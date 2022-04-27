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Даешь субботник: столичные нефтяники помогли благоустроить Капотню

Никита Миронов

Общество
Даешь субботник: столичные нефтяники помогли благоустроить Капотню
Работники Московского НПЗ помогают наводить порядок в Капотне. В благоустройстве района они участвуют постоянно / Фото: Сергей Шинов

На Московском НПЗ и прилегающих к нему территориях района Капотня состоялся традиционный апрельский субботник. В нем приняли участие работники завода.

Вместе с жителями и муниципальными властями сотрудники предприятия благоустроили прилегающую к заводу территорию. Они также навели порядок в скверах у монументов Победы в Великой Отечественной войне, которые завод отреставрировал к 75-летию Победы.

По всей Москве

Апрель в Москве — месячник благоустройства. Снег окончательно сошел, и в парках, на газонах, детских площадках оттаял мусор, скопившийся за долгую зиму. Вот его и убирают. А еще жители и коммунальщики красят бордюры, ограды, скамейки. Ну и, конечно, сажают новые деревья и кустарники. Во время последнего всегородского субботника, который прошел 16 апреля, в столице высадили около 800 деревьев и 5,5 тысячи кустарников. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

— В рамках месячника по благоустройству прошел общегородской субботник, в котором приняли участие более 982 тысяч человек — работники ЖКХ и других городских структур, сотрудники предприятий и организаций, школьники и студенты, жители города. Провели работы по уборке столицы после зимнего периода, очистили дворы, парки и скверы, территории социальных объектов, высадили деревья и кустарники, — отметил заммэра.

Он подчеркнул, что всех участников субботника власти обеспечили необходимым уборочным инвентарем, инструментами и посадочным материалом.

— Выполнили работы по прогребанию более 2,6 тысячи гектаров газонов, подготовили 43 тысячи квадратных метров цветников, промыли более 5 тысяч фасадов и цоколей, привели в порядок 3,2 тысячи павильонов и остановок общественного транспорта, собрали с городских территорий почти 260 тысяч кубометров мусора. Традиционно провели мероприятия по озеленению, больше всего деревьев и кустарников высадили в Северо-Восточном и Южном административных округах, — рассказал Петр Бирюков.

Общегородской субботник прошел на 19 знаковых объектах, в парках, на озелененных и дворовых территориях, объектах социальной сферы, культуры, спорта и в промышленных зонах.

Заммэра поблагодарил москвичей за участие в субботнике.

— Именно совместная работа городских служб и жителей позволяет делать наш город лучше, повышать уровень комфорта и безопасности. Недавно был опубликован ежегодный индекс качества городской среды, безоговорочным лидером которого стала Москва, — отметил Петр Бирюков.

Это нужно жителям

— Субботник хорош тем, что создает горизонтальные социальные связи, — считает кандидат социологических наук, преподаватель МГУ Виталий Караев. — Совместный труд позволяет познакомиться людям, многие из которых знали друг друга шапочно или не знали вообще. В ходе субботников знакомятся соседи. И это знакомство очень важно, потому что потом позволяет объединиться для решения каких-то других задач: например, благоустройства двора, подъезда или, скажем, организации парковки. А рабочий коллектив субботники просто сплачивают!

Урбанист Григорий Мельник добавляет:

— Совместная работа по благоустройству меняет сознание человека. Она формирует понимание, что это твой город, и ты за него отвечаешь, — пояснил эксперт. — Человек, который принял участие в субботнике, вряд ли будет бросать мимо урны окурок.

Он не позволит своему ребенку сломать куст рядом с детской площадкой, сделает замечание соседу, который решил намусорить. Субботники формируют чувство ответственности! Чем больше москвичей в них примет участие, тем лучше.

Спасибо работникам завода

Капотня и сотрудники Московского НПЗ поддержали городской почин. В ходе субботника, например, они благоустроили берег пруда и сквер у заводоуправления — одно из любимых мест для прогулок жителей. Ведь на водной глади пруда, например, летом можно встретить прекрасных белых лебедей. А на берегу — красноухих черепах!

— Мы очень рады, что в Капотне живут и работают небезразличные люди, которые любят свой район. Работники завода поддерживают все позитивные изменения в Капотне и активно участвуют в благоустройстве района, — рассказал глава управы Капотни Игорь Давидович.

Юлия Гуськова, руководитель проектов благоустройства Московского НПЗ, добавляет:

— На субботник вышли больше 200 работников предприятия. Мы любим Капотню и уже много лет принимаем самое активное участие в благоустройстве и социальном развитии района.

Так, например, летом 2020 года завод по просьбе капотнинцев восстановил памятники воинам — жителям района, погибшим в Великой Отечественной войне, и воинам-нефтяникам. В ходе проведенных работ монументам вернули первозданный вид: укрепили постаменты, воссоздали геометрические формы скульптур и 30-метровую стелу. За 10 лет работники предприятия высадили больше 3 тысяч деревьев в Юго-Восточном округе Москвы. А еще завод провел модернизацию театрально-концертного зала дворца культуры «Капотня». Его капитально отремонтировали, обновили интерьер, заменили кресла, восстановили механизм сцены, а также установили современную звуковую и световую аппаратуру. В общем, прошедший субботник — лишь часть большой и постоянной заботы!

КСТАТИ

Традиции субботников в Москве — более 100 лет. Инициаторами первого стали именно рабочие.

В субботу, 12 апреля 1919 года 15 рабочих железнодорожного депо «Москва-Сортировочная» на Казанской железной дороге после очередной смены не пошли домой отдыхать, а вернулись в цех и продолжили ремонтировать паровозы.

Позднее субботники вышли за границы предприятий. Их стало принято проводить для благоустройства городской территории. Хорошая традиция не прервалась и в постсоветское время.

заводы субботник Район Капотня
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