Пасха-2022: традиции, обычаи и верования православного праздника

Фото: Pexels

Праздником Пасхи завершается Великий пост. Кроме того, этот день связан с рядом обычаев: в частности, православные приветствуют друг друга словами «Христос Воскрес», а в ночь на Пасху совершается пасхальное богослужение. Об этом «Вечерней Москве» рассказал религиовед Денис Батарчук.

Эксперт заметил, что в этом году Пасха отмечается 24 апреля. Существуют разные варианты восприятия праздника: в народном понимании Пасха ассоциируется с такими блюдами, как яйца, кулич и творожная пасха. По словам религиоведа, «сейчас в любом хлебобулочном отделе вам предложат и то, и другое, и третье».

Для людей, в жизни которых религия занимает важное место, Пасха и неделя перед ней имеют гораздо большее значение, отметил Батарчук.

— Верующие люди максимально часто посещают храмы во время так называемой Страстной Седмицы. Богослужения в этот период максимально приближают людей к празднику: все они направлены на конкретный день последней недели земной жизни Иисуса. Когда Страстная неделя заканчивается, кульминацией этого является праздник воскресения Христа из мертвых, — рассказал собеседник «ВМ».

Эксперт обратил внимание, что воцерковленные люди в ночь на Пасху приходят на ночное пасхальное богослужение в храм и участвуют в крестных ходах. После этого они идут домой и разговляются — впервые после Великого поста позволяют себе пищу животного происхождения, отметил Батарчук.

Окрашивание яиц является древней традицией, заметил собеседник «ВМ».

— В основе этой традиции лежит предание о том, как одна из мучениц первых эпох явила чудо: яйцо покраснело, когда она проповедовала одному из императоров. Именно окрашенное в алый цвет яйцо с тех пор является символом воскресения Христова, подтверждением слов апостола, что «если Христос не воскрес, то и вера наша тщетна, тщетно и упование наше», — рассказал религиовед.

Творожная пасха может быть неким прообразом манны небесной, которой Бог кормил народ во время путешествия по пустыне, объяснил эксперт.

Кулич является прообразом освященного пасхального хлеба, заметил Батарчук.

— На пасхальной службе освящается несколько хлебов, имеющих название «артос». Куличи являются как бы символом освященного пасхального хлеба. Может быть, даже прообразом хлеба насущного, который фигурирует в молитве «Отче наш». Хлеб — краеугольная тема любой трапезы, включая и христианскую трапезу тоже. Наверное — я не утверждаю, тут мнения могут быть разные, они никакой жесткой привязки не имеют. То, что я сказал, не противоречит церковным традициям, — пояснил собеседник «ВМ».

Эксперт отметил, что и кулич, и пасха, и яйца — продукты, состоящие из ингредиентов, которые во время Великого поста были под запретом. При этом освятить их можно в течение всей Великой субботы накануне Пасхи в любом храме, заметил религиовед.

По словам специалиста, делать куличи и пасхи, а также окрашивать яйца необходимо в четверг перед праздником Пасхи.

— У этого дня есть народное определение «Чистый Четверг»: день установления таинства Евхаристии, день, когда Иисус в последний раз сотворил Тайную вечерю с учениками и установил таинство причащения, когда он под видом хлеба и вина передавал ученикам тело и кровь свои. В этот же день люди, которые приходят домой после богослужебных событий, пытаются прибираться, чистят свое жилище, приводят себя в порядок. Совершается различного рода приготовление трапез: те же самые куличи и пасхи. Дальше уже идет Страстная пятница — это день распятия и особой скорби, там не до куличей, готовки и уборки. Конечно, кто не успеет — не значит, что он опоздал, просто принято делать в четверг, — рассказал эксперт.

На Пасху у православных принято приветствовать друг друга словами «Христос Воскрес», отметил специалист.

— Это часть проповеди, этим утверждением верующие люди приветствуют друг друга и слышат в ответ: «Воистину Воскрес!». Эти слова произносятся на протяжении всего богослужения: во время богослужебных песнопений священники приветствуют собравшийся народ восклицанием «Христос Воскрес» — и весь молящийся народ отвечает священнику «Воистину Воскрес!», как бы подтверждая правоту слов предстоятеля, — объяснил собеседник «ВМ».

Эксперт заметил, что в богослужебном и календарном смысле Пасха длится 40 дней — до праздника Вознесения. На протяжении этого времени воцерковленные люди имеют полное право приветствовать друг друга словами «Христос Воскрес», отметил Батарчук.

На протяжении этого периода есть и другие особенности для людей, уделяющих большое внимание религии, уточнил специалист.

— Как и во время любого большого праздника, здесь есть изменяемые части богослужения. Есть некий костяк, который не изменяется никогда, а есть вещи, которые меняются в зависимости от календарей. Эти песнопения, тексты, гимны по-разному звучат. Пасхальное богослужение отличается особой динамичностью. Это достаточно короткие и емкие тексты: они максимально древние, а тогда не было развесистого богословия, все было аскетично и коротко, — объяснил Батарчук.

По сравнению с рождественской службой пасхальные богослужения гораздо короче, отметил религиовед: согласно уставу, есть элементы, во время которых священники должны чуть ли не бегать. Таким образом они передают радость апостолов, узнавших о воскресении Христа, заключил собеседник «ВМ».