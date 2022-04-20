Три станции до Северного

Фото: АО Мосинжпроект

Три станции Люблинско-Дмитровской линии примут пассажиров уже в следующем году. Подробности сооружения нового участка салатовой ветки городской подземки в интервью «Вечерке» рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Фото: stroi.mos.ru

— Андрей Юрьевич, расскажите, как изменилась Люблинско-Дмитровская линия метрополитена за последние годы?

— Одиннадцать лет назад в составе линии было открыто 14 станций, а ее протяженность от «Марьино» до «Марьиной Рощи» составляла 23,6 километра. В 2011 году салатовую ветку продлили в южном направлении, добавив три станции: «Борисово», «Шипиловскую» и «Зябликово».

Далее Люблинско-Дмитровская линия развивалась в северном направлении. Были введены станции «Бутырская», «Фонвизинская» и «Петровско-Разумовская», позже для пассажиров открылись «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская». Для обслуживания поездов построили электродепо «Лихоборы» и реконструировали действующее электродепо «Печатники». Строящийся сейчас участок от «Селигерской» до «Физтеха» завершает развитие Люблинско-Дмитровской линии метрополитена в северном направлении. За прошедшие годы она стала длиннее на 16 километров, ей предстоит добавить почти шестикилометровый участок. Подземку в шаговой доступности получат жители сразу нескольких столичных районов. Ближе она станет и для живущих в области.

— Когда были начаты работы на новом участке?

— Строительные работы были начаты в 2019 году. Решение о продлении салатовой ветки в район Лианозово и поселок Северный было принято мэром столицы Сергеем Собяниными поддержано москвичами на портале «Активный гражданин». Сейчас работы развернуты на всех участках. Уже завершилось сооружение всех тоннелей, работы идут на станционных комплексах «Яхромской», «Лианозово» и «Физтеха».

— Что даст открытие новых станций?

— Пассажиры смогут выбирать наиболее оптимальные маршруты поездок — на метро, Московском центральном диаметре или наземном общественном транспорте. Открытие новых станций снизит нагрузку на конечные станции Серпуховско-Тимирязевской и отчасти Калужско-Рижской линий метрополитена, а также на местные дороги. Жители районов Дмитровский, Восточное Дегунино, Лианозово и Бескудниковский, а также поселка Северный смогут сэкономить до 20 минут при поездках по городу.

— Андрей Юрьевич, а каковы перспективы дальнейшего развития Люблинско-Дмитровской линии метрополитена?

— После ввода нового участка на салатовой ветке в общей сложности разместится 26 станций. Кроме того, Люблинско-Дмитровская линия будет иметь две пересадки с Большим кольцом — строятся новая «Марьина Роща» и «Печатники». Это еще один плюс в развитии салатовой ветки, который позволит пассажирам быстрее передвигаться по городу. В перспективе между «Кожуховской» и «Печатниками» планируется построить станцию «Южный порт».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Сергей Собянин, мэр города Москвы:

В Дмитровском районе столицы идет большое транспортное строительство, запущен первый Московский центральный диаметр, строится Московский скоростной диаметр, часть участка, примыкающая к этому району, уже запущена. И самое главное — это продление Люблинско-Дмитровской ветки метрополитена. Три станции, которые сейчас находятся в стройке. Это полмиллиона человек, для которых эти станции чрезвычайно важны. Стройка идет по плану, в 2023 году должны запустить всю ветку до «Физтеха».

Команда профессионалов

Специалисты «Мосинжпроекта» контролируют ход работ на будущих станциях Люблинско-Дмитровской линии метро

Лианозово

Фото: Stroi.mos.ru

В перспективе на базе станции «Лианозово» планируется организовать транспортно-пересадочный узел, где можно будет пересесть на первый Московский центральный диаметр, а также на маршруты наземного городского транспорта. В пешей доступности от будущей станции находятся жилые кварталы районов Лианозово и Дмитровский. После открытия «Лианозово» жителям больше не придется ездить до «Алтуфьево», чтобы сесть на метро.

