Молодежь считает профессию строителя очень перспективной

Студентки 2-го курса Московского государственного строительного университета Татьяна Горбачук, Анна Малькова и Дарья Малахеева (слева направо) на фестивале «СтройКарьера–2022» / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

21 апреля в «Доме на Брестской» прошел фестиваль «СтройКарьера–2022», организованный столичным Департаментом градостроительной политики и ГБУ «Мосстройразвитие».

Строительная отрасль — одна из самых активно развивающихся и востребованных в столице. Ежегодно в Москве возводятся миллионы квадратных метров недвижимости, поэтому рабочие руки и инженерные умы, которые бы могли проектировать и создавать здания, нужны будут всегда. Как отметил заместитель главы Департамента образования и науки Москвы Александр Тверской, в связи с этим есть тенденция к росту популярности строительных специальностей в колледжах и вузах города.

— Одна из самых больших отраслей подготовки в колледжах — строительство. И мне очень радостно, что работодатели соглашаются интенсивно входить в образовательный процесс, вместе с нами принимать у студентов демонстрационный экзамен, который является выпускным, — сказал он.

Александр Тверской добавил, что работодатели стройотрасли также вместе с педагогами колледжей выстраивают образовательные программы, адаптируя их именно под потребности сферы.

Участие в фестивале приняли студенты, представители вузов и колледжей, а также работодатели. По словам заместителя главы Департамента градостроительной политики Москвы Дмитрия Добрянского, это мероприятие — отличная возможность для ребят познакомиться с компаниями, научиться составлять резюме, проходить собеседование и налаживать полезные контакты.

— Все здесь присутствующие — будущее нашей строительной отрасли и нашего города, — подчеркнул он.

Работодатели тоже не стали упускать свой шанс завлечь самых перспективных студентов к себе. Среди вакансий, которые они предлагают, — архитектор, сварщик арматурных сеток и каркасов, формовщик железобетонных изделий, газоэлектросварщик, машинист крана, геодезист.

Требуются и офисные работники.

— В нашей компании карьерный рост может быть очень стремительным. Главное — не бояться начинать с малого. Например, пойти для начала секретарем или ассистентом, — сказала главный специалист по подбору персонала компании-застройщика Элада Мелихова.

Востребованы работодателями и специалисты инженерного профиля, те, кто будет проектировать будущие здания. София Жаткина учится в Московском колледже архитектуры и градостроительства.

— Мне нравится продумывать дизайн домов, проектировать необычные объекты, — рассказала она.

Студентка планирует проходить производственную практику в одной из строительных компаний, а на мероприятие пришла, чтобы поближе познакомиться с деятельностью своего потенциального работодателя. А вот ее однокурсник — Александр Короткий — решил пойти по стопам родителей.

— У них свой бизнес по капремонту. Я с детства в это погружен, и мне нравится то, чем занимаются мои мама и папа. Так что доучусь и буду помогать им, — поделился он.

Инженером-проектировщиком будет и Анна Малькова, она учится в Московском государственном строительном университете.

— Эта сфера очень перспективная, ведь город постоянно развивается, стройка идет непрерывно, так что с трудоустройством, уверена, проблем не будет, — отметила студентка.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Левкин, руководитель Департамента градостроительной политики Москвы:

— Обеспеченность стройотрасли высококвалифицированными кадрами является залогом ее стабильного развития и качественного исполнения городских программ. Ввиду оттока иностранной рабочей силы первоочередной задачей становится повышение престижа рабочих профессий, создание комфортных и безопасных условий труда, обеспечение конкурентной зарплатой и достойным соцпакетом.