Четырнадцать простых рецептов для украшения пасхального праздничного стола

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В воскресенье христиане будут отмечать «праздников праздник и торжество из торжеств» — Пасху. О глубоком значении праздника «Вечерней Москве» рассказала историк культуры, кандидат филологических наук Марина Князева.

С ветхозаветных времен в празднике Пасхи была заложена своеобразная «пружина»: соединение страдания и радости. А затем на протяжении более чем 20 веков шло развитие этой мысли. И в христианстве она преобразилась в идею освобождения духа человеческого. Зерна христианства упали в разную почву — в греческую и римскую. Римское мироощущение всегда было более рациональным и бытовым. И здесь пошла та линия развития, которую мы сегодня называем «рождественской культурой».

Греческая цивилизация — с первых времен — более эмоциональная и эстетическая. И мы, россияне, наследники греческой линии. В центре бытия — человек, который совершает подвиг, духовный переход. Мы не просто живем, мы осознанно строим свою судьбу. Русская цивилизация — это цивилизация «прорыва». Это люди, умеющие в короткий срок собраться и выдать результат, который, казалось бы, выше их возможностей.

Наш человек в короткий срок делает больше, чем немец за два месяца. Динамичность, импульсивность и готовность прорывать границы — черты нашего характера. Мы потому и в космос полетели первыми, что мы пасхальная культура. Глубокая связь между характером лесостепных народов, населявших наши территории, и греческой философией создала такой удивительный эффект.

И именно в пасхальные дни мы говорим, что человек способен восстановить свою жизнь, совершая подвиг ради других. Отсюда в нашей культуре стремление к страданию. Но это страдание не само по себе, а способность пробудиться к новой жизни, найдя Бога в себе. На Западе Пасха очень скромная, в лучшем случае — шоколадные зайцы и, может быть, яйца. А у нас это масштабный праздник. Все приобретает значение. Блюд множество — множество кодов и символов продолжения жизни.

Чистый изумруд

Мороженый шпинат и сушеная крапива из аптеки — лучший способ получить яйца красивейших зеленых оттенков. Шпинат или крапиву варим в воде 25 минут. Затем остужаем и погружаем в варево сырые яйца. Варим еще 20 минут. Шпинат окрасит скорлупу в яркий изумрудный цвет. Крапива — в темно-зеленый.

Быстрый вариант

Два желтка и 60 г масла растираем со стаканом сахара, вливаем 4 ст. л. лимонного сока. Добавляем 400 г муки и 1,5 стакана молока, измельченные лимонную корку, цукаты, а также ½ ч. л. соды. 2 белка взбиваем, замешиваем в тесто, выкладываем массу в форму. Выпекаем 40 минут при 180 градусах. Украшаем.

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«Пьяный» эффект

Недорогое красное вино разбавляем 80 мл воды и 2 ст. л. уксуса. Кладем вареные яйца, накрываем крышкой — и в холодильник. Через 12 часов получаем яйца нежно-лилового цвета, а через 24 — фиолетового. Фокус работает и с крепким кофе: результат бежевый.

Яйца: подготовка к творчеству

Чтобы яйца не полопались, в воду добавляем соль и варим минут 30. Для художественных манипуляций лучше подходят крупные (калибра СО) белые, а не коричневые яйца.

Капуста и свекла

Красную капусту варим 30 минут. Остужаем, достаем овощ, добавляем 4 ст. л. уксуса и погружаем яйца. Через 2 часа они станут голубыми или даже синими. Похожий эффект дает и тертая свекла: варим ее 22 минуты, добавляем уксус, заливаем яйца. А через полчаса вынимаем розовые. Через 8 часов яйца будут бордовые.

Заливное из языка

Говяжий язык варим, как суп: снимаем пену после закипания и доводим до готовности 3 часа, добавив перец-горошек, лавровый лист, луковицу и морковь. Язык вынимаем, чистим от кожи и нарезаем пластинами. На дне формы раскладываем кружки вареной моркови, крутого яйца и язык. В бульоне растворяем 4 ст. л. сухого желатина, заливаем в форму.

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Не жалеем пряностей и времени

Кроме ванили, изюма, цукатов, в блюда можно добавлять корицу, цедру лимона, кардамон, корицу, мускатный орех. Дрожжевое тесто вымешиваем долго: около 30 минут.

Перед готовкой

Для куличей и пасхи берем сметану 30 процентов жирности, творог — 9 процентов. Все продукты должны быть комнатной температуры.

Веселые картинки

Из бумажных салфеток с узорами вырезаем картинки по контуру. Расслаиваем салфетку, отделив верхний слой с рисунком. С помощью ватной палочки, смоченной в яичном белке, закрепляем изображение на скорлупе.

Для кулича

Годится любая посуда цилиндрической формы. Ее надо помыть, просушить, промазать подсолнечным маслом и прокалить в духовке 5 минут. На стенках образуется тонкая пленка, и кулич потом легко из нее вытряхивается.

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Творожная радость

Пасху, лакомство из творога, готовят только специально к Светлому Христову Воскресению. Она должна выглядеть, как усеченная пирамида, символ Гроба Господня. Для этого используют форму из дощечек. Пойдет и простая миска. Главное, не забыть выложить буквы «ХВ».

Подовый кулич — самый правильный

Готовим заварное тесто: 30 г муки и 160 мл молока, тщательно перемешиваем венчиком и варим на слабом огне до загустения. Ставим остужаться.

Смешать в сухом виде: 540 г просеянной муки, 90 г сахарной пудры, 9 г сухого молока, щепотку соли.

В 50 г теплого молока развести 18 г свежих дрожжей. Добавить 60 г 33-процентных сливок, 2 яйца, заварное тесто. Добавляем муку с пудрой и сливочное масло.

Тщательно вымешиваем тесто. Оставляем на расстойку 50 минут.

Делим тесто на две части, формируем на противне два каравая, снова даем расстояться. Выпекаем в духовке при 180 градусах 35 минут.

Просто и быстро

Пригодится на Пасху и зеленый чай. Завариваем крепко: 100 г чая на литр воды. Остужаем. Погружаем в заварку вареные яйца. Через час они приобретут бирюзовый цвет.

Плотная программа

В четверг, пятницу и субботу Страстной недели идут богослужения. В Великий четверг верующие идут в храм, исповедуются и причащаются. Вечером — самая длинная служба в году: на ней читают 12 Евангелий. В пятницу из алтаря выносят плащаницу (плат с изображением Христа, снятого с креста). В субботу после литургии священникам позволяется подкрепиться чем-нибудь рыбным, ведь им предстоит многочасовой труд. Затем — передышка и в 22:00 — снова богослужение. Самая торжественная часть литургии начинается в 11:30. А в 8:00 батюшки садятся за праздничный стол. В некоторых храмах продукты святят и в воскресенье после службы. А вечером — снова важное богослужение.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виталий Ткачев, протоиерей, руководитель и духовник детского приюта «Покров»:

— Светлому празднику Пасхи предшествует Страстная седмица, самая строгая неделя Великого поста. Поэтому к Светлому Христову Воскресению важно не покрасить как можно больше яиц, испечь куличей и наготовить «парадных» блюд. Главное — приготовиться к празднику духовно. В Чистый четверг причаститься Святых Христовых Таинств. Подумать о земном пути Спасителя, о его великом подвиге. По возможности побывать на богослужениях, которые проходят в последние дни поста. Все это помогает нам глубже прочувствовать смысл великого события, понять, что у нас всех есть надежда на спасение.