Яхромская

Фото: stroi.mos.ru

Станция с двумя подземными вестибюлями, выходящими на обе стороны Дмитровского шоссе, к улице 800-летия Москвы, жилой и общественной застройке, а также остановкам наземного транспорта.

Тоннели готовы

Фото: АО Мосинжпроект

От действующей «Селигерской» к будущей «Яхромской» устройство жесткого основания почти завершено, верхнее строение пути выполнено более чем на две трети. Все перегоны на новом отрезке линии пройдены

Точная настройка

Фото: АО Мосинжпроект

На строительстве работают бригады различных специалистов. Пока одни заняты монолитом, другие уже принимают оборудование, выставляют опоры под эскалаторы, которые в 2023 году доставят пассажиров на платформу.

Работы развернуты на всех участках

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов / Фото: Пресс-служба «Мосинжпроект»

Генеральный проектировщик и генподрядчик строительства новых линий и станций метро, АО «Мосинжпроект», ведет работы по продлению Люблинско-Дмитровской линии городской подземки. Какими станут новые станции, рассказал генеральный директор компании Юрий Кравцов.

На салатовой ветке строятся три станции — «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех». На всех перегонах нового участка, тоннелепроходка которых была завершена в конце минувшего года, продолжаются работы по устройству жесткого основания и верхнего строения пути.

— Работы на строящихся станциях «Яхромская» и «Лианозово» выполнены более чем на четверть, а на «Физтехе» завершается разработка грунта и началось возведение основных монолитных конструкций станционного комплекса, — сообщил Юрий Кравцов.

По его словам, монолитные конструкции на новом участке завершены более чем на треть, а земляные работы — почти на 90 процентов. Общая готовность жесткого основания по участку превышает 36 процентов, а верхнего строения пути — примерно на 20 процентов.

Юрий Кравцов рассказал о готовности каждой станции. Так, на станции «Яхромская» завершены монолитные работы в первом — южном — вестибюле и на платформенной части. Устройство основных конструкций ведется над платформой — в зоне тягово-понизительной подстанции и вентканалов.

— Приступили к укладке бетона во втором, северном, вестибюле, — добавил глава «Мосинжпроекта».

Также Юрий Кравцов сообщил о начале строительства подземного пешеходного перехода через Дмитровское шоссе. Кроме того, более чем на треть на станции «Яхромская» выполнено устройство гидроизоляции, завершено устройство креплений основного котлована.

— Начато устройство креплений котлованов двух пешеходных выходов — к улицам Яхромская и 800-летия Москвы, скоро здесь начнутся земляные работы. Завершается вынос трубопровода из зоны строительства, — уточнил он.

Глава холдинга добавил, что на двух других строящихся станциях участка продления Люблинско-Дмитровской линии — «Лианозово» и «Физтех» — также ведутся монолитные и земляные работы.

Все три станции обретут уникальный облик. В архитектурном образе «Яхромской» нашли св ое выражение ассоциации города с красным и белым цветами. Красная площадь и древний белокаменный кремль давно стали символами Москвы. А ромбические элементы потолка вестибюлей со встроенными светильниками повторяют декор луковиц-куполов храма Василия Блаженного.

«Лианозово», которое расположится практически у Московской кольцевой автодороги, позволит разгрузить автомагистрали на севере города. С этой станции можно будет пересесть на платформу «Лианозово» первого Московского центрального диаметра. В отделке станции используют три цвета: черный, белый и кофейный. Это придаст ей строгий вид.

Конечная «Физтех» расположится по правую сторону от Дмитровского шоссе севернее бульвара Академика Ландау. Вестибюль выведет к Дмитровскому шоссе. В отделке станции используют преимущественно белые цвета. «Физтех» улучшит транспортное обслуживание района Северный и прилегающие территории Московской области. В результате время на поездку до центра города для его жителей сократится на 15 минут. В перспективе здесь организуют крупный транспортно-пересадочный узел.

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