Чем опасны низкокалорийные продукты

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Продукты с низкой калорийностью действительно существуют, однако при бездумном употреблении они могут навредить человеку, находящемуся на диете. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.

— Есть ряд продуктов, у которых калорийность на 100 граммов составляет менее 50 килокалорий. Сюда входят большинство фруктов и овощей, зелень, салат. За исключением хурмы, манго, винограда и банана: у них калорийность повыше, — рассказала Дианова.

Однако, по мнению врача, если человек при попытках похудеть ест исключительно низкокалорийные продукты, то он находится в постоянном состоянии голода. Из-за этого он срывается и начинает есть больше, предупредила врач.

До этого Дианова перечислила продукты, от которых наиболее страдает печень. По ее словам, употребление большого количества фруктов за один прием пищи может привести к жировой болезни органа. Также не нужно злоупотреблять продуктами, в которых фруктоза содержится в качестве сахарозаменителя.

А врач общей практики и функциональной диагностики Михаил Петрик назвал продукты, которые вызывают жировой гепатоз. По его словам, самая опасная пища при условии избытка потребления калорий — это та, которая богата животными жирами.