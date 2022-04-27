Как выбрать свой первый автомобиль

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Выбирать первую машину лучше с помощью человека, который имеет опыт обращения с автомобилем. Об этом «Вечерней Москве» рассказал автоэксперт Кирилл Бревдо.

— Если нет опыта покупки машины и владения ею, то лучше, чтобы нашелся кто-то более опытный, кто поможет сориентироваться в этом вопросе. Если вообще нет знакомых, которые могут посоветовать, нужно обратиться к автоподборщикам: за какую-то сумму денег они смогут подобрать хороший вариант. Тем более что грамотный подборщик может и цену сбросить в момент осмотра, что в некотором смысле нивелирует траты на его услуги. Но нужно ориентироваться на людей с репутацией: первый встречный может посоветовать машину какого-то своего приятеля, которая на ладан дышит, — объяснил собеседник «ВМ».

При наличии возможности можно купить новую машину, отметил автоэксперт. Однако следует помнить, что в первый год вождения автолюбитель имеет высокий риск повредить автомобиль. Кроме того, страховка нового автомобиля в рамках каско (как и ОСАГО) для новичков будет неоправданно дорогой, подчеркнул специалист.

Лучше найти автомобиль на вторичном рынке, уверен Бревдо.

— Чтобы не очень жалеть машину и сэкономить на сопутствующих расходах, проще что-то поискать на вторичке. Это будут существенно меньшие потери: такие машины гораздо меньше теряют в цене, чем новые. Соответственно, это авто можно дальше передать кому-то по эстафете, — пояснил эксперт.

Главное требование к первому автомобилю: он должен быть недорогим в эксплуатации, по карману должен быть и его ремонт, подчеркнул специалист. Не стоит выбирать экзотические или технически сложные машины. В частности, старые машины премиум-класса дороже в ремонте и могут ломаться чаще, так как содержат много деталей, заметил собеседник «ВМ».

Первой машиной вполне может стать подержанный автомобиль российского производства, отметил специалист.

— Раньше было принято советовать начинать с отечественных машин. Потом появился большой выбор недорогих подержанных иномарок, которые тоже подходили как вариант первого автомобиля. Но сейчас возможны проблемы с обслуживанием иномарок. Может быть, совет брать что-то максимально простое на год снова актуален: эту технику не жалко, ее можно продать с небольшими потерями и с минимальными трудностями отремонтировать. Конечно же, это будет механическая коробка передач, что-то вроде переднеприводных «Лад» семейств 2113, 2114 и 2115. Они, конечно, уже несовременные, но стоят максимально недорого. И есть шанс найти их в более-менее неплохом состоянии, — посоветовал эксперт.

Среди иномарок неплохими вариантами будут недорогие хетчбэки B-класса: например, Hyundai Getz или Skoda Fabia, заметил Бревдо. Однако при наличии таких автомобилей возможны проблемы с запчастями к ним, уточнил он.

По мнению специалиста, вероятность нарваться на плохую подержанную машину будет меньше в салоне дилера, который специализируется в том числе на продаже способом трейд-ин.

— Там эту машину проверяют по разным параметрам, которые вам, скорее всего, озвучат. Понятно, что эти машины будут дороже, потому что дилер на них свою денежку имеет. Гарантий тоже никто не даст, но вы хотя бы сможете понять, что именно с машиной не так. Правда, если вы в этом не разбираетесь и вам выкатят список неисправностей, вы можете не придать значения какой-нибудь существенной из них. Или, увидев большой список несущественных неисправностей, подумать, что автомобиль — «дрова», — рассказал автоэксперт.

Лучше всего приобретать подержанную машину у знакомых, купивших ее новой, или у других своих знакомых, уверен специалист. Также можно рассмотреть автомобиль, который еще находится на гарантии: стоить он будет дешевле нового, при этом у него могут быть разные полезные аксессуары, заключил Бревдо.