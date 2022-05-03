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Заручившись помощью властей столицы, отечественный бизнес успешно осваивает освободившийся после санкций рынок фастфуда

Марьяна Шевцова
Общество
Заручившись помощью властей столицы, отечественный бизнес успешно осваивает освободившийся после санкций рынок фастфуда
Владелец сети ресторанов русской кухни Михаил Гончаров вместе с сотрудниками встречает гостей в своем новом заведении. На его открытие предприниматель получил грант в размере 2,5 миллиона рублей от правительства Москвы / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Правительство Москвы определило первых получателей грантов для отечественного общепита. 3 мая «Вечерняя Москва» узнала, каким заведениям одобрили финансовую помощь города.

Москва уже давно взяла курс на импортозамещение, а западные санкции дали стимул развивать это направление еще более интенсивно. Когда ряд иностранных заведений общественного питания сообщили о приостановке работы в России или даже о полном закрытии своих заведений, правительство Москвы отреагировало молниеносно — было принято решение поддержать заведения общепита, развивающие в городе сети быстрого питания.

— Мы уже одобрили первые восемь заявок на получение гранта на общую сумму 14,5 миллиона рублей, — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин. — На рассмотрении еще несколько десятков заявок.

По его словам, основной поток обращений за грантами будет в мае и июне. Связано это с тем, что многие предприниматели, узнав о программе поддержки, активизировали усилия по созданию новых точек общепита. Но для их открытия необходимо время. Правда, несколько новых небольших кофеен и мини-ресторанов уже успели появиться. В этом помогли гранты, выделенные столицей.

— Интересно, что локации, в которых открыли свои точки первые получатели гранта, очень разные. Одна расположена в Зеленограде, другая в центре, на Мясницкой улице, — отметил Алексей Фурсин и добавил, что виды кухонь, которые предлагают заведения, тоже существенно различаются. Это и пекарни, и кофейни, и бургерные.

Одним из первых финансовую поддержку от города получил предприниматель Михаил Гончаров, который много лет развивает сеть ресторанов русской кухни. На открытие новой точки общепита он получил грант в размере 2,5 миллиона рублей.

— Мы начали строить эту точку в январе. Но в феврале резко выросли кредиты, и я приостановил работу. Думал, что место не окупится, — рассказал он. — Но когда правительство Москвы объявило о поддержке общепита, посчитал, что сумма гранта может компенсировать высокие проценты по кредиту. И подал заявку.

Пельмени, вареники, блинчики с разными начинками — это лишь малая часть меню заведения. Некоторые из этих блюд попробовал и Алексей Фурсин, который здесь побывал. Его отзыв — вкусно и сытно!

— Мы изменили концепцию сети, отказались от одноразовой посуды. Теперь у нас авторский сервис, специально разработанный дизайн помещений с комфортной мебелью, — рассказал Михаил Гончаров. — Новшества нравятся нашим посетителям.

В планах у предпринимателя открыть в этом году еще несколько подобных точек.

— А если программу поддержки продлят, обязательно буду в ней участвовать и дальше, — подчеркнул Михаил Гончаров.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Первые 5 компаний получат грант на приобретение оборудования и развитие инновационной деятельности на сумму 16,3 миллиона рублей. Размер субсидии на профессиональную подготовку персонала составляет до 95 процентов от затрат на одного сотрудника, но не более 120 тысяч рублей за 1 год обучения. При этом сумма на 1 компанию не должна превышать 10 миллионов рублей.

ЦИТАТА

Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы:

— По решению мэра Москвы город направит на развитие отечественных сетей общепита один миллиард рублей. Размер грантов зависит от площади заведения. Максимальная сумма поддержки — пять миллионов рублей на одну точку. При необходимости специалисты помогут предпринимателям правильно оформить заявку.

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