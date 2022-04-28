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Учащиеся медиаклассов узнали, какие вопросы нужно задавать на интервью

Оксана Васильева

Сюжет: 

Молодое перо
Общество
Учащиеся медиаклассов узнали, какие вопросы нужно задавать на интервью
Фото: Вечерняя Москва

В пресс-центре «Вечерней Москвы» в рамках проекта «Молодое перо» прошел мастер-класс «Ораторское мастерство: как задавать вопросы, чтобы добывать информацию». Сооснователь школы деловой коммуникации «К в Кубе» Ирина Комарова рассказала ребятам какие типы вопросов существуют и как нужно построить интервью, чтобы получить от собеседника интересные ответы.

Умение задавать правильные вопросы — один их ключевых навыков деловой коммуникации, определяющей профессионализм журналиста. Среди собеседников могут встречаться болтуны и молчуны. Для каждого типа нужны определенные вопросы, чтобы получить нужную информацию. Как пояснила Ирина Комарова, все вопросы можно разделить на две большие категории: закрытые и открытые.

— Первая категория предполагает короткий ответ: да или нет. На открытый вопрос собеседник должен дать развернутый ответ, — пояснила она.

Существуют и другие, более сложные виды вопросов, которые профессиональные журналисты используют в интервью. Например, вопросы из категории «Если бы...» дают возможность резко сменить тему разговора. Отвечая на них, собеседник может проявить фантазию, рассказать неожиданные факты о себе. Еще один прием опытных журналистов — так называемый «немой» вопрос, когда интервьюер намеренно делает паузу, создавая у собеседника чувство неловкости, чтобы тот начал говорить.

Но подобные типы вопросов подходят для беседы в спокойной обстановке, отметила Ирина Комарова. Есть ряд вопросов, которые подходят для кризисных ситуаций, когда интервью нужно взять без подготовки, в сжатые сроки. Один из таких приемов — вопрос-ловушка, когда ты на чем-то ловишь собеседника.

— Вопрос-ловушка состоит из двух частей. Первая - это вопрос в закрытой формулировке касающийся вечных ценностей. Например: Иван, ты порядочный человек? Скорее всего, собеседник ответит утвердительно. Тогда следом идет вторая часть вопроса, так называемая «яма»: «Иван, если ты порядочный человек, то почему ты сидишь в присутствие дамы?», — пояснила Ирина Комарова.

Если у журналиста мало времени, то отлично подойдет формат блиц-вопросов. Их можно разделить на три категории: вопросы, предполагающие короткий ответ да или нет, предлагающие выбор «или-или» или предложение продолжить фразу.

В конце встречи учащиеся медиаклассов школ № 2070, 2086, 1799 задали спикеру ряд вопросов, а также получили домашнее задание. Также для них провели экскурсию, в ходе которой они смогли увидеть, как происходит работа в конвергентной редакции.

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