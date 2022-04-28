Практическое задание для школьников по теме «Ораторское мастерство: как задавать вопросы, чтобы добывать информацию»
Сюжет:Молодое перо
Практическое задание для школьников по материалам лекции cооснователя школы деловой коммуникации «К в Кубе» Ирины Комаровой на тему: «Ораторское мастерство: как задавать вопросы, чтобы добывать информацию».
Представьте, что вам предстоит встреча с незнакомцем. Вы не знаете, чем он занимается, как выглядит, его предпочтения и вкусы. Придумайте для него десять вопросов, которые помогут максимально полно раскрыть его личность.
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