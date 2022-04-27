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Сезон клещей в Москве в 2022 году: пик активности, опасные болезни и средства защиты

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Сезон клещей в Москве в 2022
Фото: makamuki0/pixabay

Наибольшую активность клещи проявляют в мае и в начале лета, но даже в середине летнего сезона можно столкнуться с ними. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Какие заболевания переносят

По словам специалиста, в Московском регионе клещи часто бывают переносчиками боррелиоза.

— Клещи могут переносить клещевой энцефалит и боррелиоз (он же — болезнь Лайма). В Подмосковье клещевой энцефалит практически не присутствует, но болезнь Лайма точно есть. При этом заболевании на первом этапе появляется яркое розово-красное пятно вокруг укуса, напоминающее бублик. Потом это проходит, через какое-то время может быть эпизод плохого самочувствия и даже повышение температуры. Затем, когда заболевание переходит в следующую хроническую стадию, начинается тяжелое поражение внутренних органов (прежде всего нервной системы), — рассказала Чернышова.

Врач отметила, что если это заболевание выявить вовремя, оно очень легко лечится антибиотиками. Если момент упущен и болезнь Лайма заподозрят только через несколько лет, будет необходимо долгое и трудное лечение с ликвидацией тяжелых последствий хронического воспаления.

Клещевой энцефалит в Московском регионе маловероятен, однако исключить его передачу через укус клеща нельзя, предупредила терапевт.

— Клещевой энцефалит — очень тяжелое заболевание с непредсказуемыми последствиями и большим процентом летальных исходов. Оно провоцирует очень серьезные неврологические нарушения, нарастающие лавинообразно, есть даже вероятность комы. Вирусы поражают головной и спинной мозг, приводят к параличу, в тяжелых случаях — к остановке дыхания. Могут развиться разные неврологические последствия, человек может остаться инвалидом и даже погибнуть, — рассказала врач.

В случае, если человека укусил клещ, его необходимо отнести на анализ, рекомендовала Чернышова. Если подтвердится наличие инфекции, необходимо срочно пройти лечение. Удалять клеща нужно в травмпункте, иначе есть риск разорвать его: в этом случае возможно нагноение и воспаление, заметила медик.

Меры предосторожности

Находясь в лесу в период активности клещей, необходимо соблюдать меры предосторожности, отметила собеседница «ВМ».

— Если человек планирует поездку в регион, в котором есть клещевой энцефалит, обязательно надо сделать прививку. Но сейчас уже поздновато, надо делать ее за несколько месяцев. А в Подмосковье нужно быть очень аккуратными с прогулками по лесу, одеваться так, чтобы не было открытых участков тела на ногах: заправлять штаны в носки, надевать плотную обувь. Нужна рубашка с длинным рукавом, кепка и косынка на голову. Если идут несколько человек, то каждые 20–30 минут нужно внимательно друг друга осматривать на предмет клещей. Когда клещи напрыгивают на человека, они не сразу впиваются, а какое-то время просто ползают по коже, не кусая, — рассказала врач.

Клещи часто находятся на ветках деревьев и в высокой траве, отметила Чернышова. Особенно опасно находиться в таких местах детям. Им лучше играть на детских площадках, а не на лесных полянах, заметила эксперт.

Снизить вероятность «подцепить» клеща можно при помощи специальных средств, отметила терапевт.

— Существуют репелленты, нужно обязательно обработать себя средством от клещей, но полностью на это полагаться я не советую. Если есть возможность избежать контакта, не посещая опасные места, то лучше в них не ходить, — уверена Чернышова.

Только осенью клещи исчезают окончательно, заключила врач.

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