Кадр из фильма «Весна» / 1947 год

Верховный главнокомандующий Вооруженными силами России Владимир Путин неоднократно заявлял, что цели по денацификации Украины будут достигнуты в любом случае. Процесс денацификации уже происходил однажды после Второй мировой войны, когда союзники боролись с наследием националсоциалистического режима. Как побеждали «коричневую чуму» в головах тогда и как это может повториться сегодня на Украине, разбирался корреспондент «Вечерней Москвы».

Еще до победы во Второй мировой войне союзники по антигитлеровской коалиции точно знали, что уничтожить военный потенциал Третьего рейха — только половина дела. Необходимо было истребить и саму нацистскую идею, которая целенаправленно насаждалась 12 лет и глубоко проникла в общество Германии и Австрии. Да, среди немцев были несогласные с политическим курсом, некоторые из них даже выражали свое неприятие открыто, за что подвергались арестам, сидели в концлагерях, но таких было немного. Большинство нацистскую идеологию поддерживали или по крайней мере не пытались ей противостоять.

Соответственно, все действия нацистов в народе в основном встречали одобрение. Задачей союзников было сделать так, чтобы люди массово поняли, что они ошибались и больше таких ошибок не повторяли. Но как это сделать эффективно, а главное, без жертв среди населения и без насаждения ненависти к самим союзникам?

Сила закона

Слово «денацификация» — это не просто публицистическая находка, а вполне конкретный юридический термин. Планы по денацификации Германии обсудили и утвердили еще во время Потсдамской конференции. Общая формула называлась «Пять Д»: Денацификация. Демилитаризация. Демократизация, Децентрализация и Демонтаж всей экономической системы Третьего рейха».

— Правовую основу действий по денацификации Германии заложили два закона. Законом № 1 Союзнического контрольного совета в Германии от 20 сентября 1945 года об отмене нацистских законов. И Законом № 2 от 10 октября 1945 года о ликвидации нацистских организаций и объявлении вне закона НСДАП. 12 октября 1946 года была принята директива № 38 «Арест и наказание военных преступников, националсоциалистов, милитаристов и интернирование, контроль и наблюдение за возможно опасными нацистами».

— Согласно ей, население Германии должно было быть разделено на несколько категорий в соответствии с тяжестью вины. Наказание зависело от степени виновности. Это могло быть заключение до 10 лет, увольнение с ответственных постов, запрет занимать определенные должности, лишение пенсии, денежный штраф, — рассказал доктор исторических наук Борис Хавкин.

Сам же термин «денацификация» означал, что НСДАП и связанные с ней организации и сформированные этой партией системы госуправления должны быть уничтожены. И не просто уничтожены, а так, чтобы в будущем никогда не представилась возможность для возрождения в обществе нацистских движений и человеконенавистнической пропаганды. В соответствии с этим важнейшей частью программы денацификации было судебное преследование тех, кто за 12 лет существования нацистского режима совершил преступления против человечности.

Все слои немецкого и австрийского общества, средства массовой информации, культура, юстиция должны были пройти денацификацию.

Советский Союз был государством идеологическим, поэтому к любым вопросам подходил прежде всего с точки зрения их идейного наполнения.

Отношение к идеологии Третьего рейха сформулировал нарком иностранных дел Вячеслав Молотов еще в 1939 году. «Идеологию гитлеризма, как и всякую другую идеологическую систему, можно признавать или отрицать, это — дело политических взглядов. Но любой человек поймет, что идеологию нельзя уничтожить силой, нельзя покончить с нею войной. Поэтому не только бессмысленно, но и преступно вести такую войну, как война за «уничтожение гитлеризма», прикрываемая фальшивым флагом борьбы за «демократию», — таковы были слова Молотова. Его высказывание никогда не упоминалось как программное, однако денацификацию Германии Советский Союз проводил в согласии с обозначенным Молотовым тезисом о том, что силой идеологию не победить.

В марте 1946 года в Германии принимается закон об освобождении от национал-социализма и милитаризма. Однако подходы к освобождению, хоть и совпадали в целом, но несколько различались в разных зонах оккупации — советской и союзников.

Первый день мира в Берлине. Советские солдаты общаются с мирными жителями / Фото: Военный архив / Виктор Темин

Казнить нельзя помиловать

Американцы составили опросный лист из 131 вопроса. Ответы тщательно сверялись с захваченными картотеками нацистов. В американской зоне оккупации только в марте 1946 года во время анкетирования было заполнено около 1,4 миллиона опросников. А всего их было подготовлено около 13 миллионов. По итогам проверок свыше 3 миллионов человек судили. Были созданы комиссии по денацификации, которые определяли категорию преступников и степень вины. Особые санкции были для деятелей СМИ и искусства. Им запрещали заниматься профессией. Также могла быть применена такая мера, как лишение пенсии, штраф.

— Каждый немец старше 18 лет обязан был ответить на этот опросник. В противном случае он лишался права на работу и продуктовые карточки. Те же, кто претендовал на высокие посты, должны были пройти дополнительную сложную проверку. В советской зоне, кроме того, что вели борьбу с денацификацией, начали перестраивать классовую структуру общества. Учителя и судьи страдали больше всех.

Поскольку в школах должны были учить по новым учебникам, а их не было, то школы закрыли, а старых учителей уволили. Вместо них набрали молодых студентов и людей, пострадавших от нацистского режима. В качестве выхода набирали на работу и пенсионеров, которые получили образование и преподавательскую практику еще до прихода к власти нацистов. На них была возложена задача объяснить молодому поколению, что происходило с Германией в те роковые 12 лет. При этом учебники не могли быть напечатаны сразу. В качестве быстрой меры в ГДР за основу были взяты образовательные стандарты, похожие на те, что были в Советском Союзе. Кстати, в Западной Германии союзники делали примерно то же самое.

