Эффект тугоухости: почему обычные граждане Запада и США не слышат наших аргументов

82-летняя Галина Гусак показывает портреты родственников в своем доме в Кировске, пострадавшем от обстрелов. После перехода Кировска под контроль ЛНР город был неоднократно обстрелян со стороны ВСУ / Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Попытка объяснить Западу и США свою позицию в отношении роста национализма на Украине была предпринята Россией не раз, но к ее аргументам там оставались глухи. Теперь «неслышанье» распространилось и на обывателей: обычные россияне сталкиваются с тем, что их друзья и знакомые, живущие по ту сторону границы, отказываются воспринимать любые сведения, которые идут в разрез с навязанной им точкой зрения. Разбираемся с психологами — почему так обстоят дела.

«Я всегда тебе верила, знала, что ты говоришь правду, а теперь…!» За этим «теперь» — оскорбления, проклятия, ненависть. Она просто выжигает. Пытаюсь рассказать подруге, в каких условиях жила в ДНР наша приятельница Татьяна. Глухо! Не слышит.

Щит от правды

Подруга лет тридцать живет в Германии, там работала, вышла замуж, осталась. Родня и друзья тут. До поры она наведывалась домой часто, обратно везла матрешек и расписные хохломские ложки: немцам нравятся. Потом стала возить вологодские кружева — кофты, сарафаны. Гордилась. Теперь плохо все — ибо плоха Россия. А вместе с ней и я, и кружева, и ложки.

— Отношения жителей России и Запада напоминают сейчас отношения рассорившихся вдрызг супругов. Уже никто не помнит доброго и светлого, взаимные жалобы отзеркалены: «Он (она) меня не слышит», «Он (она) меня не понимает»... Одна из главных претензий с обеих сторон: «Мои слова ничего не значат», — говорит психолог Владимир Ковалев. — Примерно то же самое происходит сейчас между людьми по разные стороны баррикад, пусть и не задействованными в конфликте напрямую.

В гештальт-терапии, объясняет Ковалев, подобные тупиковые ситуации в отношениях называют «приостановкой цикла взаимопонимания».

— Неплохо изучен и понятен феномен психологической защиты по принципу «я в ракушке», когда человек прерывает контакт, и выставляет щит.

Но при чем тут Запад, спросите вы? А при том, объясняет Ковалев, что в данной ситуации отношения «закрылись» по такой же схеме. Если оставить их открытыми, то окажется, что нас не слушали, что общественность мало беспокоил Донбасс и его проблемы. Придется признать свою неправоту. Кому же это понравится?

Сейчас многих поражает, что вчерашние близкие родственники и «друзья навек» легко рвут родовые связи, забывая о годах любви и дружбы. А родня, уехавшая за рубеж, вдруг присылает письма с оскорблениями. А почему?

— Потому что антироссийская пропаганда работает, а наша — нет, — уверен Владимир Ковалев. — Мы не участвовали в идеологической войне, которая велась лет сорок. И сейчас крайне трудно убедить людей, что черное — это черное, а белое — белое. А противники активно продолжают подрывную работу, целые организации работали над созданием фейков.

За примером далеко ходить не нужно. Много шума наделал, например, пропагандистский ролик, выполненный в лучших традициях ИГИЛ* (запрещенная в РФ террористическая организация), на котором девушка изображала обезглавливание российского заключенного.

Наряженная в национальный костюм актриса Андриана Курилец-Кметюк, не проявившая себя до того ни на сцене, ни в кино, выступила в роли «мессии», призывающей к тотальному истреблению русских.

— Она говорила, что русские веками угнетали украинцев, морили их голодом, изничтожали, то есть несла откровенный, но эмоциональный и впечатляющий бред, а затем имитировала убийство пленного, одетого в тельняшку. Мгновенно растиражированный ролик — это удар по сознанию людей, и они даже не подумают наводить справки об актрисе и сути вопроса — зачем? Между тем мне потребовалось от силы полчаса, чтобы узнать, что производством роликов (этот уже не первый) занимается основанная Курилец-Кметюк театральная мастерская ArtEra, сооснователем которой стал также бывший коллега этой дамы по львовскому театру Сергей Гоменюк.

Что примечательно — у этой студии, которая занимается детьми пять–десять лет, символом избран «герой» американского ужастика Джокер. А спонсирует ее и подсказывает «креатив» Украинская национальная женская лига Америки (UNWLA), целью которой, с момента основания в конце 1920 годов, была ложь о «культурных и политических репрессиях на Украине под советским господством». Ролики госпожи Курилец отвратительны, да. Но они… не имеют альтернативы, противовеса с нашей стороны. Российские блогеры подобным не занимаются, да и слава богу, конечно.

Нашумевший ролик «мирной украинки», выполненный в духе эстетики нацистской Германии, не имеет ничего общего с правдой, объясняет Ковалев, но человеческое сознание устроено так, что оно считывает первую информацию, особенно поданную броско.

