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Практическое задание для школьников по теме «Ораторское мастерство: как задавать вопросы, чтобы добывать информацию»

Оксана Васильева

Сюжет: 

Молодое перо
Общество
Практическое задание для школьников по теме «Ораторское мастерство: как задавать вопросы, чтобы добывать информацию»
ручка, рука, бумага, документы / Фото: pixabay.com

Практическое задание от Ирины Комаровой

Практическое задание для школьников по материалам лекции cооснователя школы деловой коммуникации «К в Кубе» Ирины Комаровой на тему: «Ораторское мастерство: как задавать вопросы, чтобы добывать информацию».

Представьте, что вам предстоит встреча с незнакомцем. Вы не знаете, чем он занимается, как выглядит, его предпочтения и вкусы. Придумайте для него десять вопросов, которые помогут максимально полно раскрыть его личность.

Готовые работы необходимо прислать на почту: pero@vm.ru

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