конкурсы. Некоторые проводятся в России. И популярность профессии органиста растет.

Морозов вспоминает, в Колледже имени Гнесиных он один занимался органом по программе «специалитета» в формате факультатива. На первом курсе Консерватории на органное отделение зачислили двоих, включая его, а когда Федор ушел в армию, его одногруппница осталась одна. С каждым годом желающих учиться играть на органе становится все больше и больше. А для нашего героя все началось более 15 лет назад. До этого он делал попытку примериться к инструменту, но был еще мал — не дотягивался ногами до педалей. Так что пришлось будущей звезде подождать...

— В детстве я все повторял за своей старшей сестрой. Позже понял, что мне в целом нравится доносить свою мысль путем извлечения звуков из инструментов. Одно время я учился играть сразу на четырех: скрипка, фортепиано, клавесин и орган. Плюс на любительском уровне освоил гитару. Но орган — это квинтэссенция всех инструментов. Это оркестр. То, чего бы мне хотелось, — уметь играть на всем, но при этом на чемто одном. И орган дает мне такую возможность.

ФАКТЫ

Самый большой орган в мире — главный орган концертного зала «Бордуок» в Атлантик-Сити, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса. У него свыше 33 100 труб и 455 регистров.

Самый большой орган в России находится в кафедральном соборе города Калининграда. В нем порядка 6500 труб и 90 регистров.

Органы бывают не только огромными духовыми, но и переносными. В частности электронными, звук которых можно увести в наушники. Или такими, что воздух можно накачивать в инструмент одной рукой, а другой — играть.

Удивительные и необычные конструкции органов. Например, водяным органом называют гидравлофон — гибрид органа и фонтана, где звук создается водой, подаваемой под давлением. Также существует паровой орган, который использует гудки локомотива или парохода.

Орган изначально был светским инструментом. Духовную музыку на нем начали играть только в XVII веке.

ДОСЬЕ

Органист Федор Морозов родился 24 сентября 1996 года в Москве. Начал заниматься музыкой в четыре года в Детской музыкальной школе имени Рубинштейна по классу скрипки. С пяти лет также занимался фортепиано. С семи стал учиться играть на клавесине у Анны Карпенко. С девяти у нее же начал осваивать орган.

В 2007 поступил в Среднюю специальную музыкальную школу имени Гнесиных в класс фортепиано, продолжив обучение игре на органе. После ее окончания был зачислен в Московскую консерваторию имени Чайковского на курс Константина Волостнова, сейчас является ассистентом-стажером. Принимал участие и одерживал победы в международных музыкальных конкурсах: «Юный органист», «Гатчина — Санкт-Петербург», органный конкурс имени Каппа (Эстония). Участник музыкального проекта «Шоу трех органов», проекта «Синтез-орган».