На ставку надейся, жилье покупай: когда стоит ожидать повышения интереса к ипотечным кредитам

Москвичка Вера Костюкова ставит чайник на кухне в своей новой квартире в Булатниковском проезде, которую она взяла в ипотеку / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

По свежим прогнозам Центрального банка (ЦБ) России, темпы роста выдачи ипотеки к концу этого года снизятся на 10–15 процентов. «Вечерняя Москва» выяснила, когда стоит ожидать повышения интереса к ипотечным кредитам.

Несмотря на снижение ключевой ставки в начале апреля с 20 до 17 процентов, ЦБ России прогнозирует падение спроса на ипотечное кредитование. Замедления темпов выдачи кредитов стоит ожидать уже во втором полугодии. По мнению члена совета Московской ассоциации риелторов Сергея Жидаева, к увеличению спроса на ипотечные кредиты может привести только снижение ставки ЦБ до уровня февраля текущего года — 10 процентов годовых.

— Осенью мы уже увидим сниженную ставку по кредитам от ЦБ, это позволит снизить проценты для выдачи ипотеки гражданам, — подчеркивает Сергей Жидаев. — Резкого снижения ожидать не стоит, но в течение нескольких месяцев ситуация улучшится. Центробанк поднял ставку для стабилизации экономики страны. Благодаря этой мере мы уже выходим из шокового состояния после взлета курсов иностранных валют.

Жидаев отметил, что 80 процентов людей покупают квартиру в ипотеку, так что снижение спроса на данный вид кредитования сильно бьет по рынку недвижимости. Застройщики замедляют реализацию своих проектов, ожидая новых изменений в экономической ситуации.

Председатель правления Ассоциации российских банков Олег Скворцов считает, что для создания оптимальных условий по ипотеке нужна поддержка банков государством.

— Чтобы банки могли конкурировать, государству нужно создать для них условия и помогать им. Необходимо сделать процедуру кредитования более прозрачной. Банки в попытке заработать предлагают клиентам много дополнительных платных услуг, помимо страховки жизни, но не озвучивают полную стоимость кредитов, — отмечает Скворцов.

Правительство уже предпринимает меры. Так, на днях премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что власти обязуют банки при выдаче ипотеки раскрывать полную стоимость кредита, включая страховку.