Фото: Pexels

— Это легко понять, вспомнив, как прочно внедряется в сознание «первое впечатление», пословицы «по одежке встречают» и так далее. И ровно так же, как сейчас зомбирована правительством Зеленского часть украинцев, так же зомбированы извращенным представлением о происходящем люди на Западе, — уверен психолог. — Ну а сейчас, когда там люди полностью отрезаны от информации со стороны России, перекос в сознании становится все более крепким.

Проблема еще и в том, объясняет психолог, что человеку крайне трудно сознаваться в своих ошибках. Информация, что русские бесчинствуют на Украине, что не подтверждается ни одним фактом и абсолютно не нужно тому же Путину, идет на ура — поскольку убеждает их в истинности навязанных им суждений.

— Наши западные оппоненты любят говорить о морали и часто обвиняют Россию и россиян в аморальности, но не видят вперед ни на полшага. Увы, отрезвление наступит, и еще вопрос, у кого раньше: у них в отношении России или у украинцев в отношении их «западных и американских друзей», когда они неминуемо столкнутся с их беззастенчивым использованием и эксплуатацией, что, по некоторым данным, уже начинает происходить.

Вне «стадных чувств»

Но, конечно, далеко не все на Западе и в США пребывают сейчас в позиции смотрящего через розовые очки. Так, например, есть такой человек Ян Куммер, ведущий блога «Заядлый читатель» (The Reading Junkie).

— Про этого блогера я узнал только то, что он служил в армии США в Афганистане и на Ближнем Востоке, блог начал вести весной 2021 года. Человек явно много знает и начитан, в отличие, увы, от большинства тех же американцев, — рассказывает Ковалев. Недавно он разместил пост «Почему мы ненавидим Россию», в котором как по нотам раскладывает истинные причины русофобии.

Процитируем Яна Куммера, сохранив его авторский стиль. В частности, он пишет: «Почему мы навязчиво ездим на другой конец света, чтобы затевать драки с Россией? А когда Россия ввязывается в собственные драки, почему мы всегда встаем на другую сторону, даже когда другая сторона зла? Нашими союзниками против России всегда были нацисты, террористы, религиозные экстремисты и наркоторговцы.

В 1853 году Россия была плохо подготовлена к Крымской войне. Просто потому, что они этого не ожидали, были поражены тем, что «коллективный Запад» встал на сторону разваливающейся, коррумпированной исламской империи и начал войну против собратьев-христиан, убивая сотни тысяч из них. Подумайте, каким другим мог бы быть мир, если бы Запад не совершил это преступление.

При разделенном, стабилизированном Ближнем Востоке и Балканах геноцида армян не было бы. Ни одна из других войн, вспыхнувших во время и после распада Османской империи, не произошла бы. Вполне возможно, что Первой мировой войны не было бы, а значит, не было бы и Второй мировой войны, и холокоста».

Даже странно, рассуждает Ковалев, что этому здравомыслящему человеку пока не сказали «ай-ай-ай» и не погрозили пальцем. Хотя, может быть, это происходит? Он ведь удивительно, обезоруживающе доказателен. И, обращаясь к «испытывающим иррациональную ненависть и русофобию» американцам, Ян пишет: «В 1940-х годах Запад финансировал Гитлера против России. Затем, в конце 1940-х, Запад объединился с нацистами, чтобы сформировать НАТО, просто чтобы доказать, что в первый раз это не было случайностью. В 1980-х годах Запад встал на сторону афганских террористов и наркоторговцев против России. В 1990-х Запад встал на сторону албанских террористов и наркоторговцев против сербов (которые почти такие же, как и русские).

Фото: flickr/nato

В 2010-х Запад встал на сторону ИГИЛ* (запрещенная в РФ террористическая организация) и курдских эскадронов смерти против светского демократического правительства Сирии, которое, по совпадению, было близким союзником России. Если вы думаете, что я несправедлив, можете ли вы назвать хотя бы одного союзника Запада против России, который не был бы террористом, торговцем наркотиками, нацистом или всеми вышеперечисленными?

Теперь Украина. Коррупционная столица планеты, самая бедная, самая отсталая нация в Европе, правительство, полное нацистов, наркоторговцев и прочих отморозков. Теперь, когда Россия решила вести открытую войну против Украины, вдруг украинские неонацисты оказались хорошими парнями? Почему?

А реакция Запада на украинскую войну — не что иное, как тотальная, иррациональная ненависть и паника. Давайте будем честными с собой. Это не имеет никакого отношения к Украине. Эта маленькая неонацистская гавань — всего лишь симуляция настоящей войны между Россией и Западом».

Отвечая же на поставленный вопрос, блогер констатирует: «Невозможно развенчать каждую крупицу фейковых новостей о российских «зверствах» на Украине, их слишком много.

