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Красные яйца, творожная пасха и куличи: откуда появились традиционные символы на столах россиян

Василиса Чернявская 

Общество
Красные яйца, творожная пасха и куличи: откуда появились традиционные символы на столах россиян
Москвичка Екатерина Шашова пришла освятить кулич в Марфо-Мариинскую обитель, где в этом году пройдет благотворительная акция / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В воскресенье, 24 апреля, православные отмечают один из главных праздников — Пасху. Событие на протяжении столетий наполняет сердца людей радостью и надеждой, верой в торжество жизни и любви. Традиционными символами праздника в России принято считать красные яйца, творожную пасху и куличи. Как они появились на наших столах, рассказывает «Вечерняя Москва».

В христианстве кулич — прообраз артоса. Так называли квасной хлеб, который освящают сейчас, на Страстную седмицу.

— Артос вкушают в храме, его приготовляют, освящают в алтаре, а потом раздают верующим, — объясняет историк Ирина Мищенко.

По ее словам, чаще всего такой праздничный хлеб выпекают в монастырской или приходской пекарне. А вот куличи же, которые знают в нашей стране уже как минимум три столетия, выпекают дома. После этого их приносят в храм и освящают.

— Кулич — домашний артос, который символизирует возрождение Христа, — продолжает она. — Есть упоминание XVIII века, когда жены бояр везли такую выпечку к царскому двору.

Готовили ее в печах, ставя на противень. По форме угощение напоминало нынешний каравай.

Староста храма Успения Пресвятой Богородицы на Чижевском подворье, председатель общественной организации «Владимирский торговый союз» Евгений Белых отмечает, что в старину на Руси в качестве куличей у хозяек был сладкий хлеб, который «собирали» из того, что оставалось в избах к весне. Тогда запасы иссякали, но встретить главный православный праздник все хотели торжественно и вкусно.

— До XVII–XVIII веков известный нам кулич представлял собой довольно плотный хлеб круглой формы, — говорит он. — Его внешний вид на Руси изменился в XVIII веке, когда из-за границы привезли рецепт ромовой бабы.

В 1770-е годы куличи начали готовить при императорском дворе. Так новшество распространилось в аристократической среде, а позже и в других сословиях.

— Пасху праздновали торжественно. Гостей собиралось множество. Начинался пир горой. Вносились куличи в венчике из бумажных роз, обложенные крашеными яйцами, — вспоминал аристократические традиции князь Феликс Юсупов, доживший до 1967 года.

Другой традицией были подарки. И если императорские семьи делали их максимально роскошными, то для простых горожан отрадой становилось посещение специально устроенных базаров.

— В 1913–1916 годах устраивались благотворительные акции. Их проводила создательница Марфо-Мариинской обители и ее первая настоятельница Великая княгиня Елизавета Федоровна, — рассказали в обители. — По всей Москве проходили пасхальные базары, на которых можно было купить красные яички, а еще — сделать пожертвование в поддержку детских трудовых артелей. В таких артелях жили, трудились и учились беспризорные дети Москвы.

В прошлом году, спустя более чем сто лет, акцию возродили. Начнут ее в субботу, 23 апреля, а сделать пожертвование и получить пасхальную открытку можно онлайн всю неделю.

Традиции ставить на стол куличи дошли, несмотря на советское забвение, и до нас.

— Хотя в советское время в кафетериях продавали кекс «Весенний», найти можно было и ромовую бабу, — рассказывает Евгений Белых. — Так пытались сохранить хоть в каком-то виде пасхальные традиции.

Сегодня повара предлагают самые разные рецепты. Есть среди них старинные и на современный лад. Влад Пискунов, бренд-шеф ресторанов и автор трехтомника «Русская кухня. Лучшее за 500 лет» отмечает, что ингредиенты должны быть простыми, но при этом самыми лучшими по качеству. Главным секретом красивых и вкусных куличей называет любовь к своему делу.

Несмотря на традиционность главного пасхального блюда, на кухнях ресторанов есть место и экспериментам. Например, в одной из сетей общепита предлагают куличи, закваску для которых настаивают на шампанском, а изюм и цукаты из папайи и апельсина выдерживают в роме.

На полках в магазинах, витринах ресторанов и кондитерских уже стоят куличи. Их белые шапки из глазури украшены изюмом, орехами, цукатами и художественными узорами. Вес разный — есть и для большой, и для маленькой семьи.

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