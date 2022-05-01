Первым всегда быть трудно: стоит ли идти в кино на мультфильм «Суворов: великое путешествие»

Герой мультипликационного фильма «Суворов» Гриша / Фото: Пресс-служба Союзмультфильма

1 мая вышел в прокат полнометражный анимационный фильм в технике 3D «Суворов: великое путешествие». Интересно, что спорить о мультфильме начали еще до премьеры.

Личность генералиссимуса Суворова в истории России занимает особое место. Гениальный стратег и тактик, «отец солдатам», символ доблести и чести, с детства вдохновленный подвигами великих полководцев... Его будущее, кстати, разглядел не кто-нибудь, а прозорливый арап Петра Великого, Абрам Ганнибал, предок Пушкина, вскоре после восшествия на престол дочери Петра I Елизаветы Петровны: он заглянул в гости к его отцу и побеседовал с мальчиком Сашей, который потряс его цельностью и взрослостью взглядов. Суворов — легенда: он не проиграл ни одного сражения из шестидесяти и нередко разбивал превосходящие по численности силы противника.

О том, что такой проект задуман, еще года три назад рассказывали сотрудники «Союзмультфильма», в том числе руководитель образовательных проектов киностудии Анна Токарева. По сценарию, юный Гриша, разлученный с любимой девочкой Соней, попадает на службу в полк Суворова и принимает участие в знаменитом Швейцарском походе и сражении в Мутенской долине. И это — первый истинно патриотический мультфильм, представленный возрождающимся «Союзмультфильмом».

Мультфильмы для меня до сих пор — большая любовь. Может быть, я смотрю их уже без такой страсти, как в детстве, но все же с восторгом. Ну а в детстве же, помимо удовольствия, они еще и подвигали к чему-то: например, посмотрев «Снегурочку», я кинулась читать оригинал, после «Снежной королевы» перечитала всего Андерсена, а после «Путешествия Нильса с дикими гусями» — все, что было возможно найти из скандинавской литературы.

Мультфильмы воздействовали и на характер, и на воспитание: они учили тому, что есть добро, а что — зло, давали понятие неоднозначности поступков, помогали понимать, как важно исправлять ошибки, извиняться, если неправ, быть вежливым, усиливали интерес к культуре и истории: как говорится, «наглядность повышает КПД обучения в разы». И в ситуации с необычным для нашей анимации патриотическим продуктом по замыслу его создателей все должно обстоять именно так. И почему бы не прививать детям патриотизм через добрый мультфильм с нормальным нравственным посылом?

К слову, о «посылах». Очень люблю иностранные мультфильмы — короткометражки студии «Пиксар», например, старые ленты «Диснея». Увы, в современных картинах стало больше натурализма, появляются там и сцены не то чтобы насилия, но…

Например, какое-то время назад стала популярной мультсериальная чушь про свинку Пеппу. Так вот, если кто-то не понимает, почему дети вдруг начинают вести себя гадко, посмотрите на это косорылое чудовище без розовых очков, послушайте, по каким адресам она посылает взрослых, как исподволь учит детей, что никаких авторитетов быть не должно… В «Суворове» же, где жизнь XVIII века показана глазами мальчика, и по сценарию, и по нарезке трейлера видно, что никакого «кощунства» внутрь не заложено. Словом, осталось дождаться премьеры…

Однако ожидание ее было подпорчено. Едва вышел трейлер мультфильма, как в сетях поднялся истинно волчий вой: все плохо. Нарезки из мультика хватило для того, чтобы сделать выводы и отписать рецензии: хотели как лучше, а получилось как всегда. Какие же у нас все профессионалы критики, хочу я сказать! Точно сказано: каждый суслик в поле — агроном. И герои-то в мультфильме некрасивые, «выполнены в стилистике 2000-х», и ядро летит «как» в Турецком гамбите», этот метод давно никого не впечатляет»… Наехали и на конкретных артистов: «Киркоров? Не пойду смотреть, он ни в одном нормальном проекте участия не принимает…» Другая претензия: «А почему Александр Васильевич Суворов — не главный герой? Почему историю великого полководца нужно показывать через какого-то мальчишку-адъютанта, это же сознательное принижение роли Суворова, а значит — подлинное вредительство…» Из сотни откликов в сети я нашла один вменяемый и мудрый: «Дождемся премьеры, мне кажется, что нельзя делать выводы о качестве мультфильма только по трейлеру». Слава богу — хоть один глас в пустыне!

Да окажись «Суворов» даже неудачным, он все равно будет первым в линейке патриотических мультфильмов, а первым всегда быть трудно. И как можно кидаться камнями, по сути, вслепую — мне не понять.

Но иные «знатоки» уже сделали выводы: «Союзмультфильм» глумится над историей России! Господи боже. Это мультфильм для детей. И можно было бы снять, конечно, как советуют некоторые в сети, «мрачное аниме для возрастной категории «18+», от которого «эффект «вау» был бы достигнут», после чего «молодежь точно бы приобщилась к истории отечества». Простите, но аниме — это вообще не к нам.

Мне трудно предположить, что дети с интересом смотрели бы правдивую историю непонятного для них человека на лошади, представителя загадочного мира взрослых. Поэтому пока — просто безмерно любопытно, что же получилось из затеи. Например, в картине есть героиня — графиня Владыкина. Жесткач в длинной юбке, властная и расчетливая дамочка принимает решения за сына Петю, вместо которого она и посылает на фронт конюха Гришу…

Озвучивает графиню Юлия Рутберг, одна из ярчайших театральных актрис нашего времени. Долго уговаривать Юлию на озвучку не пришлось: «Моя мама — Ирина Николаевна Суворова. Одного этого совпадения фамилий было достаточно, чтобы я согласилась принять участие в озвучании.

Моя героиня — графиня Владыкина. Когда есть возможность озвучивать графиню, это прекрасно. Это сдвиг во времени, это немного другой русский язык, это определенные интонации. А с другой стороны, это живой человек со своими особенностями», — объяснила она в одном из интервью. И работой она довольна. Может быть, кто-то заподозрит Рутберг в дурном вкусе? Да и другие персонажи «Суворова» говорят голосами известных артистов: Александра Суворова озвучил Константин Хабенский, Гришу — Антон Макарский, Соню — Наталья Быстрова, купчиху — Анна Ардова. А голосом Киркорова заговорил главный злодей картины — генерал Франц фон Вейротер.

Как бы ни было, 1 мая российская мультипликация начинает отсчет нового времени. Это не значит, что все картины там будут снимать теперь лишь с патриотическим подтекстом. Но пусть первый блин будет не комом. Ждать осталось недолго.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юлия Осетинская, генеральный продюсер «Союзмультфильма»:

— «Суворов: Великое путешествие» — первый большой кинотеатральный релиз «Союзмультфильма», в котором мы соединили пересказ исторических событий, современное визуальное исполнение и интригующий сюжет. Эпизод биографии великого полководца представлен с помощью ярких, привлекательных образов, а также богатого музыкального оформления с запоминающимися мелодиями — думаю, картина не оставит равнодушными ни детей, ни их родителей.