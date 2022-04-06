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Атака клещей: эксперт рассказала, чем опасна болезнь Лайма

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Атака клещей: эксперт рассказала, чем опасна болезнь Лайма
Фото: pixabay.com

С повышением температурного режима активируются клещи и появляется риск атаки паразитов. Если после укуса клеща появились интенсивные покраснения на коже, это может свидетельствовать о развитии опасной болезни Лайма. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила заведующая отделом медицинской энтомологии Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Людмила Ганушкина.

По ее словам, после нападения паукообразного паразита на месте укуса образовывается эритема — интенсивное покраснение кожи, обусловленное расширением сосудов дермы.

— Сейчас тает снег и клещи просыпаются. Следовательно, будут появляться все новые случаи атаки клещей. Как правило, на месте укуса образовывается эритема. И если она появилась, значит, ваш клещ был заражен боррелиозом. В обязательно порядке стоит достать паразита и вместе с клещом отправиться в лабораторию к инфекционисту, — подчеркнула эксперт.

Основными признаками заболевания могут быть повышение температуры и общая слабость. Но бывают случаи, когда температуры нет:

— Само заболевание протекает в легкой форме. Но если вы не пролечите боррелиоз, то в дальнейшем это может перерасти в серьезные проблемы с суставами, сердечно-сосудистой системой и нервной.

Эксперт отметила, что терапию назначает лечащий врач. Самое главное — не бояться самостоятельно вынимать паразита: чем дольше «он сидит в вас, тем сложнее его потом достать».

— Достаточно прижать клеща указательным и большим пальцами с обеих сторон и покачать его немного. Вынимайте его очень аккуратно, чтобы в ране не остался хоботок клеща, потому что весь патоген концентрируется именно там. Если же боитесь этого процесса, то обратитесь к врачу, — сказала Ганушкина.

Собеседница «ВМ» отметила, что в лаборатории эксперты определят, был ли клещ заражен боррелиозом или нет. А затем дадут направления для прохождения медицинских процедур, предусматривающих лечение и профилактику.

— Болезнь Лайма не является смертельной, но это потенциально опасное для жизни инфекционное заболевание, которое склонно к рецидивирующему течению, — предупреждает эксперт. — Во время лечения используются антибиотики. Болезнь Лайма в 90 процентах случаев полностью лечится, если она диагностирована на ранней стадии. Кроме того, больной клещевым боррелиозом для окружающих не заразен.

Собеседница «ВМ» призывает во время посещения лесных местностей одевать закрытую одежду и обувь, не оставлять открытых участков кожи, потому что клещ садится именно на те участки, где есть прямой доступ к дерме:

— Своих жертв они ждут на траве, на листве. Когда вы проходите мимо, они падают и цепляются, присосавшись к вашей коже.

Собеседница «ВМ» отметила, что эти паразиты чаще всего садятся на людей с темными цветами одежды, поэтому при прогулках в парке и лесах лучше использовать светлые тона.

Между тем в Московской области с начала 2022 года зафиксировали семь случаев болезни Лайма. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

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