Железнодорожники пополнили банк донорской крови

Медсестра Центрального военного клинического госпиталя Валентина Усачева (слева) перевязывает руку донору — специалисту отдела маркетинга РЖД Дарье Мигриной / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Столичные железнодорожники присоединились к акции «Единая неделя донорства». В офис компании приехала бригада Центрального военного клинического госпиталя имени А. А. Вишневского.

Доноры группами по несколько человек заходят в просторный кабинет, в котором военные медики уже поставили для них кушетки. Прежде чем начать процедуру, врачи выдают каждому анкету с простыми вопросами: как себя чувствуете, есть ли хронические заболевания...

— Еще очень важен вес донора, — объясняет врач-трансфузиолог, заведующий отделением заготовки крови военного госпиталя Сергей Веремеенко. — Если он менее 50 килограммов, сдавать кровь нельзя.

Анкету заполняет специалист отдела маркетинга РЖД Дарья Мигрин. Врачи проверяют записи, измеряют девушке давление. Все в норме, можно идти на донацию.

— Когда нам на работе рассказали, что планируется такая акция, я не раздумывая решила поучаствовать. Очень хочется в будущем сдавать кровь регулярно, — рассказывает Дарья по пути к кушетке.

Медсестра Валентина Усачева отработанными движениям забирает у девушки 450 миллилитров крови и перевязывает ей руку. Вот и все, можно звать следующего донора.

В кабинет заходит специалист управления кадров РЖД Анастасия Гайко.

— Я каждый день занимаюсь спортом, — говорит девушка. — И со здоровьем у меня все в порядке. Так почему бы не поучаствовать в акции? Когда Анастасия сдает положенную норму, ей выдают справку на получение двух дней отдыха и компенсацию на обед — 769 рублей.

На место Гайко проходит специалист Центра бренда РЖД Александр Шабалкин. Участие в акции стало для него первой донацией. Но он уверен, что не последней.

Всего за три часа бригада госпиталя приняла более 80 железнодорожников.

— Трудно переоценить значение донорства, — рассказывает начальник Центральной дирекции здраво охранения РЖД Елена Жидкова. — Поэтому такие мероприятия — важный элемент корпоративной культуры.

Дмитрий Хворостов, заместитель начальника московской железной дороги по кадрам и социальным вопросам:

— Волонтерское движение на Московской железной дороге активно развивается. Ежегодно к нему присоединяются десятки наших работников. Акцию «Единая неделя донорства», объявленную ОАО «РЖД», первыми поддержали железнодорожники Москвы. В Центральном доме культуры железнодорожников кровь сдали 60 работников.