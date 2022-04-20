Точный пуск ракет по врагу российские военные продолжают ежедневно проявлять мужество и героизм
Сюжет:Ситуация в Донбассе
Вчера в Минобороны РФ рассказали о подвигах российских военных, участвующих в спец операции России на Украине.
Уничтожил противника и 22 мины
Инженерно-разведывательная группа под командованием подполковника Александра Лысенко обнаружила группу вооруженных националистов, которые успели заминировать все подходы к одному из населенных пунктов. Лысенко, понимая, что силы неравны, принял решение вступить в схватку с противником, открыв по нему шквальный огонь. Группировка националистов была успешно ликвидирована. А российские военные смогли разминировать местность. Александр лично обнаружил и уничтожил 22 мины.
Изменил расстановку сил
Во время разведки передовой группой было обнаружено формирование боевиков, о чем военные сообщили командиру боевой машины реактивного артиллерийского взвода сержанту Денису Каймакову. Он произвел точный пуск ракет и нанес мощный удар по украинским радикалам. Были уничтожены две боевые машины пехоты, минометные позиции боевиков и около 15 националистов. А российские военнослужащие смогли перейти в контрнаступление и ликвидировать врага.
Остановил контратаку
Танковая рота под руководством старшего лейтенанта Абду-Уали Жусупова в составе мотострелковой бригады вела наступление для блокирования района, находящегося под контролем украинских националистов. Рота Жусупова, обнаружив вооруженную группу, одной из первых вступила в бой. В контратаку на позиции российских войск выдвинулись до 15 танков и около 100 националистов, но благодаря действиям Жусупова и его подчиненных контратака была остановлена. Абду-Уали лично уничтожил два танка и до 15 националистов.
Несмотря на ранения, доставил боеприпасы
Старший водитель автомобильного батальона сержант Евгений Комаров доставлял боеприпасы нашим подразделениям, которые наступали на позиции врага. И его колонна попала под минометный обстрел националистов. Комаров получил осколочные ранения, но вывел загруженный боеприпасами автомобиль в безопасную зону. Благодаря этому российские подразделения получили боеприпасы и смогли продолжить вести наступательные действия вглубь обороны украинских радикалов.
Разбил роту радикалов
Во время освобождения населенного пункта от националистов танковая рота под командованием старшего лейтенанта Вадима Гаврикова прорвала оборону противника, уничтожив четыре танка и до 20 украинских боевиков. Гавриков умело скоординировал силы своей роты и смог ликвидировать еще две долговременные огневые точки и несколько расчетов ПТРК «Джавелин». Националисты не смогли выйти из окружения. В результате были уничтожены еще три танка и почти 20 националистов.
Прямой наводкой по боевикам
Ночью во время передвижения при смене позиций расчет гаубичного артиллерийского взвода под командованием сержанта Николая Михайлова обнаружил позицию вооруженных боевиков. Николай молниеносно оценил обстановку и принял решение открыть по радикалам огонь. В результате вспыхнул пожар и весь вражеский боекомплект взорвался. Расчет уничтожил две огневые точки ПТУР и более 20 националистов.