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Портреты ветеранов украсили столичное метро

Александр Кудрявцев

Общество
Портреты ветеранов украсили столичное метро
Ветеран Великой Отечественной войны Владимир Сибанов возле собственного портрета / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

20 апреля в вестибюле станции метро «Выставочная» открылась выставка фотопортретов ветеранов Великой Отечественной войны «Лица Великой Победы».

На экспозиции представили работы, созданные в рамках проекта «Поколение Победителей». Его авторы с 2020 года ездили к ветеранам из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России. Результатами встреч стали интервью и художественные фотопортреты. Всего участниками проекта стали 60 ветеранов.

Один из них, Владимир Сибанов, лично пришел на открытие выставки в метро.

— Сейчас мне вспоминаются те дни, когда я, будучи 17-летним мальчишкой, впервые ощутил свою причастность к войне советского народа с немецко-фашистскими захватчиками. Помню, как помогал тушить пожары в Москве после бомбежек. А потом отправился на фронт. И мы выиграли эту войну. Нашу великую Россию мы, ветераны, оставляем молодому поколению, веря, что они станут достойными преемниками, — поделился Владимир Сибанов.

Среди снимков, представленных на выставке, много фотографий тех, кто служил пограничниками и первыми приняли на себя удар фашистов.

— Мы гордимся подвигом наших предков. Ценим их самоотверженность. Мы также будем гордиться и подвигом наших солдат, освобождающих Украину и с честью выполняющих свой воинский долг, — рассказал первый вице-президент ассоциации Группы «Вымпел» Владимир Силантьев.

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