— Денацификацию осуществляли спецкомиссии в землях и провинциях. В их работе участвовали местные администрации и немецкие антифашисты, в основном коммунисты, освобожденные из тюрем и концлагерей или вернувшиеся из эмиграции, — рассказал историк Борис Хавкин.

Одной из особенностей денацификации в советской зоне были аресты не только бывших членов НСДАП, но и социал-демократов, которых Сталин объявил пособниками нацистов и заодно решил разобраться со своими политическими оппонентами. Всего в советской зоне оккупации около 20 процентов населения были активными или номинальными членами нацистских организаций. Безусловно, это приходилось учитывать в работе комиссий. Скоро стало ясно, что многие состояли в организациях формально с целью карьерного роста или гарантий лояльности власти.

Поэтому Главнокомандующий Советской военной администрацией в Германии маршал Василий Соколовский приказом от 16 августа 1947 года освободил от ответственности тех, кто состоял в нацистской партии, но при этом не был причастен к преступлениям.

Впоследствии бывшие члены НСДАП и гитлерюгенда, не занимавшие видных постов, даже вошли в состав Социалистической единой партии Германии, которая была правящей в ГДР. В шутку немцы называли ее «партией мелких нацистов». Эти партийцы из «бывших» на самом деле были не опасными и, как показала история, угрозы не представляли и были последними среди тех, кто желал бы нацистского реванша. Чего нельзя сказать об оккупационных зонах союзников.

5398440.jpg / Фото: Из личного архива историка Александра Оришева

Сквозь пальцы

Кроме англичан и американцев, в процесс денацификации на правах державы-победительницы включилась и Франция. Особенностью французской денацификации стало применение более щадящего термина — «очищение».

Это было связано и с тем, что многие офицеры французской армии сотрудничали с коллаборационистским режимом Виши и имели связи с немецкими властями. Поэтому в основном свои требования французы сосредоточили на экономических контрибуциях, а разбираться с нацистами предоставили самим немцам.

— Это был очень желательный итог для бывших пособников врага, тех, кто служил в вишистских органах власти, кто был непосредственно ответственен на преступления против французов, евреев на территории Виши. Оказалось, что этих людей снова нужно брать на работу, а если всех уволить, то система государственного управления просто будет парализована. Поэтому многие преступники и их пособники избежали ответственности во французской зоне и в самой Франции, — рассказал доктор философских наук Михаил Попов.

Столь же либерально обошлись со многими бывшими нацистами в английской и американской зонах.

— Неспроста на свет появилась легенда, что многие деятели нацизма избежали возмездия. Например, руководитель гестапо — тайной полиции рейха Генрих Мюллер, сбежал за границу, где американцы предоставили ему убежище за то, что тот поделился с ними агентурными наработками работы против Советского Союза. Точных подтверждений, что это было так, у нас нет, но, обратите внимание, почему-то легенды, что Мюллер мог укрыться в СССР, не появилось.

Это же относится еще ко многим нацистским деятелям. После восстановления экономики Германии в 1950-е годы в Западной Германии работали те же заводы с тем же руководством, что и при нацистах.

А бывшие члены преступных организаций типа СС даже организовывали что-то вроде союзов ветеранов. Безобидными такие организации были только с виду. На деле это были хорошо организованные и развитые агентурные сети, которые помогали укрываться от преследования нацистским преступникам и переправляли их в страны Латинской Америки. В основном в Аргентину, где до сего дня существуют целые поселки потомков нацистов, — рассказал Михаил Попов.

Когда стало ясно, что после завершения Второй мировой войны предстоит конфронтация с Советским Союзом, американцы и англичане поняли, что вчерашние противники стали ценными союзниками. Те, кто еще работал против СССР, занимался шпионажем, диверсиями, могут быть полезными.

— Это же относилось и к бывшим коллаборационистам, оказавшимся на территории союзников. Напомню историю с «Казачьим станом», который состоял в основном из предателей, перешедших на сторону врага. Так называемые казаки оставили по себе недобрую память на Балканах и во Франции, где немцы использовали их для борьбы с партизанами. Которые, кстати, были далеко не полностью просоветскими или прокоммунистическими. Кого-то выдали в СССР, но многих оставили.

В итоге после окончания войны в Канаде усилилась украинская диаспора за счет прибытия бывших бандеровцев, которые предпочли остаться на Западе. Их потомки сегодня помогают киевским националистам уничтожать народ Украины.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В Национал-социалистической германской рабочей партии (НСДАП) к концу войны было 8,5 миллиона членов. Только оплачиваемых партийных чиновников насчитывалось почти 86 тысяч. В СА, СС, трудовом фронте, союзе имперских воинов, гитлерюгенде, союзах немецких девушек и немецких студентов, союзах служащих, учителей, ученых, врачей, в других нацистских организациях, которых к 1945 году насчитывалась 61, состояло еще примерно 10 миллионов немцев.

ИСТОРИЯ

В Национальной народной армии ГДР, уставы для которой писал бывший генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс, служили Винценц Мюллер, Арно фон Ленски, Артур Брандт, Рудольф Баммлер, Отто Корфес и другие бывшие генералы вермахта — в основном активисты созданного в 1943 году в СССР «Союза немецких офицеров». В СССР были вывезены 300 виднейших немецких физиков, радиоинженеров, ракетчиков и ядерщиков. Любимый физик Гитлера, бывший штурмбанфюрер СС Манфред фон Арденне, стал лауреатом двух Сталинских премий. Физик-атомщик Николаус Риль был удостоен Сталинской премии и Звезды Героя Социалистического труда. В советской зоне в 1945–1946 годах от должностей было отстранено 390 478 человек — больше, чем в любой другой оккупационной зоне.