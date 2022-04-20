Точный пуск ракет по врагу российские военные продолжают ежедневно проявлять мужество и героизм

Фото: Минобороны РФ

Вчера в Минобороны РФ рассказали о подвигах российских военных, участвующих в спец операции России на Украине.

Уничтожил противника и 22 мины

Фото: Минобороны РФ

Инженерно-разведывательная группа под командованием подполковника Александра Лысенко обнаружила группу вооруженных националистов, которые успели заминировать все подходы к одному из населенных пунктов. Лысенко, понимая, что силы неравны, принял решение вступить в схватку с противником, открыв по нему шквальный огонь. Группировка националистов была успешно ликвидирована. А российские военные смогли разминировать местность. Александр лично обнаружил и уничтожил 22 мины.

Изменил расстановку сил

Фото: Минобороны РФ

Во время разведки передовой группой было обнаружено формирование боевиков, о чем военные сообщили командиру боевой машины реактивного артиллерийского взвода сержанту Денису Каймакову. Он произвел точный пуск ракет и нанес мощный удар по украинским радикалам. Были уничтожены две боевые машины пехоты, минометные позиции боевиков и около 15 националистов. А российские военнослужащие смогли перейти в контрнаступление и ликвидировать врага.

Остановил контратаку

Фото: Минобороны РФ

Танковая рота под руководством старшего лейтенанта Абду-Уали Жусупова в составе мотострелковой бригады вела наступление для блокирования района, находящегося под контролем украинских националистов. Рота Жусупова, обнаружив вооруженную группу, одной из первых вступила в бой. В контратаку на позиции российских войск выдвинулись до 15 танков и около 100 националистов, но благодаря действиям Жусупова и его подчиненных контратака была остановлена. Абду-Уали лично уничтожил два танка и до 15 националистов.

Несмотря на ранения, доставил боеприпасы

Фото: Минобороны РФ

Старший водитель автомобильного батальона сержант Евгений Комаров доставлял боеприпасы нашим подразделениям, которые наступали на позиции врага. И его колонна попала под минометный обстрел националистов. Комаров получил осколочные ранения, но вывел загруженный боеприпасами автомобиль в безопасную зону. Благодаря этому российские подразделения получили боеприпасы и смогли продолжить вести наступательные действия вглубь обороны украинских радикалов.

Разбил роту радикалов

Фото: Минобороны РФ

Во время освобождения населенного пункта от националистов танковая рота под командованием старшего лейтенанта Вадима Гаврикова прорвала оборону противника, уничтожив четыре танка и до 20 украинских боевиков. Гавриков умело скоординировал силы своей роты и смог ликвидировать еще две долговременные огневые точки и несколько расчетов ПТРК «Джавелин». Националисты не смогли выйти из окружения. В результате были уничтожены еще три танка и почти 20 националистов.

Прямой наводкой по боевикам

Фото: Минобороны РФ

Ночью во время передвижения при смене позиций расчет гаубичного артиллерийского взвода под командованием сержанта Николая Михайлова обнаружил позицию вооруженных боевиков. Николай молниеносно оценил обстановку и принял решение открыть по радикалам огонь. В результате вспыхнул пожар и весь вражеский боекомплект взорвался. Расчет уничтожил две огневые точки ПТУР и более 20 националистов.