Итак, вот эмпирическое правило, которое почти всегда должно работать. Если в этой истории русские совершают мультяшные злодеяния без правдоподобного мотива или какой-либо логической выгоды — например, без всякой причины взрывают родильные палаты — то это, вероятно, чушь собачья. Кстати, если вы не хотите, чтобы противник стрелял по больничным палатам, то, может быть, вам стоит перестать сажать в них солдат и оружие. И это не только Украина. Мы сочиняем глупые бредни о каждой русской войне. Например, закладывать бомбы в детские игрушки, разбросанные по Афганистану.

Зачем русским это делать? Я действительно должен задать очевидный вопрос сейчас. Считают ли наши пропагандисты это разумной тактикой, потому что в какой-то момент мы это делали? (…) Итак, наконец, я отвечу на вопрос, почему Запад ненавидит Россию.

Наши элиты ненавидят Россию, потому что она представляет собой экзистенциальную идеологическую угрозу нашему мировому порядку.

Россия представляет идею о том, что люди не должны быть злыми. Есть альтернатива злу, и хорошо не быть злым. Вот почему наши элиты ненавидят Россию и полны решимости уничтожить ее любой ценой, даже рискуя при этом полностью уничтожить наши собственные цивилизации».

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Закон времени

— Мнение бывшего военного Куммера не единичное, есть и на Западе, и в США те, кто разделяет его, но молчат. И для меня удивительно, что он не боится его высказывать, у него будто прививка против тотальной тугоухости, которой вдруг начали страдать что представители Запада, что американцы, — констатирует Ковалев. — Но он один в поле воин. Как правило, в ситуации, когда массово срабатывает «эффект тугоухости», практически нереально достучаться со своей правдой до тех, кто ее отрицает и не принимает. Остается ждать, твердо стоя на своей позиции.

Для тех же, кто испытывает трудности в общении с родными и знакомыми, психолог предлагает следующий стиль поведения.

Не поддавайтесь на попытки вывести вас из себя, на хамство и агрессию. Оставайтесь спокойными, чего бы вам это ни стоило.

По возможности избегайте широкого обсуждения темы, поскольку оппонент вас, скорее всего, все равно не слышит.

Держитесь ровно, если спор неизбежен, используйте в разговоре глагол «знаю», а не «думаю» или «считаю». Иногда предельно конкретный глагол лучше холодной воды успокаивает раскипятившихся спорщиков.

Примите как данность, что сегодня ваши аргументы не способны никого и ни в чем убедить. Если разговор переходит в плоскость оскорблений и скандала — оборвите его, но так, чтобы последнее слово осталось за вами: «Я уверен в своей правоте и буду готов говорить с тобой только после того, как ты придешь в себя». Точка. Зомбированному человеку невозможно объяснить, что он не прав. Обратитесь к философии: «Время все расставит по местам».

Не переходите в споре на личности, лучше снисходительно сверните обсуждение — это всегда обезоруживает.

Поймите главное: на данном этапе вы можете сражать оппонентов только спокойствием, своей искренней уверенностью; в ответ на оскорбления и разрыв отношений куда эффектнее ответить не тем же, а противоположным.

— Скажите подруге, что любите ее, и когда она одумается — пусть звонит. Скажите также, что не видите никакого смысла доказывать истину, тем более что она станет известна объективно, по великому закону времени, все расставляющему по местам. Но главное — не пускайте в свое сердце ответную ненависть. Люди не виноваты в том, что стали жертвами пропаганды. И когда-нибудь они это поймут.

* — запрещенная в РФ террористическая организаци

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Некоторые историки считают, что истоки русофобии берут свое начало еще со времен раскола между Римской империей и Константинополем, случившемся по причине религиозного несогласия. В основе русофобии и неприятия Православной церкви лежит неприятие Западом христианского Востока. Россию во все времена относили к отщепенцам и раскольникам.

В конце XVIII — начале XIX столетия происходило зарождение русофобского настроя как системы, которая обуславливает враждебно-агрессивную политику по отношению к Российскому государству той или иной страной. Вначале такие настроения появились во Франции в 1815 году — после провала планов Наполеона. Позже, в 1820–1840 годах русофобией «заразились» англичане. Цель русофобии как психоисторического оружия со стороны Запада — доказать себе и русским, что они отстают в развитии, так как оно не соответствует западному варианту, изначально ставя русских в заведомо проигрышное состояние защиты. Запад считает свою культуру эталоном, которому остальные должны соответствовать.

ЦИТАТА

Юнна Мориц, поэт:

— Я не хочу в Европу, воняющую ненавистью к России. У меня совсем другая Европа, другая Америка, другая Украина. «Мне, мерзавке, повезло!..» Мои ценности нельзя заморозить ни в каком банке.