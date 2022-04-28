Как изменится ЕГЭ в 2022 году

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Изменения в ЕГЭ в 2022 году коснутся как общей структуры экзамена, так и отдельных предметов. «Вечерняя Москва» разбиралась, в чем именно будут заключаться эти перемены.

Общие моменты

Основное изменение в 2022 году: теперь в заданиях с несколькими правильными ответами не будет указываться их количество. Это повышает вероятность того, что будет ошибочно выбран лишний пункт или, наоборот, количество ответов окажется меньше, чем нужно.

Значительное количество вопросов перенесут во вторую часть из первой, теперь они потребуют развернутого ответа. Некоторые задания из второй части расширили: в 2022 году в них может быть много подпунктов, на каждый из которых нужен отдельный ответ. Также из ЕГЭ уберут несложные вопросы, решение которых занимает меньше, чем полминуты.

Изменения коснутся и времени самого экзамена: так, обществознание и история будут длиться 180 минут вместо 235, однако на некоторые другие предметы, наоборот, дадут больше времени.

Русский язык

Максимум первичных баллов понижен с 59 до 58. До 2022 года задания 1–3 предполагали работу с текстом небольшого объема, теперь в них включен стилистический анализ отрывка.

Внесены изменения еще в несколько номеров. Так, в 16-м задании ответов может быть два и более, а в 19-м, кроме определительных придаточных, появятся присоединительные, изъяснительные и обстоятельственные. В 27-м задании поменялись критерии оценивания: теперь два балла можно получить максимум за две ошибки, тогда как в 2021 году допускалось до трех ошибок.

Математика (базовая)

Максимальный балл — 21, количество заданий увеличилось до 21. Из экзамена убрано второе задание, в котором предполагались арифметические вычисления. Это требование перенесено в седьмую задачу (в новой нумерации — прим.«ВМ»).

Введено новое задание под номером пять на действия с геометрическими фигурами. Новое, 20-е задание проверяет умение выпускника строить и исследовать простейшие математические модели.

Математика (профильная)

Максимальная планка первичных баллов — 31, количество заданий — 18. Из-за слишком легкого решения убраны практические задачи на график реальной зависимости и делимость, а также задача базового уровня по геометрии.

При этом появилось задание на работу с графиком функции, а также задача по теории вероятности повышенного уровня сложности.

История

Первичный балл — 56. Время проведения экзамена сократилось почти на четверть: если раньше он длился 3 часа 55 минут, то в 2022-м его продолжительность сокращена до трех часов. Количество вопросов в первой части, предполагающей краткий ответ, снизилось с 19 до 11. Вторая часть содержит восемь заданий: в частности, туда перенесены все вопросы, связанные с культурой.

Теперь выпускникам не придется писать историческое сочинение. В программу экзамена добавлено больше развернутых заданий на тему Великой Отечественной войны. Среди новых заданий есть номер, проверяющий умение формулировать аргументы по всемирной истории, а также знание дат.

Обществознание

Первичный балл снижен с 64 до 57. Выпускникам больше не понадобится писать эссе, сокращено количество заданий. Отведенное на экзамен время, как и в случае с историей, снизилось с 235 до 180 минут.

Анализ графика спроса и предложения, который ранее находился в первой части и предполагал краткий ответ, теперь будет перенесен во вторую часть и потребует знания теории. Включен номер 23, предполагающий развернутый ответ по Конституции РФ. Понадобится описать положения Конституции, при этом указывать номера статей необязательно.

Английский язык

В отличие от истории и обществознания, здесь выпускникам дадут немного больше времени на ответ, чем раньше. Так, устная часть будет проводиться на две минуты дольше. При этом раньше экзаменуемому нужно было задать пять вопросов, в этом году один из них уберут. Увеличилась и письменная часть: она продлится 190 минут вместо 180.

В номере 40 понадобится написать подробное письменное высказывание на основе диаграммы или таблицы. За выполнение этого задания выпускник получит 14 баллов.

Внесено несколько изменений в раздел «Говорение». В частности, в третьем задании, представляющем условный диалог-интервью, нужно ответить на пять вопросов интервьюера. За каждый ответ можно получить максимум один балл. В четвертом задании нужно будет отправить голосовое сообщение другу, в котором понадобится кратко описать две иллюстрации по теме совместно выполняемого проекта и обосновать их выбор.

География

Снижено максимальное количество первичных баллов с 47 до 43. Уменьшилось и количество заданий — с 34 до 31, однако стало больше требующих развернутого ответа. В экзамен включен ряд номеров, которые напоминают задания из Всероссийских проверочных работ.

В 2022 году на экзамене будет небольшой тест, состоящий из заданий 19 и 20. Эти задания проверяют умение искать информацию, которой не хватает, чтобы решить задачу, а также данные о классификации географических объектов по заданным основаниям.

Биология

Максимум первичных баллов — 59. Из экзамена исключено задание, связанное с дополнением схемы. Теперь вместо него будет задание, которое проверяет навыки прогнозирования результатов эксперимента, построенные на знании физиологии клеток и организмов различных царств живой природы.

Под номером четыре теперь находится задача на генетику. Задания линий 5–8 соединены в единый блок. Во второй части выпускникам понадобится планировать, проводить и анализировать результаты эксперимента. В отличие от ЕГЭ-2021, теперь такие задания оцениваются тремя баллами вместо двух.

Химия

Максимум первичных баллов — 56. Количество вопросов снизилось с 35 до 34. Пятое задание в 2022 году будет представлено в виде таблицы, а в 21-м задании потребуется умение не только определить среду раствора, но и правильно расставить вещества с точки зрения кислотности среды.

Физика

Максимальный первичный балл за работу — 54. Количество заданий сокращено с 32 до 30. Убраны указания на количество правильных ответов. Теперь экзаменуемому понадобится объяснять выбор физической модели, на основе которой произведены расчеты.

Появились две новые линии заданий, которые включают темы из разных разделов науки. За верно решенную задачу повышенной сложности экзаменуемый получает четыре первичных балла.

Информатика

Максимум первичных баллов — 29 против 30 в 2021 году. В 2022 году на экзамене будет восемь заданий, в которых понадобится задействовать дополнительные файлы — на два больше, чем в прошлом году.

В задания 3 и 17 внесены изменения: в третьем номере понадобится заниматься поиском информации в реляционной базе данных на компьютере, а в 17-м — написать программу, применяя текстовый файл с массивами данных.

Литература

Максимальное количество баллов сокращено с 58 до 55. Количество простых заданий уменьшили с 12 до 7. В обязательный к прочтению список включены зарубежные авторы.

Предъявляется новое требование к минимальному размеру сочинения: не менее 200 слов. Теперь тему сочинения можно будет выбирать из пяти вариантов, а не из четырех. Появились критерии оценки грамотности: можно потерять баллы, если не соблюдать нормы русского языка.

Задания 5 и 10 будут содержать два пункта, из которых необходимо выбрать и выполнить один.