Практическое задание для школьников по теме «Ораторское мастерство: как задавать вопросы, чтобы добывать информацию»

ручка, рука, бумага, документы / Фото: pixabay.com

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Практическое задание от Ирины Комаровой

Практическое задание для школьников по материалам лекции cооснователя школы деловой коммуникации «К в Кубе» Ирины Комаровой на тему: «Ораторское мастерство: как задавать вопросы, чтобы добывать информацию».

Представьте, что вам предстоит встреча с незнакомцем. Вы не знаете, чем он занимается, как выглядит, его предпочтения и вкусы. Придумайте для него десять вопросов, которые помогут максимально полно раскрыть его личность.

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