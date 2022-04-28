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Эксперт объяснил, стоит ли ждать ухода иностранных марок сигарет из России

Антон Махов

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Эксперт объяснил, стоит ли ждать ухода иностранных марок сигарет из России
Фото: pixabay.com

В первом квартале 2022 года производство сигарет в России выросло на 12 процентов относительно того же периода 2021 года, следует из данных оператора маркировки Центра развития перспективных технологий или ЦРПТ. «Вечерняя Москва» обсудила будущее табачного рынка с исполнительным директором ассоциации «Совет по вопросам развития табачной промышленности» Эдуардом Воронцовым.

По мнению эксперта, ожидать дефицита точно не стоит, таков закон рынка — спрос всегда порождает предложение. Для рядового покупателя ситуация не изменится, иностранные бренды останутся на прилавках:

— Иностранные марки вряд ли покинут Россию. Повторяю, потребитель будет иметь доступ к этой продукции из тех же каналов, где он раньше покупал сигареты.

По словам Воронцова, сейчас наблюдается стабильная ситуация с ценами, однако меняться они, вероятнее всего, будут:

— Пока мы видим, что ситуация стабильна. Цены, естественно, будут изменяться, у нас большая составляющая цены пачки сигареты — акцизы. Если государство сочтет нужным увеличить акцизы, к примеру, на рост инфляции, то да, цены изменятся.

Появление новых брендов на фоне роста производства не исключено, но определенных тенденций пока не видно, отметил Воронцов. По его мнению, в условиях свободной конкуренции все возможно.

Что касается нелегального рынка, пояснил эксперт, то эта проблема сохраняется достаточно давно:

— Вот проблема нелегальной продукции, она, к сожалению, не исчезает. Несколько лет назад у нас возникла острая проблема в значительном объеме рынка. Нелегальная продукция здесь в основном идет из сопредельных стран, с которыми Россия не имеет общих границ. Я имею в виду таможенное пространство, в таких странах акциз ниже.

На данный момент принимают ряд мер в этом направлении, однако пока границы открыты и единой гармоничной акцизной политики не будет, такая проблема будет сохраняться, заключил Воронцов.

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