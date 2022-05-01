Соцвыплаты, банковские операции и проезд: что изменится в жизни россиян с 1 мая

Москвичка Екатерина Жукова регулярно пользуется городским общественным транспортом / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

С 1 мая текущего года вступает в силу ряд нововведений, касающихся социальных выплат, банковских операций, проезда на общественном транспорте и других сфер общественной жизни.

Система быстрых платежей Центробанк объявил о нескольких нововведениях в работе Системы быстрых платежей, которые вступают в силу с 1 мая. Первое — увеличивается максимально возможная сумма денежного перевода с 600 тысяч рублей до миллиона. Ежемесячный лимит бесплатных переводов остается на прежнем уровне — 100 тысяч рублей.

Во-вторых, в системе появится возможность делать трансграничные (зарубежные. — «МВ») переводы, но с комиссией. Для банков ЦБ установил тарифы по 3 рубля за каждое списание и зачисление средств независимо от суммы. В итоге, конечно, комиссия ляжет на плечи пользователей системы, однако открытым остается вопрос: оставят ли банки для граждан ту же комиссию или поднимут тариф.

Списание долгов

С 1 мая банк сможет списать деньги со счета гражданина, который задолжал этому банку по потребительскому кредиту, только если клиент сам дал на это распоряжение. Также средства смогут списать, если клиент заранее дал согласие, например, подписав договор с условием о безакцептном списании (без распоряжения клиента. — «МВ»). При этом, если на счете гражданина хранятся единовременные выплаты, которые закон запрещает взыскивать за долги, банк должен будет получить отдельное согласие гражданина на списание средств по кредитной задолженности.

Кроме того, у граждан есть возможность отозвать согласие в течение 14 дней, и тогда банк должен будет вернуть все деньги.

Поддержка семей

В мае семьи с детьми в возрасте от 8 до 17 лет получат первые выплаты, утвержденные президентом РФ Владимиром Путиным. Выплаты предназначены для семей, в которых размер среднедушевого дохода не превышает величину прожиточного минимума по региону. Размер выплаты может составлять 50, 75 или 100 процентов от величины прожиточного минимума для детей по региону. Так, в случае, если назначение базового пособия в 50 процентов прожиточного минимума на ребенка не позволит среднедушевому доходу семьи достичь МРОТ, размер выплаты составит 75 или 100 процентов.

С 1 мая семьи смогут подать заявление в ПФР лично или через портал госуслуг gosuslugi.ru. При обращении в мае выплата поступит сразу за два месяца — апрель и май.

Новые абонементы

Для учащихся московских школ и студентов столичных вузов с 1 мая проездные заработают по-новому. Абонементы по социальной карте москвича будут действовать 30 или 90 дней с любой даты покупки. Раньше билеты действовали до конца календарного месяца независимо от того, когда их купили.

— Мы продолжаем делать транспорт комфортным и доступным. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина изменили условия действия проездных на карте москвича для студентов и школьников — теперь пользоваться ими будет удобнее и выгоднее, — сказал заместитель мэра Москвы, руководитель столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он также отметил, что нововведение позволит сократить очереди в кассы первого числа каждого месяца на четверть.

Пополнить социальную карту все так же можно в кассах и терминалах, а также с помощью мобильных приложений «Московский транспорт» и «Метро Москвы».