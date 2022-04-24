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«Ощущение дикого голода»: диетолог Соломатина назвала способы избежать переедания

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Ощущение дикого голода»: диетолог Соломатина назвала способы избежать переедания
Фото: depositphotos

Чтобы контролировать количество потребляемой пищи, важно не только считать калории, но и учитывать гликемический индекс продуктов. Кроме того, существуют продукты, которые могут притуплять чувство голода. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.

Она отметила, что человеку необходимо пить достаточное количество жидкости.

— Иногда мы чувство жажды принимаем за голод. Когда организму не хватает жидкости, он менее энергичен и, чтобы восполнить дефицит энергии, побуждает нас есть, причем достаточно сладкую и калорийную пищу, — объяснила собеседница «ВМ».

Еще одной причиной переедания является недостаток сна, заметила диетолог. Если человек мало спит или ложится слишком поздно, утром вырабатывается больше гормона стресса кортизола. В результате наступает желание пополнить запас энергии за счет калорийной и сладкой еды, отметила Соломатина.

Некоторые продукты могут заглушать чувство голода, заметила диетолог.

— Это продукты, богатые клетчаткой, они должны быть в рационе. Нужно что-то объемное, теплое и то, что усваивается достаточно медленно: например, цельнозерновые крупы и цельнозерновой хлеб. Либо нужно есть что-то с овощами (подойдут зеленые волокнистые овощи — сельдерей, капуста и т. д.), они достаточно долго обеспечивают чувство сытости, так как не дают сразу всасываться углеводам в кровь. Углеводы, по сути, сахар, и, что часто бывает, мы едим продукты с высоким гликемическим индексом — они быстро переходят в жир. Поэтому, если человек будет есть продукты с низким гликемическим индексом (там, где есть клетчатка), они будут задерживать всасывание, и ему долго не захочется есть, — пояснила Соломатина.

Долго перевариваются и хорошо сохраняют чувство сытости курица, рыба и яйца, отметила эксперт. Хорошим вариантом сытного завтрака будет омлет из яиц с овощами. Если на завтрак съесть бутерброд или быстрые завтраки, человек очень быстро захочет есть, при этом большое количество полученной энергии переработается в жир, объяснила диетолог.

Чтобы снизить желание съесть сладкое, можно «обмануть» мозг, посоветовала Соломатина.

— Когда очень хочется, например, шоколада, то сначала человеку нужно просто думать, сосредоточиться на шоколаде, представлять, как он тает во рту и как человек его проглатывает. Потом он съест значительно меньше, потому что виртуально вроде как уже съел достаточное количество, — рассказала собеседница «ВМ».

Подобный подход применим к культуре потребления еды в целом, подчеркнула диетолог: нужно выключать все гаджеты и сосредотачиваться на еде. Чувство насыщения приходит быстрее, если человек сконцентрирован, объяснила Соломатина.

Подсчет калорий работает эффективно только в связке с учетом гликемического индекса, заметила врач.

— Калории нужно считать, но тут нельзя попадать в ловушку только подсчета калорий. Есть продукты с разным гликемическим индексом: например, шоколадный батончик по калорийности аналогичен куску мяса с овощами, но только кусок мяса будет питать чуть ли не до ужина, а батончик переработается в жир. Через час, а то и раньше, наступит ощущение дикого голода, — рассказала Соломатина.

Собеседница «ВМ» отметила, что можно контролировать калорийность и гликемический индекс продуктов при помощи соответствующих таблиц. Тогда человек осознает, что то же пиво приравнивается к сахару: хотя калорийность у него 40 килокалорий, по запасанию жира эффект сравним с сахаром. В результате оно провоцирует появление чувства голода, заключила диетолог.

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