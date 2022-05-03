Заручившись помощью властей столицы, отечественный бизнес успешно осваивает освободившийся после санкций рынок фастфуда

Владелец сети ресторанов русской кухни Михаил Гончаров вместе с сотрудниками встречает гостей в своем новом заведении. На его открытие предприниматель получил грант в размере 2,5 миллиона рублей от правительства Москвы / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Правительство Москвы определило первых получателей грантов для отечественного общепита. 3 мая «Вечерняя Москва» узнала, каким заведениям одобрили финансовую помощь города.

Москва уже давно взяла курс на импортозамещение, а западные санкции дали стимул развивать это направление еще более интенсивно. Когда ряд иностранных заведений общественного питания сообщили о приостановке работы в России или даже о полном закрытии своих заведений, правительство Москвы отреагировало молниеносно — было принято решение поддержать заведения общепита, развивающие в городе сети быстрого питания.

— Мы уже одобрили первые восемь заявок на получение гранта на общую сумму 14,5 миллиона рублей, — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин. — На рассмотрении еще несколько десятков заявок.

По его словам, основной поток обращений за грантами будет в мае и июне. Связано это с тем, что многие предприниматели, узнав о программе поддержки, активизировали усилия по созданию новых точек общепита. Но для их открытия необходимо время. Правда, несколько новых небольших кофеен и мини-ресторанов уже успели появиться. В этом помогли гранты, выделенные столицей.

— Интересно, что локации, в которых открыли свои точки первые получатели гранта, очень разные. Одна расположена в Зеленограде, другая в центре, на Мясницкой улице, — отметил Алексей Фурсин и добавил, что виды кухонь, которые предлагают заведения, тоже существенно различаются. Это и пекарни, и кофейни, и бургерные.

Одним из первых финансовую поддержку от города получил предприниматель Михаил Гончаров, который много лет развивает сеть ресторанов русской кухни. На открытие новой точки общепита он получил грант в размере 2,5 миллиона рублей.

— Мы начали строить эту точку в январе. Но в феврале резко выросли кредиты, и я приостановил работу. Думал, что место не окупится, — рассказал он. — Но когда правительство Москвы объявило о поддержке общепита, посчитал, что сумма гранта может компенсировать высокие проценты по кредиту. И подал заявку.

Пельмени, вареники, блинчики с разными начинками — это лишь малая часть меню заведения. Некоторые из этих блюд попробовал и Алексей Фурсин, который здесь побывал. Его отзыв — вкусно и сытно!

— Мы изменили концепцию сети, отказались от одноразовой посуды. Теперь у нас авторский сервис, специально разработанный дизайн помещений с комфортной мебелью, — рассказал Михаил Гончаров. — Новшества нравятся нашим посетителям.

В планах у предпринимателя открыть в этом году еще несколько подобных точек.

— А если программу поддержки продлят, обязательно буду в ней участвовать и дальше, — подчеркнул Михаил Гончаров.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Первые 5 компаний получат грант на приобретение оборудования и развитие инновационной деятельности на сумму 16,3 миллиона рублей. Размер субсидии на профессиональную подготовку персонала составляет до 95 процентов от затрат на одного сотрудника, но не более 120 тысяч рублей за 1 год обучения. При этом сумма на 1 компанию не должна превышать 10 миллионов рублей.

ЦИТАТА

Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы:

— По решению мэра Москвы город направит на развитие отечественных сетей общепита один миллиард рублей. Размер грантов зависит от площади заведения. Максимальная сумма поддержки — пять миллионов рублей на одну точку. При необходимости специалисты помогут предпринимателям правильно оформить заявку.